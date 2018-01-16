 Siemens обжаловала решение российского суда по делу о поставке газовых турбин в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) обжаловало решение Арбитражного суда Москвы в отказе в принятии обеспечительных мер по делу против ООО и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (входят в "Ростех"), следует из картотеки суда и уточнили в компании. Жалоба направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.



Ранее, 10 января, Арбитражный суд Москвы отказал СТГТ в иске к двум структурам "Ростеха". Компания также требовала принять обеспечительные меры по иску - прекратить монтаж турбин в оккупированном Крыму. Апелляция не касается основного иска, уточнили в компании.



Как сообщалось, СТГТ (у Siemens 65%, у АО "Силовые машины" - 35%) обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные истцом для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в оккупированном Крыму.

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Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.



Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.



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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.



Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.



21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.



Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.