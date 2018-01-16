 Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
"Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок - 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий", - сказал Дж.Хантсман.
Он отметил, что говорить о количестве россиян, которые могут попасть в список высокопоставленных российских лиц, приближенных к высшему руководству страны, "преждевременно". Посол также отказался комментировать слухи о том, что в список могут включить и членов семей этих лиц.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация США готовится представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ.
Этот список должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций".
то американские и европейские лохи пусть вводят санкции. Пэце бабло нада!
В том же 2011 году Exxon заключила соглашение с корпорацией «Роснефть», в соответствии с которым получила доступ к нефтяным запасам в российском секторе Арктики в обмен на инвестиции российской компании в заморские проекты Exxon. Этот контракт был заморожен после введения санкций в 2014 году, убытки американской компании оцениваются примерно в 1 млрд долларов, и Тиллерсон добивался отмены принятых решений. По утверждению британской газеты The Guardian, Тиллерсон лично знаком с главой «Роснефти» Игорем Сечиным с 1990-х годов, когда тот работал в городской администрации Санкт-Петербурга.
В 2013 году Тиллерсон награжден лично Путиным Орденом Дружбы.
От якби іще американці долучили туди матеріали "київської папки", було б непогано. Хоча, можливо, ці матеріали підуть окремою доповіддю.