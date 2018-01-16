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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1425) прививка (53) Супрун Ульяна (201) корь (25)

 Сейчас в Украине есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз, - Супрун

В настоящее время в Украине есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле ожидается поставка еще 1 млн доз закупленной ЮНИСЕФ вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз, они уже оплачены. Каждую неделю мы перераспределяем вакцины по регионам. Если вакцины нет в вашей поликлинике, перезвоните в областной департамент здравоохранения, чтобы мы могли перераспределить вам вакцины", - сказала она на брифинге в Киеве во вторник.

У.Супрун отметила, что упаковки вакцины маркированы индикаторами, которые изменяют свой цвет в случае нарушения температурного режима при транспортировке, и родители, которые приведут своих детей на вакцинацию, могут проверить эти индикаторы.

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Вместе с тем, У.Супрун подчеркнула, что выписка поддельных справок о вакцинации является уголовно наказуемым преступлением, которое карается лишением свободы на срок до восьми лет.

"Есть проблема – это поддельные справки о вакцинации. Это нарушение врачебной этики и криминальная ответственность. Не покупайте поддельные справки", - сказала она.

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Как сообщалось, в Украине за 2017 год корью заболели 4782 человека. Противопоказания к вакцинации от кори имеют менее 1% детей.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.

Источник: https://censor.net.ua/n3044650
 
 
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"Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле!" (с)
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я теперь понял зачем эту бабу ягу поставили))) вакцины впаривать нужно
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"Есть проблема - это" коррумпированные работники минздрава, которые сегодня у меня берут деньги, а завтра пугают - что нужно делать вакцину, и рассказывают, что у нас вакцины самые лучшие)))
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Теперь ясно, кто украинцам лица разрисовывает - коррумпированные работники минздрава!
Это ж совсем другая картина получается...
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колитесь, какого пуя вы приклепались со своими вакцинами? хочешь - колись, хочешь - не колись, зачем из этого проблему вселенского масштаба раздувать?
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"Есть проблема - это поддельные справки о вакцинации. Это нарушение врачебной этики и криминальная ответственность. Не покупайте поддельные справки", - сказала она.
Ну это сказала она, у нее работа такая, а я вам говорю покупайте, покупайте и еще раз покупайте, избавьте планету от своей генетики.
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Украинцы вымирают потому, что от кори прививки не делают? Ты рехнулся?
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да я рехнулся, я идиот, не слушай меня, ни в коем случае не прививай ребенка, пожалуйста.
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Верно.
И от кори и от других болячек.
Не нужно.
В крайнем случае возьмёт справку, одну - на все случаи "жизни".
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Прививали, потом он болел, так что с генетикой всё нормально. Китайцы завидуют. Теперь попрёт рождаемость.
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Конечно он рехнулся!
От кори, наоборот, бэбибум случается.
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не понимаю, зачем покупать вакцины, когда в магазинах полно соды, а в аптеках перекиси.
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Так и я про то, у тебя в аптечке только сода и вакцина, больше ты не знаешь лекарств. Вот только проблема. Сами иммунологи говорят, что от вирусов не помогает вакцина и антибиотики. Оно и верно, я хоть и был привит ещё в 70-е нормальной вакциной, а корью переболел. А так всё нормально.
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Эта медсестра в состоянии объяснить - почему, при наличии результатов анализов IgG+, IgM- с родителей продолжают требовать выполнить ревакцинацию ребенка?
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А как так получается, нет прививки, не пустим в школу и детсад? Чем не привитый ребенок опасен привитым, если прививка, как говорят врачи, гарантия от заболевания?
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Не говорят. Наоборот, говорят, что не помогает, как и от гриппа, но делать надо.
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Не помогает, но делать надо???? Логично, Вы правы.
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Нелогично, зато очень прибыльно. Каждая такая вакцина стоит много, а что внутри - неизвестно, в лучшем случае там физраствор.
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Ну слава Богу, я уж было начал думать, что Вы...того... теперь вижу, Вы полный адекват, согласен с Вами.
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опасен исключительно для таких же непривитых и для статистики по заболеваемостью корью.
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Тогда это ответственность самих не привитых, какие к ним вопросы.
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совершенно верно, но гешефт, гешефт от закупки вакцин не дает покоя тем кто осваивает бюджет
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Вколоть ету всю вакцину депутатам и Барыге. за****ли уже с етими вакцинами... помнится как с птичим грипом бегали и кололись все даже те у кого перьев не было... в результате умерло больше от самой вакцины...
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сколько умирает от вакцины никто в жизни не расскажет... а прошлая кампания по утилизации тривалентной оральной полиовакцины от использования которой отказались в Европе при помощи украинских детей - мне хорошо помнится
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1 флакон(1 доза) пріориксу=286 грн.
Хтось допоміг корі
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСейчас в Украине есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз, - Супрун
 
 
 
 
 
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