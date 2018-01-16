 Высший совет правосудия уволил судью Дзюбу за аресты активистов Майдана в 2013-2014 гг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП.

Сообщается, что летом в отношении Дзюбы внесли представление на увольнение на основании вынесения постановлений о применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года.

Судья не согласился с решением Второй Дисциплинарной палаты и обжаловал его в Высшем совете правосудия, однако он оставил решение без изменений.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил уволить Александра Дзюбу с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.





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