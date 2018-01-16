 Среди приоритетов на 2018 год – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В 2018 году наши приоритеты в реформах не менее амбициозны: приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, налог на выведеный капитал, а не на прибыль, либеральное валютное законодательство", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Украине в Киеве во вторник.
Президент отметил, что также к приоритетам года относится необходимость проводить дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательства о национальной безопасности.
Нужно избавляться от иллюзий, которые навязывают
некоторые "профессора экономики", получившие образование в советских
вузах, и вдруг ставшие заядлыми "рыночниками"...
Сама по себе частная собственность не гарантирует
эффективного развития экономики... Процент частной собственности в Украине
выше, чем в большинстве "классических" капиталистических странах, а
монопольно-олигархическая экономика еле дышит...