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Все про:прокуратура (2897) Штепа (103) домашний арест (12)

 Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура

Срок домашнего ареста, определенного судом экс-мэру г.Славянск Донецкой области Неле Штепе, истек, поскольку суд не смог рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения.

"Прокуратура обратилась заблаговременно (4 января) с ходатайством о продлении меры пресечения. Однако суд в течение двух судебных заседаний так и не смог рассмотреть это ходатайство. Сначала, 9 января, заседание не состоялось из-за отсутствия судьи, а затем 11 января судьи вообще отказались рассматривать указанное уголовное производство", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации ведомства, с полуночи 14 января на Н.Штепу не распространяется никакая мера пресечения.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова, - прокуратура

Гособвинение намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения обвиняемой перед новым составом суда, который будет рассматривать дело Н.Штепы.

"Теперь у Нели Штепы есть шанс непосредственно делом подтвердить свои слова о том, что она никуда не собирается бежать, что готова добровольно являться в суд и доказывать свою позицию законно", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление. ДОКУМЕНТ

Ранее стало известно, что дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова.

Напомним, 11 января 2018 г. две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе в деле Штепы.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

Источник: https://censor.net.ua/n3044651
 
 
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Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура.

То зробіть подання на президента про вручення їй ордена "За заслуги", мать вашу...
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подожди скоро и Захарченок с розыска снимут,хотя не уверен что вообще порошенковская власть его объявляла в розыск,он же не Миша
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Уверенна он и в розыске не был. Максимум - запретили давать концерты "на подконтрольной территории".
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И что они там ещё о правовом государстве будут трындеть? Парад придурков. Может надо создать антиштепинскую прокуратуру и антиштепинский суд?
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венец реформ порошенко победоносно въезжает в украинскую жизнь по пновому Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2137

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Неплохая заместителька жинки тысячолиття была б Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9950
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Ну а как же не дать "за заслуги". Референдум провела, все отлично. Петя с контробандистами доволен.
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Ну так отпускайте,она ж не доброволец,не выступает против лолиты и её торговых партнеров! Однозначно отпускать! Пусть идет у атброськина секретарем работать...
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Учитывая чем всё это может обернуться, что-то абсолютно антисмешно.
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ты не правильно ставишь вопрос ,это не может обернуться , А УЖЕ ОБЕРНУЛОСЬ
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_Оно да. Разумеется. Просто я имел в виду, что может так выйти, что всё ныне происходящее - это так, цветочки. Какие ягодки из того будут?
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лолита уже довела Украину до ягодок и продолжает вести
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Ну она конечно дура,но не настолько,ей и у Барыги под крылом хорошо.
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все, на свободу с чистой совестью. клиент созрел в команду лолиты.
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Потужно рэформована судова сыстэма творит чудеса. Штепу на мэрство！
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А лучше на царство,на выборы к Барыге во второй тур.
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Не, на место гроси пойдет. охиндовский пэтькины голоса правильно посчитает, ордена абы кому не цепляют
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Можешь не сомневаться. Может и на мера выдвигаться и даже на президента. Судимости у нее нет. Денег дох***я как и поддержки сепаров. Я все не пойму против кого сейчас воюют на фронте наши бойцы если все сепары и боевики уже давно в тылу?
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Скоро и ефремова выпустят, потому что судьи не найдут. Запто судить какого нибудь атошника - судьи всегда на месте. Так и хотят чтоб пришёл судья по фамилии Линч.
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Власть сепаров отпустила сепара, чему удивляться. А завербованный югик, будет потом мычать всякую пургу лохторату, что шоколад ни в чем не виноват, это все миха Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9245
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(с) И свобода нас встретит радостно у входа... Надеюсь, пуля эту проблядь найдёт.
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_Парадоксы? Ну что вы. Всё как раз вполне ожидано и закономерно. Парадоксы - это если бы всё обернулось наоборот. Вот тогда было бы удивительно.
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У штепы есть лолита. А это я вам скажу,серьезная крыша. Пока ее не снесут ,нахер.
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Какой маразм. Даёшь штепу мэром Славянска!!!
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напутствие безальтернативным ------ не садите вы, посадят вас.... вопрос времени,а его уже очень мало, а решетка ближе и ближе, садить будут не только крупную рыбу, садить вас будут всех !!!!!!!!!!!!
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И амнистия не нужна. Во шо творят и никто не в ответе. А Рада все агрессора не найдет, ШАКАЛЬЕ. Это вам не самогоном торговать, там быстро решают
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ЕЩЕ РАЗ хочу всем напомнить, что до 2019 года все суды управляется припиздентом вальцманом в ручном режиме!!! "Спасибо" шлюхам-депутанам из зРады, особенно тварям из антиНародного Фэ, к БПП претензий нет, там одни синежопые пи-дар-асы.
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Сєпари при владі сєпаршу не посадять.
Завтра вона буде в ВР з Гадьою на пару скиглити що курощуп і П...ін не винні, то Україна напала на Донбас.
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после отсидки, даже гениальный плокулол, выглядел худым и изнемождённым, чего не скажешь о штепе после 3,5 лет, как мадам Грицацуева : "арбузные груди и мощный затылок". Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5938
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Зато 2500 бойцов и добровольцев сидит. Ну так они же враги Лолиты, а Штепа- подельница.
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Походу у каждой порохосрани на нычке триколор с двуглавой курицей лежит...ждут питары момента, а пока пылинки с него сдувают!!
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Получается Штепа теперь чиста перед обществом, по крайней мере по соевому законодательству? Поздравляю родственников и погибших которые положили свои жизни за житыпановаму.
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а по "закону савченко", она ещё и пересидела лет 5, за что законно будет требовать компенсацию.
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получается что она свободна в передвижении.
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Сроки запобижных превратились в махровую коррупцию и манипуляцию. Надо менять КПК. К примеру, по триманню под вартой, суд обязан рассмотреть независимо от клопотаний. Возможно, следует сделать что избранные запобижные (кроме варты) действуют на весь срок досудебного и судового розгляду,а при необходимости, могут быть отменены за клопотанням... Иначе весь процесс превращается в псевдоюридический фарс.
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хотелось бы послушать авторитетное мнение лолоботов. Кстати, а где они?
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Да определите подсудность этой клоунесы в одном из судов Западной Украины. Поддержать эту сепаршу придет разве что виталик козловский.
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Да похоже Петр Алексеевич всю эту шушару: Штепу, Михо, Допу-Гепу - просто в качестве обитателей "террариума" держит Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3571. И как какой-нибудь очередной представитель мирового красно-зеленого интернационала выразит "удивление и обеспокоенность", Петр Алеексеевич сачком ррраааз, да и зачерпнет какую нибудь "кричу" из террариума, за ушко да на солнышко Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3571
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очередной результат очередной рехвормы.
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Зато Балуха в крыму посадили на 4 года низачто.
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С чистыми карманами и спокойной совестью на свободу все что надо знать о нынешней жиди по новому власти
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***
Все в нашей жизни как то не логично -
Она как-будто ж виновата... но частично...
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Это бля не реформы, это инверсия здравого смысла, чести и совести.
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пэдро столько дорожных карт подписал, что можно атлас составлять. Неля, выбирай и чухай!
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Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Полнейший беспредел и никакой ответственности.
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Оставьте уже в покое эту Штепу - противно смотреть, как СМИ из нее делали Главного Сепаратиста

Чому-то к путенскому куму Медведчуку у ГПУ претензий нет

И к Вилкулам с Бойко

И к Труханову с Кидаловым

Не говоря уже за Шановного Ринат Леонидыча
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСрок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура
 
 
 
 
 
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