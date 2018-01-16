 Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление, - эксперт

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейбуке.
Герус отметил: "Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны.
Причина - отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию.
Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать.
Думаю, и по другим университетах подобная ситуация. Это все прекрасно смотрится на фоне того, как работает государственная машина для интересов олигарха А.
5.12 регистрируют законопоект, 6.12 он проходит комитет, 7.12 голосуется в зале, 10.12 его подписывает президент, 23.12 Президент назначает временных членов НКРЕКП.
28.12 они дают олигарху А. дополнительных 10 млрд грн (в т.ч. подняв тарифы для университетов), 29.12 - еще 1,3 млрд грн, а 9 января еще 1,5 млрд грн. Все платежи совсем необязательные - олигарх А. и так в шоколаде.
Вот вам государство и приоритеты нашего города. Это не в фейсбуке писать, что образование спасет страну.
Уважаемые учащиеся и студенты, кто имеет возможность ехать учиться за границу - езжайте не думая".
Как и диплом врача. Потом эти "врачи" лечат.
А еще у нас многие покупают водительские права. Отсюда столько аварий. Мажоры, что ли, будут ходить на курсы вождения? А зачем, когда их, в случае чего, отмажут коррумпированные судьи.
Везде расплодилась куча бюрократов, которые специально затягивают дела, покуда не получат взятку. И людям действительно так проще: дал взятку,- и дело в шляпе. Всем хорошо. Мы так привыкли, вернее, нас к этому приучили.
Американского шпиона забрасывают в МГУ под видом студента; через полгода его с треском вышибают из университета. Возвращается в США, начальники спрашивают: - Почему это произошло? - Не понимаю! Все в баню - я в баню, все пиво пить - я пиво пить, все в карты играть - я тоже, все по бабам - я тоже. Все сессию сдали, а я нет!
Это уже, наконец, дно? Или я оптимист?
Следующий шаг - рынок на Республиканском (ой, простите, Олимпийском)?
И профессура рядом со студентами, торгующая шмотьем из Польши и Румынии?
Страна гибнет не только от воровства, но и от некомпетентности во всем и на
всех уровнях. За знания, умения, профессионализм денег не платят, платят за
болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Не полноценное образование, не
наука стране не нужна. В парламенте бездельники и воры, жалующиеся на малую
зарплату. Оплачиваются миллионными зарплатами заезжие проходимцы...
Процесс реформ идет ...
Они нахер никому как работники ниупали. И чтоб не было шляющихся по улицам - удите хоть в студенты что ли. Лишь бы хоть чем-то типа заняты были.
Нет услуги (обучение удалённо не предусмотрено) - нет денег. Верните студентам деньги!
ОЛИГАРХАМ НУЖНЫ РАБЫ. А их дети учатся зарубежом
Andriy Gerus
Київський національний університет імені Тараса Шевченка розпустив студентів до весни.
Причина - відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію.
Формально - це називається "дистанційне навчання". Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну читайте книжки, розв'язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити.
Думаю, і по деяких інших університетах подібна ситуація. Це все прекрасно виглядає на фоні того, як працює державна машина для інтересів олігарха А.
5.12 реєструють законопроект, 6.12 він проходить комітет, 7.12 голосується у залі, 10.12 його підписує президент, 23.12 Президент призначає тимчасових членів НКРЕКП.
28.12 вони дають олігарху А. додаткових 10 млрд грн (в т.ч. піднявши тарифи для університетів), 29.12 - ще 1,3 млрд грн, а 9 січня ще 1,5 млрд грн. Всі платежі зовсім необов'язкові - олігарх А. і так у шоколаді.
Ось вам держава і пріоритети нашого містечка. Це не у фейсбуці писати, що освіта врятує країну.
Шановні учні та студенти, хто має можливість іхати вчитися за кордон - їдьте не думаючи.