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Все про:судья (1777) Высший совет правосудия (121) увольнение судей (10)

 Высший совет правосудия уволил судью Дзюбу за аресты активистов Майдана в 2013-2014 гг.

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за аресты активистов Майдана 2013-2014 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП.

Сообщается, что летом в отношении Дзюбы внесли представление на увольнение на основании вынесения постановлений о применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года.

Судья не согласился с решением Второй Дисциплинарной палаты и обжаловал его в Высшем совете правосудия, однако он оставил решение без изменений.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил уволить Александра Дзюбу с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044672
 
 
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