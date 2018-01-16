 "Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - МИД

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - заявила Беца.

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Напомним, "Раздольненский районный суд" в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года "суд" оккупантов вынес приговор Владимиру Балуху – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор был отменен и дело отправили на повторное рассмотрение.