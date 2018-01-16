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 Оккупационный суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения

3 года и 7 месяцев колонии-поселения и штраф в 10 000 рублей - такое решение приняла "судья Раздольненского районного суда Крыма" Елена Тедеева по делу против крымчанина, украинского активиста Владимира Балуха, фактически восстановив ему предварительный приговор, отмененный "Верховным судом Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Перед началом судебного заседания Владимир Балух сказал тем, кто пришел его поддержать: "Не на смерть же идем. Я думаю, что в ближайшее время все это решится. Я вот только Украине хочу пожелать - не сдаваться. И народу Украины - вести свою борьбу за то, за что столько жизней положено, причем лучших людей этой страны в большинстве. Если то, что со мной происходит, это жертва... то я не считаю, что это что-то такое... все будет хорошо, мы победим. Все будет Майдан!"

Балуха приехали поддержать активисты Крымского культурного центра, священник УПЦ КП, члены Меджлиса и Курултая.

После оглашения приговора его сразу взяли под стражу.

Напомним, в "Раздольненском районном суде" проходило рассмотрение дела украинского активиста Владимира Балуха. 1 декабря 2017 года "суд" изменил украинцу меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сроком на два месяца. 

"Прокурор" просил для Владимира Балуха 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, "прокурор" просил изменить для украинского активиста меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "Раздольненский суд" оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).

Источник: https://censor.net.ua/n3044648
 
 
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Засудили громадянина України, а "омбудсмен" лутковська навіть не чухається, падла, бо тільки опікується правами "челавеков с Данбасса".
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Надо включать мужика в списки по обмену узниками. Хотя если по совести, то Балух достоин того, чтобы за него отдать весь жопоблок, без остатка. Они всё равно не служат народу Украины. А такие ЛЮДИ, как Владимир, это будущее нашей страны. Таких бы во власть да побольше. А-то налезло отовсюду столько шлака, что одолевает тоска и неверие.
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прокурора та суддю тре запам'ятати. вони мають відповісти.
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Может пора Мертветчука на обмен выставить?
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Балух говорил что никуда не поедет. Он дома на родной земле и это Украина.
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Суд в Крыму приговорил украинского активиста Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения , стадо крымских баранов боится что то ляпнуть против видной оккупации Московией Крыма, потому что может оказаться в такой же ситуации на выселках в район Дальнего востока
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Зато Штепу освободили. Кто мне даст хоть один довод что у нас не кремлевская власть?
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Заметьте, ни одного кацотролля и зрадовыпердка, не та тема...
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Представляю, какая диарея начнётся у всех "силовиков" россии : ментов, фсбшников, судей, прокуроров и т.п., когда эта подлая страна начнёт валиться, как СССР . . . В эпоху же интернета сложно потеряться с гарантией 100% и жить спокойно на награбленное.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационный суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения
 
 
 
 
 
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