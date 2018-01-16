 Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок - 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий", - сказал Дж.Хантсман.

Он отметил, что говорить о количестве россиян, которые могут попасть в список высокопоставленных российских лиц, приближенных к высшему руководству страны, "преждевременно". Посол также отказался комментировать слухи о том, что в список могут включить и членов семей этих лиц.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация США готовится представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ.

Этот список должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций".