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Все про:Единая Россия (224) Путин (23448) самосожжение (39)

 Член "Единой России" из Башкирии совершил публичный акт самосожжения после увольнения из "Газпрома" и обращения к Путину. ВИДЕО камер наблюдения

В российском Ишимбае (Республика Башкортостан) член путинской "Единой России" Дмитрий Рудов совершил публичный акт самосожжения после увольнения из компании "ГазпромНефтехимСалават". Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, мужчина остался жив, но получил 80% ожогов и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечают местные издания, за месяц до самосожжения Дмитрий Рудов написал письмо Владимиру Путину. В нем он утверждает, что его незаконно уволили из предприятия "ГазпромНефтехимСалават". Рудов рассказывает подробности: сначала его якобы безуспешно пытались уволить из-за несоответствия занимаемой должности, в итоге он попал под сокращение. Рудов подал в суд и выиграл его в первой инстанции, однако Верховный суд республики отменил решение.

В обращении к Путину мужчина также пишет, что состоит в партии "Единая Россия" и обращался туда за помощью, однако ответа не получил. В пресс-службе "Единой России" сказали, что выясняют, было ли обращение. Во второй части письма Рудов жалуется на сильные боли из-за подагры. Он пишет, что ему не дают инвалидность, и он не может получить обезболивающие.

"Надеюсь, я доживу до ваших выборов, без лекарств", - так заканчивается письмо к Путину.

...

Смотрите также: "Путинберг или Путинград", - сторонники "Единой России" предлагают переименовать Барнаул. ВИДЕО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044642
 
 
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Кошмар... И да, качался по снегу, пытаясь пламя сбить, спастись... Вполне естественная реакция (инстинкт самосохранения) большинства самоубийц, только запоздалая.
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Инстинкт уже потом срабатывает, когда поздно, до этого момента должен был сработать мозг, а его там тупо нет
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без работы и денег? типичный будущий ополченец. нашим меньше работы. так что -1.
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Боли от подагры его мучали...теперь про подагру забудет, будет с адским болями от ожогов валяться
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Ну, пока не сдохнет, окончательно и в муках. Вот только, за кого?
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И всегда одно и тоже - "Бояре плохие, а царь хороший". Писал письмо путину... Нация рабов.
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может не пускали в Украину хАхлоф мАчить
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ну покрестили маленько,и чо? скрепность на нарасии завсегда впереди шагает..
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помните Доржика Батомункуева - "бурят,как я рад"?
того хоть укропы в мирном танчике подпалили,а этот сам...н-да..велика расея..
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хорошо как вата горит, только копоти много.
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может не пускали в Украину хАхлоф мАчить
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кому хуже сделал, но внимание привлёк
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Царь-батюшка, на тебя одна надежда, нет жизни без твоего мудрого решения... Обычные холопы, которые не в состоянии принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность... Упование только на царя-батюшку...
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Рабская психология, назло врагам сам себя сжег. Лучше бы Газпром поджог, а еще лучше бы Путина поджог. Сейчас был Героем Украины.
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Я бы сказал - был бы киевским или львовским миллионером.
И от девок бы отбою не было, дубайский эмир со своим гаремом завидовал бы молча Член "Єдиної Росії" з Башкирії вчинив публічний акт самоспалення після звільнення з "Газпрому" та звернення до Путіна - Цензор.НЕТ 5868
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Самое интересное что зеваки, в правой стороне экрана все время наблюдали, хотя были ближе всех
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Намного эффективнее камней с неба. Прорыв в технологиях узкого мира!
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А что слоган "Крым наш" уже как то не греет? В прочем как то пофиг, что какой то там идиот в стране-бензоколонке облил себя бензином и сгорел. Мне было бы даже интересней если бы там на России сгорели бы 85% идиотов поддерживающих кремлевского недомерка
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После того, как горящий бензин нагрел кожу до температуры близкой к температуре кипения воды то, даже увольнение из Газпрома показалося мелочью. Такое бывает со всеми самоубийцами но, зачастую процесс уже не обратим. Есть ли смысл в таких смертях? Как тут не вспомнить крылатую фразу светоча эрефийской политики: Дебилы, бля.
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Треба було з даху багатоповерхівки стрибати-затрат нуль,всю роботу виконує гравітація і свалу не буде.
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А Вы о дворниках подумали, каково им будет соскребать мозги с асфальта и кишки с деревьев?
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Чого це я маю думати за кацапських двірників? І потім-не хочуть,хай не прибирають,для рашки це норма.
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Можно совместить с арт-перформансом:
Прыжок с нарезанием на ломти

Вpемя: 9.87 м/с-2, от 4 до 10 метpов... посчитайте сами
Доступность: Веpевка, проволока и высокое здание или мост.
Hадежность: Довольно надежно.

Разpезать веpевку и проволоку на куски pазличной длины. Куски не должны быть длиннее высоты здания/моста. Пpивязать куски веpевок и стpун одним концом к надёжному креплению. Дpугие концы веpевок пpивязать к pазличным частям тела - бедpа, икpы, тоpс и т.п. Потом обвязать втоpые концы стpун вокpуг суставов (не забудьте о гениталиях).
Итак, когда человек спpыгнет, pазличные части тела будут последовательно отсечены дpуг от дpуга петлями из стpун и останутся висеть на веpевках, меpно покачиваясь под дуновениями ветpа.
Если всё рассчитать веpно (скорость, длину...), то в конце получатся торс и ампутированные части тела, подвешенные на разной высоте.
Такая вот инсталляция.
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Рюський бог мольбам раба своего не внял...
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Правильный мужик. Русский,будь как Дмитрий Рудов!
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от кормушки оторвали вот и сжегся кацап,с колен они встают,параша уже реально в жопе кроме пары городов
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На реке Лена в Иркутской области Российской Федерации утонул трактор, который пытался освободить автокран, утонувший ранее в стремлении достать бензовоз, который провалился еще раньше.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.
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Як в тому анекдоті,про собачку,що померла,тому що переїла кінського м'яса; а м'ясо з'явилося ,тому що померла кобила; а кобилу заганяли до смерті,тому що багато води возили; а возили через те,що хата згоріла
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Член Президентской партии "Единая Россия" устроил Акт самосожжения. Розганяйте эту новость по всем соцсетям и СМИ - пусть вата изойдет на говно, опровергая и придумывая отмазки)
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Вот так россияне должны обращатся к Путину,тогда все наладится.
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Украина как бы Европа. Но Цензор об этом не сообщил. Одни новости из рашки.
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Т.е. Вы как бы и не увидели, что новости по темам? Бедное дитя! Член "Єдиної Росії" з Башкирії вчинив публічний акт самоспалення після звільнення з "Газпрому" та звернення до Путіна - Цензор.НЕТ 4981
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что для вас удивительного???? граждане воююшей с Украиной рфии для нас враги... и любая негативная новость вызывает положительные эмоции... неужели вам это не понятно??
кстати эту новость не опубликовало даже эхо москвы
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а в раха новостях - главная новость часа: "Миху(й)лков попал в миротворец". Больше нет проблем кроме Украины. Отжеж сука ущербный народец..
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Я думал он давно там. Хотя да, Пете он ни чем не угрожает. Как он умудрился попасть туда?
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желаю кацапам держаться и хорошего настроения Член "Єдиної Росії" з Башкирії вчинив публічний акт самоспалення після звільнення з "Газпрому" та звернення до Путіна - Цензор.НЕТ 4976
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как говориться...чтобы все также поступили Член "Єдиної Росії" з Башкирії вчинив публічний акт самоспалення після звільнення з "Газпрому" та звернення до Путіна - Цензор.НЕТ 2490
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а мог бы ещё пару кацапов на тот свет отправить, что взять с русского ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧлен "Единой России" из Башкирии совершил публичный акт самосожжения после увольнения из "Газпрома" и обращения к Путину. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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