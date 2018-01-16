 Законопроект об Антикоррупционном суде можно будет усовершенствовать после голосования в первом чтении, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Рада из-за затягивания работы не смогла приблизить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде, - Герасимов

"Я знаю, что ваше основное внимание направлено на Антикоррупционный суд Украины. В этом году мы запустим его создание, и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия", - сказал он в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине во вторник в Киеве.

По словам президента, Антикоррупционный суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.

"После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этого института", - добавил П.Порошенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: МВФ считает неприемлемым законопроект президента об антикоррупционном суде

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря текст документа был обнародован на сайте парламента.

В свою очередь МВФ официально уведомил украинские власти о том, что принятие указанного законопроекта в существующей редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

"Подача президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) должна была стать правильном шагом в этом направлении (борьба с коррупцией). Однако у нас есть серьезная обеспокоенность тем проектом закона, который был подан 22 декабря 2016 года, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - сообщается письме главы миссии Фонда в Украине Рона ван Родена на имя главы администрации президента страны Игоря Райнина, текст которого обнародовало издание "Европейской правды".

Агентству "Интерфакс-Украина" в МВФ подтвердили достоверность письма.

Всего в письме содержится девять системных замечаний. В МВФ, частности, настаивают, чтобы в состав Совета международных экспертов были включены не только международные организации, но и представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", а его представителям было предоставлено право блокировать назначение недобропорядочных судей.

Кроме того, юрисдикция Антикоррупционного суда должна соответствовать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов

По мнению МВФ, законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании Антикоррупционного суда, цитируя содержание письма. "Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

Письмо также направлено ряду украинских высокопоставленных лиц, в частности, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.