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 Политика Украины
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 Саакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий

Допрос экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области завершен, он покинул здание без общения с прессой.

Политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко - Донгадзе", в котором речь идет о якобы финансировании беглым бизнесменом Сергеем Курченко протестных акций в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сам М.Саакашвили после допроса не общался с журналистами, его адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что были проведены все запланированные следственные действия.

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"Оформлен протокол. Михеил Саакашвили дал как свои пояснения, так и возражения", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3044647
 
 
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Ты имел ввиду,что не спитая и нет мешков под глазами,как у лоло?
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Молодец вася! Получишь отакецку шакаладку!

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в данном случае рожа полностью отражает внутреннюю суть...
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И так будет с каждым кто посмеет вякнуть против порошенко и его семьи.
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Я с нетерпением жду завершения этой клоунады и отправки домой этого шарлатана. Хватит уже показывать этот цирк, депортируйте Саакашвили домой в Грузию. Грузия страдает без такого "реформатора"!
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Может лучше козломордых из окружения верховного выгнать ?
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так как вас выгонишь?сначала надо идентифицировать...
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не, а новинский, медведчук и попы фсб мп пусть остаются, пеце они нужнее.
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Грузинским властям экстрадиция не нужна. Об этом с Петей и договорились. А украинским властям Леня Космос не нужен, поэтому его экстрадировать никто не просит.
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Правильно. даешь Штепу и Ефремова с Медведчуком в президенты Украины. Они лучшие патриоты. Барыга соврать не даст иначе он с ними бы не дружил.
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А когда Барыгу вызовут по поводу его письма в ФСБ?
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усомнился в подлинности опубликованного грузинским телеканалом «Рустави-2» письма президента Петра Порошенко директору ФСБ в 2007 году. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook
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Саакашвілі близько 1,5 години пробув на допиті в СБУ, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 6124 зрада не заметила,шо генеральная линия вильнула
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Взять не могут,так как не виновен. Решили задолбать надуманными вызовами.
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с чего ты взял что кому-то нравишься?
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а ты знаток ауг, я смотрю, настоящий кацап.
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- Сидел с семи часов вечера до полночи всего за одной-единственной кружкой пива да стаканом содовой воды и корчил из себя бог весть кого потому только, что он профессор университета, а в «марьяже» понимал как свинья в апельсине, начал свой новый рассказ Швейк…(с)
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A представляете себе - что бы он натворил, если бы запланированный госпереворот удался, и до власти дорвался тандем Юля-Михо ?
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та ничо бы не натворил...была бы схватка михо-йуля с расбросом ошметков и дерьмеца на всех близкостоящих.куда там еще творить?
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Ну это же опереточные персонажи; за ними настоящие Карабасы-барабасы стоЯт, из-за кордона ниточки дёргают.
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опереточные конечно...но борьба за привзку к ниточке титаническая.так шо михо йуляхе весь ботокс повыцарапывает.а сам рискует остаться инвалидом ниже пояса Саакашвілі майже 1,5 години пробув на допиті в СБУ, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 7321
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А що таке- вже "добалакався" з журналістами? Ще й гендиректора свого кишенькового телеканалу підвів під "Миротворець"...
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На "миротворец"уже надо другой миротворец.Этот сдулся.
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А по каким признакам ты определил что "Миротворец" сдулся..??
В паРаше по поводу этого сайта кипятком ссут с горя.....и как по мне..именно это является показателем...а не слюни и сопли таких как ты....
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та може обиделся,что сидерова не занесли?или може наоборот,ихи слишком много? Саакашвілі майже 1,5 години пробув на допиті в СБУ, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 1663
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Давай, Михо, сливай всех. Хоть как-то послужишь Украине; может, тебе скидка выйдет.
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Так он уже всех и слил. Отчего Барыга перепугался и обиделся ненашутку. Он же Саакашвили как друга пригласил во время тяжелой минуты, думал будут вместе делить гешефты и по Офшорам прятать. Только Барыга забыл что Михо в отличии от соевых пи***нов действительно посадил трех своих друзей и даже не трех а больше.
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Бла-бла-бла. "оффшор, барыга" - не надоело ? Фантазия у твоих авторов методички убогая.
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а какие это "запланированные следственные действия"? ну, которые были проведены...
в глаза лампой светили? или голос на микрофон-караоке слушали...
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Лолаботы возбудились и началось коллективное изнасилование клавы! Саакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 1457
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Порохоботы. ваша тема. Резвитесь друг перед дружкой...а потом можете на перекури и поцёмкаться в реале, 3.14доры на службе соевого Хозяина! Саакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 2222
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ну,всех успел за полтора часа сдать?теперь ёрзайте,поклонники грузинской кухни,кто ему истово помогал Саакашвілі близько 1,5 години пробув на допиті в СБУ, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 5515
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кокаинист полтора часа сливал всех своих лизоблюдов...
приятно.
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Лолиту слили, как агента влияния ФСБ! Саакашвілі майже 1,5 години пробув на допиті в СБУ, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 4272
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Як знаково виглядають ці дві новини:
Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура.

Саакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий.

Сподіваюсь, що всі зрозуміли who is who???
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соевые, назовите хотя бы 1 (одного) организатора или спонсора "руцкой весны", который получил полный срок за гос измену при лолите?
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Oрганизаторы и спонсоры находятся за пределами Украины.
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Тебя просили назвать организаторов и спонсоров, а не рассказывать где они находятся. Да и месторасположение их ты назвал довольно точное!))))
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Много полиции и НГУ, рамки... - Силовики охраняют нарушение Конституции режимом Порошенко. В Раде принимают законы по особому статусу Донбасса...
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За 3 года никого из убийц Небесной сотни не привлекли к ответственности, за коррупцию никого не посадили,сепаратисты на высоких постах. Кто обворовывает армию,защищающую страну, - не сняты даже с должностей,виновные в гибели ребят в котлах - не наказаны. Только один у нас враг - Саакашвили!!!!! Его лишают гражданства, против него ведут информационную войну, возбуждают уголовные дела и т.д.

Саакашвили единственный, кто стране жить не дает! Чем же он так страшен, и главное, для кого?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий
 
 
 
 
 
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