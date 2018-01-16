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 Siemens обжаловала решение российского суда по делу о поставке газовых турбин в оккупированный Крым

Компания Siemens 16 января обжаловала решение Арбитражного суда Москвы по делу против структур "Ростеха".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) обжаловало решение Арбитражного суда Москвы в отказе в принятии обеспечительных мер по делу против ООО и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (входят в "Ростех"), следует из картотеки суда и уточнили в компании. Жалоба направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

Ранее, 10 января, Арбитражный суд Москвы отказал СТГТ в иске к двум структурам "Ростеха". Компания также требовала принять обеспечительные меры по иску - прекратить монтаж турбин в оккупированном Крыму. Апелляция не касается основного иска, уточнили в компании.

Как сообщалось, СТГТ (у Siemens 65%, у АО "Силовые машины" - 35%) обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные истцом для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в оккупированном Крыму.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Суд в Москве не признал обманом сделку по газовым турбинам Siemens

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3044774
 
 
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Вставьте лишнюю хромосому лаптеногим. Siemens обжаловала решение российского суда по делу о поставке газовых турбин в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3
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Велико желание усидеть одной Ж на двух стульях...
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Голосуй-не голосуй,все равно получишь...шайбу...шайбу...Це про перспективи оскарження,хоч в дев*ятий суд,хоч в двадцять девятий...
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если верить кацапам)) у Siemens уже давно все запущенно
SIEMENS ЗАМОРОЗИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ. ЗАТО ПОМОГАЛ ФАШИСТАМ СЖИГАТЬ ЕВРЕЕВ

https://meduza.io/shapito/2017/07/22/zato-oni-pomogali-fashistam-szhigat-evreev-telekanal-360-otreagiroval-na-reshenie-siemens-ogranichit-rabotu-v-rf
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Siemens и дальше продолжает плодотворно сотрудничать с РФ,а эти суды это "договорняк" для того, что бы избежать санкций со стороны Еврокомиссии.
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Я зараз заплачу! Ну чисто тобі бюргерська Маріанна з циклу "Багаті теж плачуть". А проекти в кацапстані "Сіменс" так і не згорнув.
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Він з тією фірмою, що його нібито оманула, підписав новий контракт...
Нацист рашиста не образить...
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Сименс, за спиной бандюков Хуйла не хило зелени накосило-начиная с девяностых, у них офшоры и банки под одной крышей были....
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Якби уряд ФРН чи ЄС справді хотів навести порядок, то навели б. Але бачачи, як Україна реагує на неоголошену війну, як українські підприємства співпрацюють з окупантом, як тут відбувається боротьба з корупцією і проч. і проч., єврочиновникам навряд чи вдасться сильно захотіти впроваджувати справжні санкції проти РФ. РФ - великий і вигідний партнер. А погрозити пальчиком тому партнерові (відділяючи ці докори від бізнесу) вони вміють добре: і повітря гарно стрясається, і наслідків для бізнесу жодних.
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І ці люди лікують нас від "карупциї"!
Може лікар спершу зцілиться сам?
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Была инфа, что Путин лично обещал Сименсу, что турбины в Крым не попадут. Но все знают, что Окурок кристально честный человек
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Вот к чему весь этот фарс с судами? И так ясен вердикт! Тут два варианта:
1-й Сименс заявит на весь мир, что мы зделали всё что в наших силах и мы такие "белые и пушистые"- более вероятный
2-й Пройти хуйловские суда, это необходимая процедура для подачи иска в международный суд - не верится, нет доверия у меня к фрицам
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Посмотрим, ведь после рассмотрения иска Siemens о преступлении фашистов из " Ростеха" во всех инстанциях бандитских судов лапотной паРаши вплоть до Верховного. Вот тогда можно будет выходить на международные суды где проклятым фашистам оккупантам суверенной украинской земли Крыма и Донбасса, и это точно что отвертеться не получится.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомSiemens обжаловала решение российского суда по делу о поставке газовых турбин в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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