Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура.

"Прокуратура обратилась заблаговременно (4 января) с ходатайством о продлении меры пресечения. Однако суд в течение двух судебных заседаний так и не смог рассмотреть это ходатайство. Сначала, 9 января, заседание не состоялось из-за отсутствия судьи, а затем 11 января судьи вообще отказались рассматривать указанное уголовное производство", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации ведомства, с полуночи 14 января на Н.Штепу не распространяется никакая мера пресечения.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова, - прокуратура

Гособвинение намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения обвиняемой перед новым составом суда, который будет рассматривать дело Н.Штепы.

"Теперь у Нели Штепы есть шанс непосредственно делом подтвердить свои слова о том, что она никуда не собирается бежать, что готова добровольно являться в суд и доказывать свою позицию законно", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление. ДОКУМЕНТ

Ранее стало известно, что дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова.

Напомним, 11 января 2018 г. две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе в деле Штепы.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.