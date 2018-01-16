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 Политика Украины, Общество
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Все про:Freedom House (140) коррупция (7002) рейтинг (1090) свобода слова (930)

 "Частично свободная", - Freedom House оценила свободу слова и ход реформ в Украине

Украина попала в раздел "частично свободных стран", а оккупированный Россией Крым - "несвободных" в рейтинге "Свобода в мире-2018" неправительственной организации Freedom House.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации.

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Согласно данным рейтинга, опубликованного на сайте организации, в рейтинге "Свобода в мире" 2018 года рейтинг Украины по двум критериям (уровень политических прав и гражданской свободы) составил 3 балла (по обоим критериям) из возможных 7-ми, таким образом, страна осталась в категории частично свободных. По 100-балльной системе Украина набрала 62 балла (чем больше - тем более свободная страна).

Оккупированный Россией Крым получил 7 баллов по уровню политических прав и 6 баллов - по уровню гражданской свободы и был признан несвободным. По 100-балльной системе Крым набрал 9 пунктов.

Freedom House отмечает, что правительству удалось достигнуть прогресса по ряду реформ, в частности, здравоохранения, образования, децентрализации.

Вместе с тем, неспособность власти бороться с коррупцией на высших уровнях уменьшила популярность правительства и повлияла на определенные усилия по проведению реформ. В организации подчеркнули, что коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой в Украине, а борьба с ней приостановлена, "поскольку независимое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) столкнулось с политическим вмешательством, а глава ключевого парламентского комитета по борьбе с коррупцией (Егор Соболев - ред.) был уволен".

В отчете также говорится о санкциях, которые ввела Украина в отношении популярных российских соцсетей и интернет-ресурсов. Власть, как отмечается, продолжает подвергать цензуре некоторые российские СМИ и запрещать отдельным российским журналистам въезд в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044641
 
 
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"Частично свободная", - Freedom House оценила свободу слова и ход реформ в Украине.

Тобто в процесі згвалтування...
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І тут сліпі зрадофіли не хочуть помічати Пеціних реформ...
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Это типа уберите власть барыжную, прикрывающуюся войной и лживым патриотизмом?! И дела наладятся. "Частично свободная", - Freedom House оценила свободу слова и ход реформ в Украине - Цензор.НЕТ 4624
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Новий міністр, як повідомляється, має намір проводити зовсім іншу кадрову політику. Зокрема, Чапутовіч попрощається зі "старими" працівниками - переважно випускниками Московського державного інституту міжнародних відносин і прийме на роботу нових дипломатів, навіть з більш низькою кваліфікацією.Новий глава МЗС Польщі збирається звільнити випускників російських вузів
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По-моему мнению частично правильная оценка. Должны были отметить, что по сравнению с 2013-14 годами ухудшается. Русские журналисты- то таке, но скоро и грузинских журналистов не будут пускать.
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Я, гаварит, жисть отдам за Свободу слова
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ага, другой обещал стоять до кули в лоба
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"Гендиректор "Рустави-2" Гварамия попал в базу "Миротворца" за публикацию "фейкового" "письма Порошенко""
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Есть мнение, что если регулярно срать в супницу то она автоматически становится ночным горшком и кушать суп из неё будут только те кто не знает что там было говно. Так вот и произошло с Миротворцем. Пока из него кушали суп - он был супницей, но как только туда начали гадить по заказу, превратился в отхожее место. Мнение миротворца (пишу сознательно с маленькой буквы) уже не интересно.
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- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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Фридом Хаус - агенты кремля или зрадофилы? Свиноботы, рассудите. А то ваш бог вот что утверждает
В Украине беспрецедентный уровень свободы гражданского общества, - Порошенко
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Пускайте к себе по больше роССийских журнашлюх-пропагандонов! Разрешайте плядям типа Бондаренко, Лукаш в прямых эфирах говорить о святости обдроченцев и карательных батальонах! Пускайте их на все секретные объекты и мы вас поглядим по головке...
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Всё смашалось в доме.... обдроченцы, батальоны карателей, пляди и секретные объекты...
А им никто и не запрещает, кроме секретных объектов, естественно.
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Секретные "тайные" комнаты СБУ по наклёпу сепаров, кто ОБСЕ демонстрировал ?
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троль попутал. Забыл что он седня в минстеце работает, а не в Ольгино.
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где гыги, куки и кресты с воплями о перемоге?
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ну- да, в сравнении с Крымом у нас должно быть масса позитивных эмоций. Только я не привык радоватся от того, что кому то хреновие чем мне. Да и радоватся тому, что у нас не так щимят как борцов с оккупацией- весьма сомнительное удовольствие. Главное, что спустя четыре года мы всё ещё частично беременны свободой.
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На ТВ сплошная цензура, все подается так как выгодно Порошенко и его братии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Частично свободная", - Freedom House оценила свободу слова и ход реформ в Украине
 
 
 
 
 
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