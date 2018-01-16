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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1425) Румыния (491) Супрун Ульяна (201) корь (25)

 "Корь пришла к нам из Румынии", - Супрун

Вспышка кори в Украину пришла из Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации. За 12 месяцев в Украине было 4782 случая заболевания, из заболевших 75% - это дети. 86% пораженных корью не были привиты согласно с календарем", - рассказывает Супрун.

И.о. министра уточнила, что за последние полгода от кори умерли четыре ребенка. Вспышка заболеваемости была неизбежна из-за низкого охвата прививками.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сейчас в Украине есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз, - Супрун

Лекарства от кори не существует, а умирает один из 900 заболевших. Поэтому единственный действенный способ защиты от кори - вакцинация, добавила Супрун.

В Киеве на утро понедельника, 15 января, было зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев - у детей до 17 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3044659
 
 
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Не,у Барыги диатез,корью и коклюшем он еще не болел.
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- Она была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был моден в 1911 году, когда дамы носили платья «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец танго. .. (с)
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Доктор Смерть пришла к нам из США,там она была простым фельдшером.
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точнее лаборантом анализы исследовала... теперь внедряет полученный опыт.
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су ка вонючая, корь пришла потому, что вакцины были херовые и даже их не хватало
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Вот если бы ты не был ольгинской мразью, то знал бы что вакцины от кори было достаточно, что легко проверить на соответствующем сайте.
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Краще б вона рота свого не відкривала, бо вже таке несе, що на голову не налазить.
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не супруниха в трусах завезла
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ходила себе корь по Румынии... ходила-ходила...
к этим чей-то не липнет...
пойду-ка я в Украину... прилипну...
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иди нах жаба, ты уже заколебала своими укольчиками
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зрада недовольна...почему именно из румынии.но больше всего зраду бесит то,что ленивые глаза им открывает супрун. "Корь пришла к нам из Румынии", - Супрун - Цензор.НЕТ 2334бо ж пендоска нескрепная
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лижи тарелку дальше.тренируйся . чтоб порохлу понравилось))
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Вы это, лечитесь, прививайтесь, а то дальше поползет.
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Ну то есть министр здравоохранения не видит своей вины в эпидемии кори

Дескать что мы могли сделать, если корь взяла и пришла. Из Румынии

А если завтра эпидемия чумы придет? Холеры или туберкулеза?


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"Вспышка заболеваемости была неизбежна из-за низкого охвата прививками." то при чому тут Румунія? може низьке охоплення прививками як раз і є причиною епідемії?
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Корь из Румынии? Допустим. А тотальная коррупция и огромадные потоки лжи Народу Украины откуда пришли?
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Від тих, хто купував липові довідки і карти щеплень своїм дітям.
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А откуда пришла к нам эта чума патлата - пусть бы туда и валила.
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Вспышка заболевания была неизбежны из-за низкого охвата прививками.
Но Минздрав тут не причем

Просто правильному министру достались неправильные украинцы - которые почему-то перестали прививаться в аккурат после ее назначения на должность
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Тут реклама прививок рабів в рабсії.
проводим паралелі і включаєм голову.


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1 флакон(1 доза) пріориксу=286 грн.
Хтось допоміг корі
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вот нам еще скандала с Румынией не хватало. Вообще в чем задача этой санитарки?
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є медики...мені як людині далекій від медицини не зовсім зрозумло

*ліків не існує

*є вакцина щоб не хворіти

це як?!

типу ліків від СНІДу не існує, але є вакцина щоб не захворіти?!

чи я перебільшую?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Корь пришла к нам из Румынии", - Супрун
 
 
 
 
 
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