 Член "Единой России" из Башкирии совершил публичный акт самосожжения после увольнения из "Газпрома" и обращения к Путину. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, мужчина остался жив, но получил 80% ожогов и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечают местные издания, за месяц до самосожжения Дмитрий Рудов написал письмо Владимиру Путину. В нем он утверждает, что его незаконно уволили из предприятия "ГазпромНефтехимСалават". Рудов рассказывает подробности: сначала его якобы безуспешно пытались уволить из-за несоответствия занимаемой должности, в итоге он попал под сокращение. Рудов подал в суд и выиграл его в первой инстанции, однако Верховный суд республики отменил решение.

В обращении к Путину мужчина также пишет, что состоит в партии "Единая Россия" и обращался туда за помощью, однако ответа не получил. В пресс-службе "Единой России" сказали, что выясняют, было ли обращение. Во второй части письма Рудов жалуется на сильные боли из-за подагры. Он пишет, что ему не дают инвалидность, и он не может получить обезболивающие.

"Надеюсь, я доживу до ваших выборов, без лекарств", - так заканчивается письмо к Путину.

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