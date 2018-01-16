 Законопроект об Антикоррупционном суде можно будет усовершенствовать после голосования в первом чтении, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я знаю, что ваше основное внимание направлено на Антикоррупционный суд Украины. В этом году мы запустим его создание, и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия", - сказал он в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине во вторник в Киеве.
По словам президента, Антикоррупционный суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.
"После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этого института", - добавил П.Порошенко.
Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря текст документа был обнародован на сайте парламента.
В свою очередь МВФ официально уведомил украинские власти о том, что принятие указанного законопроекта в существующей редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.
"Подача президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) должна была стать правильном шагом в этом направлении (борьба с коррупцией). Однако у нас есть серьезная обеспокоенность тем проектом закона, который был подан 22 декабря 2016 года, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - сообщается письме главы миссии Фонда в Украине Рона ван Родена на имя главы администрации президента страны Игоря Райнина, текст которого обнародовало издание "Европейской правды".
Агентству "Интерфакс-Украина" в МВФ подтвердили достоверность письма.
Всего в письме содержится девять системных замечаний. В МВФ, частности, настаивают, чтобы в состав Совета международных экспертов были включены не только международные организации, но и представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", а его представителям было предоставлено право блокировать назначение недобропорядочных судей.
Кроме того, юрисдикция Антикоррупционного суда должна соответствовать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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По мнению МВФ, законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании Антикоррупционного суда, цитируя содержание письма. "Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.
Письмо также направлено ряду украинских высокопоставленных лиц, в частности, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.
КРАТКО о "законе о деокупации", МВФ, МБ и АнтикорСуде.
Вы думаете это разные вещи? Отнюдь... Это звенья ОДНОЙ цепи.
Помните, как перед НГ БПП кричала, что в том виде как есть принимать нельзя и нужно вернуться к Президентскому варианту, а НФ злостно вносило всякую пургу в тело закона и выносило оттель ключевые вещи и шантажировало Президента требованием голосования?
Ведь сутью было внесение Минских Соглашений в законодательное поле Украины (через ссыль на резолюцию ООН) по требованию (к Петру) от наших "западных партнеров". А именно это НФ и выкинуло, чем поставило Петра на растяжку ибо себе они отгребли "псевдо-патриотизм", а Петру - люлей от "западных партнеров"!
А тут бац! И такой разворот на 180 градусов и единение простат!
Что же стало поворотной точкой? Ответ прост. УЛЬТИМАТУМ от "западных партнеров" действующей ВЛАСТИ... Всей.
Жесткие заявы от МВФ, МБ, ЕС, США... доклад комитету конгресса США по Украине.
Стало ясно, что "западных партнеров" не устроит продолжение политической жизни ЭТОЙ власти. Вообще никак. И денег если и дадут, то это капляв ОКЕАНЕ...
Стало ясно, что либо смерть... для многих физическая... либо тюрьма... потеря активов... нерукопожатость... И МВФ с МБ и их подачкой и АнтикорСуд это всего лишь отсрочка в год полтора.
И тогда власть решает идти ВАБАНК. Они решают окончательно ИЗНАСИЛОВАТЬ Основной Закон и ввести ДИКТАТУРУ - т.е. военное положение для граждан и абсолютный волюнтаризм для себя.
Иначе не удержать власть. Все крики о том, что там РФ - агрессор и прочее... Это в пользу бедных!
Во-первых по решению Стокгольмского Арбитража... там где мы типо пиримагли... Мы обязаны покупать РФ газ и плюс полтора ярда уже. Да да... тот самый газ у того самого агрессора. Ну и иссесна никакого разрыва договора о дружбе и в природе быть не может.
Ну и плюс право Ахметычу торговать с ОРДЛО.
Во-вторых никакой пользы от слов "страна агрессор" ни в Украине ни в мире НЕТ. Ибо объемы торговли таковы, что либо смерть либо торговля с агрессором... ну и прочие ништяки. Да и миру вообще начхать что у нас в национальном законодательстве... Вон в Мексике кажись есть закон запрещающий инопланетянам нападать на мексиканцев из космоса... И что?
И поэтому Петру уже похер на требования "западных партнеров" в части "Минска"... Но все горячие головы хочу остудить. Смерть "Минска" означает возврат в точку начала и потяря ВСЕЙ международной лояльности к нам. По простому - писец.
И того. Власть избрала путь террора и диктатуры. И шутить не будет. Ибо на кону их жизни в прямом смысле... и УГОЛОВНАЯ ответственность за все, что они натворили... И найдут их в любой точке мира.
За сим - забудьте о выборах... забудьте о праве... Все будет жестко.
И да...завпомните... То, что там в Раде голосуют это Закон о диктатуре на ПОДКОНТРОЛЬНОЙ территории, а не о деокупации.
АМИНЬ посполитые.