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 Политика Украины
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 Реформы в секторе безопасности и обороны Украины все еще не получили необратимый характер, - глава представительства НАТО Винников

Представитель Альянса отметил, что перед тем, как перейти к стандартам НАТО, Украина должна достичь унифицированных украинских стандартов для ее органов в сфере безопасности и обороны.

Глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявляет, что процесс реформирования сектора безопасности и обороны в Украине в контексте реализации стандартов Альянса все еще не стал необратимым. Об этом он сказал на круглом столе "Угроза безопасности Украины и других стран "Восточного партнерства". Чем можно ответить", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина поставила для себя очень амбициозную цель, которая заключается в том, чтобы воплотить стандарты и принципы НАТО до 2020 года. Это очень амбициозная цель. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине на этом пути. Мы считаем, что реформы, когда с 2014 года были достигнуты значительные результаты в секторе безопасности и обороны, все еще не получили необратимый характер. И больше внимания необходимо сосредоточить, чтобы сделать эти реформы систематическими и всеобъемлющими", - отметил Винников.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: НАТО не может игнорировать агрессию России против Украины, - глава представительства Альянса Винников

В этой связи дипломат сказал, что ключевая реформа, которую Альянс помогает Украине осуществить, заключается в воплощении гражданского контроля и демократического надзора над институтами в сфере безопасности и обороны.

Также он обратил внимание на важность улучшения межведомственного сотрудничества между институтами в секторе безопасности и обороны.

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"Поэтому, перед тем, как перейти к стандартам НАТО, Украина должна достичь унифицированных украинских стандартов для ее органов в сфере безопасности и обороны", - отметил Винников.

Источник: https://censor.net.ua/n3044658
 
 
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Реформы в секторе безопасности и обороны Украины все еще не получили необратимый характер, - глава представительства НАТО Винников.

Почекай, шановний. Ще місяць-два правління офшорної банди і отримаєш незворотній характер.
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да вас загадишь,тролей савушкинских.говорят у вас там офис расширили,столов добавили,правда шоле? Реформы в секторе безопасности и обороны Украины все еще не получили необратимый характер, - глава представительства НАТО Винников - Цензор.НЕТ 6287
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Це називається: "Із хворої голови на здорову". Мабуть, дійсно мінстець значно розширився.
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В Верховной Раде Украины не проголосовали большинтвом за признание ЛНР и ДНР террористическими организациями во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса
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Во время голосования за поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса только 76 нардепов из 340 присутствующих в зале проголосовали за предложение Оксаны Корчинской назвать «ЛНР» и «ДНР» террористами.
В тексте поправки говорилось о том, что представители «ЛНР» и «ДНР», которые осуществляют управление на оккупированных территориях Украины, признаются террористическими организациями
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Вопрос в студию:Если эти ДНРы не террористы, чего у нас проходит у же 4 года антитеррористическая операция. Что-то здесь нечисто. Агент Лолита с банковой боится разозлить кремлевских кураторов
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Какое воспитанный и интеллигентный человек, как культурно выразился -" необратимый характер еще не получили реформы", проще говоря-" видим мы прекрасно ,что власть сидит на два базара- и нашим ,и вашим, больше половины прокацапских оборотней, которые только влезут в НАТО развалят это НАТО".
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Гыг, согласна, кацапам выгодно ,чтобы нам было плохо, но это не повод во всём поддакивать власти.
"Агэнт крэмля" - плохо работает ,когда в стране ,действительно, хреново.
Начнем с того ,что липовые реформы в стране , тоже можно назвать работой агентов кремля.
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а кто сказал,что они липовые? Реформи в секторі безпеки та оборони України все ще не набули незворотного характеру, - глава представництва НАТО Вінніков - Цензор.НЕТ 6033незаконченые-да.
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гыг и сам то кацап, он будет вылизывать тому, кто платит
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Сегодня Беркут под Радой защищал российский триколор от сожжения.
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от я вже прям так й бачу картинку як в Пентагон вдирається купа активістів-антикорупціонерів по виклику й починає качати права....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформы в секторе безопасности и обороны Украины все еще не получили необратимый характер, - глава представительства НАТО Винников
 
 
 
 
 
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