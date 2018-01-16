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 Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление, - эксперт

Эксперт Андрей Герус обнародовал информацию о том, что Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейбуке.

Герус отметил: "Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны.

Причина - отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать.

Думаю, и по другим университетах подобная ситуация. Это все прекрасно смотрится на фоне того, как работает государственная машина для интересов олигарха А.

5.12 регистрируют законопоект, 6.12 он проходит комитет, 7.12 голосуется в зале, 10.12 его подписывает президент, 23.12 Президент назначает временных членов НКРЕКП.

28.12 они дают олигарху А. дополнительных 10 млрд грн (в т.ч. подняв тарифы для университетов), 29.12 - еще 1,3 млрд грн, а 9 января еще 1,5 млрд грн. Все платежи совсем необязательные - олигарх А. и так в шоколаде.

Вот вам государство и приоритеты нашего города. Это не в фейсбуке писать, что образование спасет страну.

Уважаемые учащиеся и студенты, кто имеет возможность ехать учиться за границу - езжайте не думая".

Также смотрите: В Днепре сотни студентов вышли на митинг из-за отсутствия отопления в учебных корпусах. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3044768
 
 
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Ужас просто ! Оксфорд з Гарвардом теж гуляють до весни? )))
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Издеваются над детьми. Гройсманов-гриневичей на них нет.
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Я сбился со счета, это какая реформа? 149 или 100писятая?
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Так это сейчас много где практикуют, студенты всю зиму дома но платят как за полный год обучения.
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Не удивлюсь, если завтра будет опровержение Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление, - эксперт - Цензор.НЕТ 2727
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Хоть одно дельное предложение, а то одна критика.
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там опалення газове - отже приходити зі своїми газами ?
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Самое печальное, что в Украине потребности в рабочих местах для людей с высшим образованием на порядок меньше, чем выпускают вузы. Поэтому, хоть до лета распускай студентов, ничего особо страшного не произойдет.
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А самий прикол буде тоді, коли студентів заставлять платити за ці місяці.)
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Волноваться не стоит. Уже оплачено. Оплата идет до начала семестра.
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Главное чтобы не снизились доходы Ахметова... А то его рейтинг упадет...
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А - это прежде всего Одноразовый .Не зря про шакал ад пишут..
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Страна насквозь пронизана коррупцией. Платят за все и всем. В мире об этом знают, поэтому наше образование нигде не ценится, ведь диплом просто можно купить.
Как и диплом врача. Потом эти "врачи" лечат.
А еще у нас многие покупают водительские права. Отсюда столько аварий. Мажоры, что ли, будут ходить на курсы вождения? А зачем, когда их, в случае чего, отмажут коррумпированные судьи.
Везде расплодилась куча бюрократов, которые специально затягивают дела, покуда не получат взятку. И людям действительно так проще: дал взятку,- и дело в шляпе. Всем хорошо. Мы так привыкли, вернее, нас к этому приучили.
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Спешу сообщить,что за сына -первокурсника ,за первый семестр взяток не платил.
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Баловство все это - высшее образование. Знаю одного винницкого гения, восьмилетку с трудом закончил, за торговлей труселями на рынке не до ВУЗов ему было, а сейчас правительством руководит. Во как.
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*******
Американского шпиона забрасывают в МГУ под видом студента; через полгода его с треском вышибают из университета. Возвращается в США, начальники спрашивают: - Почему это произошло? - Не понимаю! Все в баню - я в баню, все пиво пить - я пиво пить, все в карты играть - я тоже, все по бабам - я тоже. Все сессию сдали, а я нет!
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Наш министр говорит, что учеба должна быть веселой, и тогда выпускники будут "успешными"...
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!%;;"%;
Это уже, наконец, дно? Или я оптимист?

Следующий шаг - рынок на Республиканском (ой, простите, Олимпийском)?
И профессура рядом со студентами, торгующая шмотьем из Польши и Румынии?
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Работа у студентов есть. А "обучение" нужно для приезда в Киев-Львов-Харьков из родного села и заведения знакомств + кусок пластика, через 4-5 лет после "обучения". Всех все устраивает.
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сейчас не 90-ые. Студенческий открывает возможность, как минимум, участвовать во множестве программ "по обмену студентами" с Западом. Правда, у нас этих студентов с Запада никто никогда не видел, а вот наши студенты, бывает, большую часть года живут-работают за границей , но при этом числятся студентами дневных отделений в университетах.
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тиххха, под веник все, а то путен нападе
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Украине специалисты не нужны.
Страна гибнет не только от воровства, но и от некомпетентности во всем и на
всех уровнях. За знания, умения, профессионализм денег не платят, платят за
болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Не полноценное образование, не
наука стране не нужна. В парламенте бездельники и воры, жалующиеся на малую
зарплату. Оплачиваются миллионными зарплатами заезжие проходимцы...

Процесс реформ идет ...
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А зачем нам студенты,ведь революции же нет.Пускай до лета отдыхают.
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Які політики така і держава. Чи соромно за державу? Та ні, давно вже все ясно.
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так ведь и народ такой. вот те же студенты - отменили у них обучение, а они и рады. Для чего ж они тогда поступали в ВУЗ? Государство делает вид, что дает образование, студенты делают вид что учатся. Круговая порука. Вот только бюджетных денег на это "обучение" выделяется десятки миллиардов.
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На ЗИКе Кучеренко все рассказал про барыгу: реально с внешних рынков угля всего 5%, но нам в тариф по этой офигительно задранной цене считают наш украинский уголь и донбасский через Россию. В нормальной стране ориентация на какую-то внешнюю биржу происходит только в том случае, если в стране вообще нет такого рынка, такого товара, и нужно как-то индикативно прицениться. Но в Украине угля завались. Т.е. гарант коррупции просто подарил себе и Ахметову 10 ярдов. Дорогая энергия приведет к подорожанию всех товаров. А студентики могут и дома посидеть. Вообще-то, это позор какой-то
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Самое смешное - студенты, которые якобы пришли в университет получать знания - будут молчать в тряпочку и радоваться каникулам. Никаких акций протеста ("дайте нам знания") не будет, хотя, когда студентом планировали подсократить стипендии - вой был на всю Украину. Вывод: студенты-бюджетники это очередные льготники,получатели субсидий, которым правительство выделяет немного денег (взятку дает, по сути) - что бы люди не шумели, да и на выборах голосовали за "благодетелей".
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А большинству нужны не знания, а бумажка... Такую атмосферу в стране создала барыжная власть...
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Некоторым моим знакомым и бумажка (пластик) не понадобился. На основании того, что они студенты - люди просто выехали в США по студенческой программе, да там и осели. А не будь они студентами - они не могли бы участвовать в этих программах. Кстати, это практиковалось повсеместно еще лет 10 назад.
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Государство не может обеспечить рабочими местами выпускников школ. В ПТУ им западло.
Они нахер никому как работники ниупали. И чтоб не было шляющихся по улицам - удите хоть в студенты что ли. Лишь бы хоть чем-то типа заняты были.
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ну так да - государство, по сути, платит взятку молодежи (стипендии + выделение денег на образование") - что бы молодежь была чем то занята. Потому что если у молодежи будет свободное время - она пойдет майданы устраивать с оплатой 50 грн. - час. Как пример - Франция. Количество студентов в разы меньше, количество сожженных авто безработной и ничем не занятой молодежью - в разы больше.
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Обучение - это услуга, притом предоплаченная.
Нет услуги (обучение удалённо не предусмотрено) - нет денег. Верните студентам деньги!
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да, а бюджетникам не платите стипендии)) Представляешь? Так они ж за отмененную стипендию шаровую (за 2 месяца НЕобучения) - революцию сделают..
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Когда СДПУ о была у власти и был их министр образования, то реально хотели уменьшить объемы образования.
ОЛИГАРХАМ НУЖНЫ РАБЫ. А их дети учатся зарубежом
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Тепер вони точно мають час на "фантастичну каву в Братиславі"......

Andriy Gerus

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розпустив студентів до весни.
Причина - відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію.
Формально - це називається "дистанційне навчання". Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну читайте книжки, розв'язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити.

Думаю, і по деяких інших університетах подібна ситуація. Це все прекрасно виглядає на фоні того, як працює державна машина для інтересів олігарха А.
5.12 реєструють законопроект, 6.12 він проходить комітет, 7.12 голосується у залі, 10.12 його підписує президент, 23.12 Президент призначає тимчасових членів НКРЕКП.
28.12 вони дають олігарху А. додаткових 10 млрд грн (в т.ч. піднявши тарифи для університетів), 29.12 - ще 1,3 млрд грн, а 9 січня ще 1,5 млрд грн. Всі платежі зовсім необов'язкові - олігарх А. і так у шоколаді.
Ось вам держава і пріоритети нашого містечка. Це не у фейсбуці писати, що освіта врятує країну.
Шановні учні та студенти, хто має можливість іхати вчитися за кордон - їдьте не думаючи.
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И что по этому поводу можно сказать - на осиновый кол падлюк. По списку.
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Пипец! Зато лугандону надо выплачивать пенсии и соцпособия!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление, - эксперт
 
 
 
 
 
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