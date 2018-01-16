 Завтра ожидается сильный снег в Карпатах, послезавтра испортится погода почти по всей Украине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"Вследствие влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве - около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег", - предупреждают спасатели.

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Кроме того, в Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях - 25-28 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В Киевской области ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области - очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

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В Киеве пройдет сильный мокрый снег, ветер усилится до 15-18 м/с, метели, на дорогах образуется гололедица. Высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров.