 Завтра ожидается сильный снег в Карпатах, послезавтра испортится погода почти по всей Украине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.
"Вследствие влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве - около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег", - предупреждают спасатели.
Кроме того, в Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях - 25-28 м/с. На дорогах образуется гололедица.
В Киевской области ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области - очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.
В Киеве пройдет сильный мокрый снег, ветер усилится до 15-18 м/с, метели, на дорогах образуется гололедица. Высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров.
а снег в пустыне действительно выпал.
О - Отрабатывают
Л - Ленинский
А - Аванс
стояла долго на дворе
зимы ждала,ждала природа
снег выпал только в январе.
на третий день...(по старому стилю)
а.с. пушкин
Где купить путёвку в детство?
Чтобы детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!
Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск
По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
ДЕТСТВО - это ИНТЕРНЕТ!
Однако же, дай бабки на жизнь, ув.правителмтво! Они будут позарез нужны, дабы с голоду не скукожиться и увидеть светлое будещее нашей державы, о котором жужжат ушшши ужжж...