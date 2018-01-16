 Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Позвонить и сообщить о фактах злоупотреблений может каждый желающий, телефонные звонки на линии принимает и записывает автоответчик, все звонки - бесплатные", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркивают, что сообщения могут быть анонимными. Они также подлежат рассмотрению, а указанная информация - проверке.

"Клиенты могут обращаться на антикоррупционную "горячую" линию, если есть основания считать действия со стороны работников "Укрпочты" злоупотреблением своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, использованием предоставленных им полномочий в личных целях, выражением имущественного или неимущественного интереса", - отмечают в Мининфраструктуры.

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Например, если почтальон то требует деньги за выдачу пенсии или работник филиала - за заключение договора аренды или торговли. Кроме того, можно сообщить об известных случаях использования имущества компании работником в личных целях.

"Одним из важнейших условий успешной деятельности предприятия всегда считал "нулевую толерантность" к любым проявлениям коррупции. По поводу злоупотреблений, информация по которым будет поступать на телефонную линию, организовывать проверки, в случае подтверждения фактов, нарушения будут устранены, а виновные - привлечены к ответственности", - отметил и.о. генерального директора ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

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Кроме телефонной линии, можно воспользоваться электронной почтой, отправив письмо на адрес: ukrposhtaantikor@gmail.com.

Также в "Укрпочте" работает контакт-центр для жалоб или предложений по услугам: 0-800-300-545.