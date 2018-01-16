 Оккупационный суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Перед началом судебного заседания Владимир Балух сказал тем, кто пришел его поддержать: "Не на смерть же идем. Я думаю, что в ближайшее время все это решится. Я вот только Украине хочу пожелать - не сдаваться. И народу Украины - вести свою борьбу за то, за что столько жизней положено, причем лучших людей этой страны в большинстве. Если то, что со мной происходит, это жертва... то я не считаю, что это что-то такое... все будет хорошо, мы победим. Все будет Майдан!"

Балуха приехали поддержать активисты Крымского культурного центра, священник УПЦ КП, члены Меджлиса и Курултая.

После оглашения приговора его сразу взяли под стражу.

Напомним, в "Раздольненском районном суде" проходило рассмотрение дела украинского активиста Владимира Балуха. 1 декабря 2017 года "суд" изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сроком на два месяца.

"Прокурор" просил для Владимира Балуха 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, "прокурор" просил изменить для украинского активиста меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "Раздольненский суд" оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.



ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).