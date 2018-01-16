 "Корь пришла к нам из Румынии", - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации. За 12 месяцев в Украине было 4782 случая заболевания, из заболевших 75% - это дети. 86% пораженных корью не были привиты согласно с календарем", - рассказывает Супрун.
И.о. министра уточнила, что за последние полгода от кори умерли четыре ребенка. Вспышка заболеваемости была неизбежна из-за низкого охвата прививками.
Лекарства от кори не существует, а умирает один из 900 заболевших. Поэтому единственный действенный способ защиты от кори - вакцинация, добавила Супрун.
В Киеве на утро понедельника, 15 января, было зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев - у детей до 17 лет.
к этим чей-то не липнет...
пойду-ка я в Украину... прилипну...
Дескать что мы могли сделать, если корь взяла и пришла. Из Румынии
А если завтра эпидемия чумы придет? Холеры или туберкулеза?
Но Минздрав тут не причем
Просто правильному министру достались неправильные украинцы - которые почему-то перестали прививаться в аккурат после ее назначения на должность
проводим паралелі і включаєм голову.
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Хтось допоміг корі
*ліків не існує
*є вакцина щоб не хворіти
це як?!
типу ліків від СНІДу не існує, але є вакцина щоб не захворіти?!
чи я перебільшую?