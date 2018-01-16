EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  1732  53
Все про:Укрпочта (93) Мининфраструктуры (495)

 Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры

С целью выявления фактов коррупции и предотвращения нарушений действующего законодательства в ОАО "Укрпочта" организована автоматическую круглосуточную антикоррупционную линию 0-800-3000-76.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Позвонить и сообщить о фактах злоупотреблений может каждый желающий, телефонные звонки на линии принимает и записывает автоответчик, все звонки - бесплатные", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки

В ведомстве подчеркивают, что сообщения могут быть анонимными. Они также подлежат рассмотрению, а указанная информация - проверке.

"Клиенты могут обращаться на антикоррупционную "горячую" линию, если есть основания считать действия со стороны работников "Укрпочты" злоупотреблением своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, использованием предоставленных им полномочий в личных целях, выражением имущественного или неимущественного интереса", - отмечают в Мининфраструктуры.

Также читайте: Опубликован закон, который подчиняет Госспецслужбу транспорта Минобороны

Например, если почтальон то требует деньги за выдачу пенсии или работник филиала - за заключение договора аренды или торговли. Кроме того, можно сообщить об известных случаях использования имущества компании работником в личных целях.

"Одним из важнейших условий успешной деятельности предприятия всегда считал "нулевую толерантность" к любым проявлениям коррупции. По поводу злоупотреблений, информация по которым будет поступать на телефонную линию, организовывать проверки, в случае подтверждения фактов, нарушения будут устранены, а виновные - привлечены к ответственности", - отметил и.о. генерального директора ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд оставил под стражей захватившего отделение "Укрпочты" Безуха, - прокуратура

Кроме телефонной линии, можно воспользоваться электронной почтой, отправив письмо на адрес: ukrposhtaantikor@gmail.com.

Также в "Укрпочте" работает контакт-центр для жалоб или предложений по услугам: 0-800-300-545.

Источник: https://censor.net.ua/n3044770
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
почтальоны - взяточники, дворники - вымогатели, сантехники - рейдеры. Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1735
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты, Боже какие же идиоты, там з/п 900 грн, туда никто работать не идет, нашли проблему.
 показать весь комментарий
 
 
А шо Лолита ещё и почтальон ??? Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 3301Ну блин дела .... Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 3301
 показать весь комментарий
 
 
Очень низкий уровень, надо брать выше.
 показать весь комментарий
 
А стрелочники? Куда звонить насчет стрелочников? Почтальенам?
 показать весь комментарий
 
 
Так ось де ціле гніздо корупції - поштарі. Ти бач, як замаскувались і скільки років обплутували країну щупальцями корупції.
 показать весь комментарий
 
 
Вся країна пронизана корупцією від двірника до президента, так що на покращення життя можете не надіятись.
 показать весь комментарий
 
Иными словами "не воруйте, государство не любит конкурентов"
 показать весь комментарий
 
 
Вот теперь верю, что коррупция в Украине доживает последние дни. Добрались, наконец, до самых отъявленных..
 показать весь комментарий
 
 
так вот из-за кого амеры и Европа тычун пэдро фейсом в коррупцию
 показать весь комментарий
 
 
Ну фсьо, знайдуть якусь тьотю Галю, яка приторговує календариками, - і будуть трубіти про перемогу корупції.)))
 показать весь комментарий
 
 
А те , що поштальонш по селам і райцентрам , й досі , змушують приторговувати різним мотлохом - милом , пральним порошком і т.д ... це як ? Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6977
 показать весь комментарий
 
 
Не нравится зарплата- ищи другую работу. Не будет желающих работать за "гроши" то зарплату поднимут, а то привыкли подгнонять зарплату бонусами в виде взяток.
 показать весь комментарий
 
А куда могут пожаловаться сельские почтальоны на свою зарплату которая меньше минималки?
 показать весь комментарий
 
Почтальоны взяточники! Поднимайте НАБУ!😂
 показать весь комментарий
 
 
За яким номером на офшорних бариг знищуючих українців?
 показать весь комментарий
 
 
Наше відділення 08631 не працює багато місяців. Хто отримує зарплату завідуючої?
 показать весь комментарий
 
дык это через них страна погрязла в коррупции шо ни один през ни один прем и самгениальный пгокурор так и не смогли этой гидре живучей головешку отрубить !!
 показать весь комментарий
 
 
Вот кто нам жить честно мешает. Когда они бабкам пенсию приносят, то продают им туалетную бумагу с большой наценкой. Корррупция. Корр...
 показать весь комментарий
 
С такой зарплатой еще и взятки берут.Ужас. Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8032
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, за які послуги вони хабарі беруть?
 показать весь комментарий
 
не ту кантору на карандаш взять захотели . ой не ту
 показать весь комментарий
 
 
пенсионер копейки не берет, типо чаевые
 показать весь комментарий
 
 
Прокрути вниз. Там на этот вопросик тебе Оленка ответила.
 показать весь комментарий
 
 
Хаха, представляю картину- Я вам пенсию принесла но отдам за 10% суммы, так что-ли.)))
 показать весь комментарий
 
Помню в 60-е годы еще моя бабушка давала почтальону рубль с каждой пенсии, и соседка, и бабушкины подружки. Взяточничесво и взяткодательство глубоко сидит в народе. Не спорю, но по-моему не с той стороны берутся за проблему. Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста!
 показать весь комментарий
 
 
***
Нам всё бы власть ругать да шельмовать!
А есть ведь позитивные тенденции -
Сложнее, скажем, стало воровать...
Ну, при такой-то конкуренции...
 показать весь комментарий
 
 
А я даю своїй поштарці 10-15 гривень , коли вона нам з чоловіком пенсію приносить , обов"зково! І це не взятка , а моя малюсінька подяка за те , що вона літом і зимою, дощем , спекою , багнюкою або снігом тягає ту сумку з грошима , а сама трясеться, щоб і на цей раз пронесло , щоб ніяка "добра " людина не стукнула по голові та не відібрала ті гроші. А ще завжди купую в неї якесь печиво , цукерки , або ще якусь хрінь гривень на 50, яку ніби-то ніхто не заставляє її носити по хатах і просити , щоб купили , але як не продасть , то забере собі додому- план треба виконувати. Одним словом , сприяю корупції як тільки можу... Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4606
 показать весь комментарий
 
 
следующий шаг - создание антипочтовой прокуратуры и судов.
 показать весь комментарий
 
 
и комиссии по расследованию
и какого-нибудь центрального органа (министерства) с самыми большими... полномочиями
 показать весь комментарий
 
А де можна поскаржитись на депутатів-хабарників,та суддів,прокурорів і міністрів-хабарників,нема такої прямоїї лінії?
 показать весь комментарий
 
 
А на почтальонов, не выполняющих свои обязанности, куда жаловаться? На Али уже десяток посылок весит с пометкой "прибыло в пункт назначения", а не несут... Захожу на почту, а вот,есть, получите, запарились....
Блять... Шоб я так свои служебные обязанности выполнял, то половина пассажирских поездов по Украине стала бы раком и на доооолго.
 показать весь комментарий
 
Это каким же надо быть лузером, чтобы тебе пришлось давать взятку даже почтальону?!))
 показать весь комментарий
 
Їм дійсно страшно пенсію носить, бо всі знають чого вона зайшла в під'їзд. А це в основному вже немолоді жіночки з торбою пральних порошків, туалетного паперу і т п .
 показать весь комментарий
 
вот теперь стало окончательно понятно, кто создает коррупцию в нашей стране - почтальоны, учителя.
 показать весь комментарий
 
 
Лолітойоббіки вирішили прибрати останніх конкурентів.
 показать весь комментарий
 
какие жалобы, ногами пиздить и все...
 показать весь комментарий
 
Ну да, в кафе значит можно официанту на чай дать, а почтальйону - нельзя...
 показать весь комментарий
 
Ну это вообще дуристика, умнее ничего придумать не смогли???
 показать весь комментарий
 
Я уже давно подозревал, что практически все почтальоны - коррупционеры. Правильно говорят наши руководители - чем меньше у человека зарплата, тем больше он берет взяток. Мудрый директор "Укрпочты" Смелянский недавно поднял почтарям зарплату почти вдвое. Но народ совсем бессовестным стал - все им мало - все воруют, воруют, да взятки берут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры
 
 
 
 
 
 вверх