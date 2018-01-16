 Сказки о русских богатырях, Матильда и дочь Ленина: Госкомтелерадио опубликовал список запрещенных российских книг

Об этом говорится в утвержденном 10 января перечне, сообщает Цензор.НЕТ.

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В список запрещенных на ввоз в Украину попали: "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина - Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, и другие, среди которых также детская литература (в частности, энциклопедии).

Решение о запрете было принято "на основании отрицательного заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции".

В декабре прошлого года Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20 книг, изданных в России, в частности сказок о богатырях.

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Напомним, законопроект о запрете ввоза в Украину из России книг антиукраинского содержания Верховная Рада приняла 8 декабря 2016 года.