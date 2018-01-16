 Порошенко подписал Закон, об исключении из украинского законодательства и потребления термина "инвалид"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Целью Закона является продолжение работы, начатой ​​Правительством во исполнение Указа Президента Украины от 3 декабря 2015 № 678 "Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью", об исключении из законодательства Украины и потребления термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью".

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены словами "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности.

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