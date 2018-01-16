 Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление, - эксперт

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейбуке.

Герус отметил: "Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны.

Причина - отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать.

Думаю, и по другим университетах подобная ситуация. Это все прекрасно смотрится на фоне того, как работает государственная машина для интересов олигарха А.

5.12 регистрируют законопоект, 6.12 он проходит комитет, 7.12 голосуется в зале, 10.12 его подписывает президент, 23.12 Президент назначает временных членов НКРЕКП.

28.12 они дают олигарху А. дополнительных 10 млрд грн (в т.ч. подняв тарифы для университетов), 29.12 - еще 1,3 млрд грн, а 9 января еще 1,5 млрд грн. Все платежи совсем необязательные - олигарх А. и так в шоколаде.

Вот вам государство и приоритеты нашего города. Это не в фейсбуке писать, что образование спасет страну.

Уважаемые учащиеся и студенты, кто имеет возможность ехать учиться за границу - езжайте не думая".

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