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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Минфин (1169) Россия (67707) санкции (6437) США (13088) Хантсман (5)

 Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман

Минфин США должен подготовить так называемый кремлевский доклад к 29 января, но действия по применению санкций в отношении РФ будут в некоторой мере гибкими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок - 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий", - сказал Дж.Хантсман.

Он отметил, что говорить о количестве россиян, которые могут попасть в список высокопоставленных российских лиц, приближенных к высшему руководству страны, "преждевременно". Посол также отказался комментировать слухи о том, что в список могут включить и членов семей этих лиц.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Крым - это Украина", - посол США в РФ Хантсман ответил на вопросы россиян. ВИДЕО

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация США готовится представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ.

Этот список должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций".

Источник: https://censor.net.ua/n3044646
 
 
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"Мы признаём территориальную целостность Чехословакии, но без Судет" -Адольф Гитлер
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С крупного российского поставщика угля ООО «Южтранс» сняты санкции. Такое решение приняло Министерство экономического развития и торговли Украины. В силу оно вступило с 29 декабря 2017 года.
то американские и европейские лохи пусть вводят санкции. Пэце бабло нада!
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Бургомистр: Я на службе. Если решат, что вы - Мюнхгаузен, я паду вам на грудь. Если решат, что вы - Мюллер, посажу за решётку. Вот и всё, что я могу для вас сделать.(с)
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На рассии всё идёт на пользу...Русские никогда не пытаются разобраться с проблемой,они всё ещё верят в Чудо их Ядерного Оружия.
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Минфин США должен подготовить так называемый кремлевский доклад к 29 января, но действия по применению санкций в отношении РФ будут в некоторой мере гибкими.Источник: https://censor.net.ua/n3044646 Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман - Цензор.НЕТ 1133 что за ...уня? а гибкость будет зависеть от полноты налитого стакана?
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Гибкость будет зависеть от проворности "Лолиты".А уж та постарается... вон закон про "реинтеграцию" так выписан,что как буд-то Киев сам в 2014 от Донбасса и Крыма отказался((
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От добровольной явки в ФБР с повинной и сдаче своих подельников.
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Короче, - очередная озобоченость! Санкции, - это эмбарго газа и нефти. Металлопродукции. Вооружений. Свифт. Как это было сделано против КНДР и Ирана. Все остальное, - какая-то, простите за мой франзузских, - хрень.
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Конечно пердаки в табурет куда еффективнее.
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Что значит "гибкие санкции"? Что кому-то из рашистских ходоков удалось-таки договориться с Минфином США? Такое возможно?!!
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_Трампа видел? Оно радо слиться с людоедами в объятиях. Будет те санкции тормозить и выхолащивать изо всех сил. Очевидно же.
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В 1990-е годы, будучи представителем Exxon в России, Тиллерсон сыграл важную роль в достижении соглашения по созданию международного консорциума для разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин-1», а в 2007 году, уже возглавив корпорацию, сумел отстоять её интересы в противостоянии с российскими властями и Газпромом. В 2009 году обеспечил 30-миллиардный контракт Exxon с Катаром по производству сжиженного природного газа. В 2011 году ExxonMobil подписала контракт на добычу нефти в Иракском Курдистане, что было нарушением законов Ирака и также вызвало раздражение Вашингтона.

Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман - Цензор.НЕТ 5044


В том же 2011 году Exxon заключила соглашение с корпорацией «Роснефть», в соответствии с которым получила доступ к нефтяным запасам в российском секторе Арктики в обмен на инвестиции российской компании в заморские проекты Exxon. Этот контракт был заморожен после введения санкций в 2014 году, убытки американской компании оцениваются примерно в 1 млрд долларов, и Тиллерсон добивался отмены принятых решений. По утверждению британской газеты The Guardian, Тиллерсон лично знаком с главой «Роснефти» Игорем Сечиным с 1990-х годов, когда тот работал в городской администрации Санкт-Петербурга.

В 2013 году Тиллерсон награжден лично Путиным Орденом Дружбы.
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Ничего личного - просто бизнес. Выгодно любить - любят. Выгодно убить душат. Сейчас им выгодно загнать рашку в феодально-раздробленный строй.
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Работа над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января.

От якби іще американці долучили туди матеріали "київської папки", було б непогано. Хоча, можливо, ці матеріали підуть окремою доповіддю.
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Про Лолиту слыхал? Возможно, папку уже приоткрыли.
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Так я ж саме про це. Просто є відчутна різниця між поданням інформації через телеканал та офіційною доповіддю, наприклад, ФБР, ЦРУ чи АНБ.
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как-то мне не нравится тон этого сообщения. такое оСЧУСЧение, что ТАМ испугались своей первоначальной смелости... появляется понятие "гибкости санкций"... наверное, да, таки кто-то с кем-то что-то порешал... запашок именно такой.
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А ты был в США? Не путай Госдеп с председателем твоего колхоза "Православная Брюква".
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США откручивает назад. а как угрожали!
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ну тебе виднее, конечно, кто откручивает назад кто вперед у тебя наверное прямой телефон в белый Дом если что. поетому приму к сведению твою емоциональную информацию.
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Та к чему та гибкость? Дебилыбля все равно не поймут. До них доходит только когда дубиной по башке. )
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Кремль всё ещё надеется, что G20 их всё же спасёт! Максим Орешкин-(вместо посаженного Улюкаева) сказал,что Рецессия на рассее уже Третий Год проходит Нормально! Хотя ему и возразила Ксения Юдаева,которая пророчит для России Хроническую Стагнацию..Медведев,проснувшись,как всегда,заявил о дефиците инвестиций и параличе кредитов....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабота над "кремлевским докладом" продолжается, крайний срок - 29 января. Вопрос санкций против России остается гибким, - посол США в РФ Хантсман
 
 
 
 
 
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