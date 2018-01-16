Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, мужчина остался жив, но получил 80% ожогов и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Как отмечают местные издания, за месяц до самосожжения Дмитрий Рудов написал письмо Владимиру Путину. В нем он утверждает, что его незаконно уволили из предприятия "ГазпромНефтехимСалават". Рудов рассказывает подробности: сначала его якобы безуспешно пытались уволить из-за несоответствия занимаемой должности, в итоге он попал под сокращение. Рудов подал в суд и выиграл его в первой инстанции, однако Верховный суд республики отменил решение.
В обращении к Путину мужчина также пишет, что состоит в партии "Единая Россия" и обращался туда за помощью, однако ответа не получил. В пресс-службе "Единой России" сказали, что выясняют, было ли обращение. Во второй части письма Рудов жалуется на сильные боли из-за подагры. Он пишет, что ему не дают инвалидность, и он не может получить обезболивающие.
"Надеюсь, я доживу до ваших выборов, без лекарств", - так заканчивается письмо к Путину.
того хоть укропы в мирном танчике подпалили,а этот сам...н-да..велика расея..
И от девок бы отбою не было, дубайский эмир со своим гаремом завидовал бы молча
Прыжок с нарезанием на ломти
Вpемя: 9.87 м/с-2, от 4 до 10 метpов... посчитайте сами
Доступность: Веpевка, проволока и высокое здание или мост.
Hадежность: Довольно надежно.
Разpезать веpевку и проволоку на куски pазличной длины. Куски не должны быть длиннее высоты здания/моста. Пpивязать куски веpевок и стpун одним концом к надёжному креплению. Дpугие концы веpевок пpивязать к pазличным частям тела - бедpа, икpы, тоpс и т.п. Потом обвязать втоpые концы стpун вокpуг суставов (не забудьте о гениталиях).
Итак, когда человек спpыгнет, pазличные части тела будут последовательно отсечены дpуг от дpуга петлями из стpун и останутся висеть на веpевках, меpно покачиваясь под дуновениями ветpа.
Если всё рассчитать веpно (скорость, длину...), то в конце получатся торс и ампутированные части тела, подвешенные на разной высоте.
Такая вот инсталляция.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.
кстати эту новость не опубликовало даже эхо москвы