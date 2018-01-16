 "Частично свободная", - Freedom House оценила свободу слова и ход реформ в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: В Следкоме РФ предложили ввести внесудебную блокировку сайтов: "Подобная практика существует в Китайской Народной Республике"

Согласно данным рейтинга, опубликованного на сайте организации, в рейтинге "Свобода в мире" 2018 года рейтинг Украины по двум критериям (уровень политических прав и гражданской свободы) составил 3 балла (по обоим критериям) из возможных 7-ми, таким образом, страна осталась в категории частично свободных. По 100-балльной системе Украина набрала 62 балла (чем больше - тем более свободная страна).

Оккупированный Россией Крым получил 7 баллов по уровню политических прав и 6 баллов - по уровню гражданской свободы и был признан несвободным. По 100-балльной системе Крым набрал 9 пунктов.

Freedom House отмечает, что правительству удалось достигнуть прогресса по ряду реформ, в частности, здравоохранения, образования, децентрализации.

Вместе с тем, неспособность власти бороться с коррупцией на высших уровнях уменьшила популярность правительства и повлияла на определенные усилия по проведению реформ. В организации подчеркнули, что коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой в Украине, а борьба с ней приостановлена, "поскольку независимое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) столкнулось с политическим вмешательством, а глава ключевого парламентского комитета по борьбе с коррупцией (Егор Соболев - ред.) был уволен".

В отчете также говорится о санкциях, которые ввела Украина в отношении популярных российских соцсетей и интернет-ресурсов. Власть, как отмечается, продолжает подвергать цензуре некоторые российские СМИ и запрещать отдельным российским журналистам въезд в Украину.

Читайте также: В Украине зафиксировали 274 нарушений свободы слова за год, – Институт массовой информации