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 Политика Украины, Экономика
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Все про:капитал (62) налоги (2350) Порошенко (14098) прибыль (75)

 Среди приоритетов на 2018 год – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что одним из приоритетов работы в 2018 году станет приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В 2018 году наши приоритеты в реформах не менее амбициозны: приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, налог на выведеный капитал, а не на прибыль, либеральное валютное законодательство", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Украине в Киеве во вторник.

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Президент отметил, что также к приоритетам года относится необходимость проводить дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательства о национальной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3044771
 
 
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Предвыборный штаб президента начинает работать.
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Снова пистит! По этому закону этот жиденыш должен ходить в одной рубахе.
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Как видим вор с английским опаснее прохвессора без образования...
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очередные обещания в копилку невыполненых. Не, то, что приватизация с/х земель у него в приоритете, я даже не сомниваюся, а вот налог на вывоз валюты вызывает у меня немало сомнений. Разве, что это будет налог на деньги отдыхающих и покупающих на китайских сайтах. Оффшорных он не тронет- роялти, это святое. Ну, понятно, что деньги выведеные из уставного капитала обложит, шоб не вздумали закрывать бизнес.
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Нужно избавляться от иллюзий, которые навязывают
некоторые "профессора экономики", получившие образование в советских
вузах, и вдруг ставшие заядлыми "рыночниками"...

Сама по себе частная собственность не гарантирует
эффективного развития экономики... Процент частной собственности в Украине
выше, чем в большинстве "классических" капиталистических странах, а
монопольно-олигархическая экономика еле дышит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди приоритетов на 2018 год – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко
 
 
 
 
 
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