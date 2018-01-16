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 Общество
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Все про:инвалиды (251) Порошенко (14098)

 Порошенко подписал Закон, об исключении из украинского законодательства и потребления термина "инвалид"

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2249 - VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", принятый Верховной Радой Украины 19 декабря 2017 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Целью Закона является продолжение работы, начатой ​​Правительством во исполнение Указа Президента Украины от 3 декабря 2015 № 678 "Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью", об исключении из законодательства Украины и потребления термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью".

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены словами "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рада решила упразднить термин "инвалид"

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044665
 
 
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100500тая,не надо преуменьшать достижения Барыги.
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Ну такой нужный закон , аж шлях трафляе.
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Тоесть, не еврей или армянин, а лицо с еврейской национальностью! Порошенко подписал Закон, об исключении из украинского законодательства и потребления термина "инвалид" - Цензор.НЕТ 1583
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Расшаркиваемся в сторону политкорректности? Тогда и депутатов надо называть "человек с депутатством".
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Дык они так и именуются: лица с неприкосновенностью.
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"акцент делается на человеке, а не на его инвалидности" - и шо, таки после принятия этого закона им станет легче?...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко подписал Закон, об исключении из украинского законодательства и потребления термина "инвалид"
 
 
 
 
 
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