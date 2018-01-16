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 "Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило протесте в связи с незаконным решением "суда" в оккупированном Крыму в отношении украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - заявила Беца.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Оккупационный суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения

Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха, - МИД 01

Напомним, "Раздольненский районный суд" в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года "суд" оккупантов вынес приговор Владимиру Балуху – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор был отменен и дело отправили на повторное рассмотрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3044661
 
 
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Мужика реально жаль,но треп Барыгиной писебратии выглядит смешно.
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А чого раніше нічого не робили, дебіли? Адже "суд" не вчора почався.
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не делали и не собираютя, у них есть чем занятся, в усиленном порядке тырят и следы заметают
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Згоден з тобою на всі 100%... Є десятки тисяч уродів -сепарів -- мерів, депутатів, ментів, прокурорів і інших виблядків, на яких можна обміняти усіх заручників. А якщо у цих уродів ще і майно, награбоване в народу/бюджету конфіскувати, то і зменшити держборги...
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Ага, усиливать они будут. Сенцова тоже усиливали. Импотенты и бездельники.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - МИД
 
 
 
 
 
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