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 Ради спасения детей: украинские автогонщики победили на международных соревнованиях 24H DUBAI

Команда украинских гонщиков Tsunami RT победила в международных соревнованиях Dubai-24 в классе SPХ, которые проходили в ОАЭ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Tsunami RT в Фейсбук.

"Украинские чемпионы, Tsunami RT, с результатом 593 круга и 3 196 км выиграли 24-часовую изнурительную гонку 24H DUBAI в классе SPХ и пришли к финишу с шестым результатом в абсолютном зачете. В гонке принимало участие 93 экипажа", - сообщает команда.

Главной целью украинской команды было привлечь внимание к проблемам онкобольных детей и собрать средства на их лечение.

"В рамках участия в гонке команда собирала деньги на лечение детей, которым помогает фонд "Парус Надежды". Они уже помогли выжить сотням детей и теперь смогут продолжить свою миссию", - отмечают в команде.

Перечислить деньги "Парусу Надежды" можно на сайте Racefor.life.

Как сообщалось раньше, гонщики из трёх стран – Александр Гайдай и Андрей Круглик (Украина), Ком Ледогар (Франция) и Алессио Ровера (Италия) – объединились, чтобы донести миру простой призыв о помощи и совместными усилиями победить не только трассу, но и болезнь.

Вместе с партнерами: креативным агентством TABASCO и одесским фондом "Парус надежды" была разработана благотворительная акция RACEFOR.LIFE. Гонщики призывали зайти на сайт и перечислить деньги фонду на помощь в лечении детей.

Ради спасения детей: украинские автогонщики победили на международных соревнованиях 24H DUBAI 01
Ради спасения детей: украинские автогонщики победили на международных соревнованиях 24H DUBAI 02

Источник: https://censor.net.ua/n3044671
 
 
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