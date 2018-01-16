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 Общество
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Все про:Киев (15188) погода (2365)

 Завтра ожидается сильный снег в Карпатах, послезавтра испортится погода почти по всей Украине, - ГСЧС

По информации Укргидрометцентра, 17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах пройдет сильный снег, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"Вследствие влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве - около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег", - предупреждают спасатели.

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Кроме того, в Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях - 25-28 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В Киевской области ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области - очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

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В Киеве пройдет сильный мокрый снег, ветер усилится до 15-18 м/с, метели, на дорогах образуется гололедица. Высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров.

Источник: https://censor.net.ua/n3044773
 
 
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разве снег это ухудшение погоды?с таким жарким летом это уникальное явление природы Завтра ожидается сильный снег в Карпатах, послезавтра испортится погода почти по всей Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4003
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сейчас снегом действительно трудно удивить-ведь он выпал даже в пустыне Сахара...!)))
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нет. выпали кульманы и гройсманы.
а снег в пустыне действительно выпал.
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когда я работал возле самой сахары летом ,то записывал по работе температуру в журнал,было около 27 градусов средняя,а приехал в Украину тут больше 40 Завтра ожидается сильный снег в Карпатах, послезавтра испортится погода почти по всей Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5491Так что жара в пустыне это не всегда правильный стереотип
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Л - Лошары
О - Отрабатывают
Л - Ленинский
А - Аванс
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да что за лолита блин( я пропустила, о чём речь
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требую от редакторов цензора переписать заголовок ,погода не испортится ,а послезавтра настанет снежная погода почти по всей Украине
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подождите, "сильные и очень сильные снегопады,Источник: https://censor.net.ua/n3044773" похоже что снежка будет мнооога сильно и сразу, когда много и сильно и сразу это слегка шокирует, а серьёзно - дороги заметёт и ходить будет трудно в снегу по колено и то больше
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почему испортится, снежок), его ещё толком и не было, земля, поля не укрыты
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Географ глобус пропил - мой любимый фильм
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зимой наступит зима. внезапно. это очень плохо.
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в тот год осенняя погода
стояла долго на дворе
зимы ждала,ждала природа
снег выпал только в январе.
на третий день...(по старому стилю)
а.с. пушкин
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***
Где купить путёвку в детство?
Чтобы детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!

Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск

По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
ДЕТСТВО - это ИНТЕРНЕТ!
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Да мы такие, выживающие, украиниус-пофигениус - погоду всякую и любую переживем - не вперво!
Однако же, дай бабки на жизнь, ув.правителмтво! Они будут позарез нужны, дабы с голоду не скукожиться и увидеть светлое будещее нашей державы, о котором жужжат ушшши ужжж...
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Одно радует, что не будет сильных холодов. Ниже - 5 не опуститься. А снега до воскресенья в Киевской области навалит до 30 см. Готовьте лыжи и санки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗавтра ожидается сильный снег в Карпатах, послезавтра испортится погода почти по всей Украине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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