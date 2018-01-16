 Внесены изменения в порядок проведения ВНО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.

"Внесение изменений обусловлено согласованием Порядка с действующим законодательством, а также в связи с введением с 2018 года проведения государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания по украинскому языку для учащихся (слушателей, студентов) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, которые в текущем учебном году должны завершить получение полного общего среднего образования", - сказано в сообщении.

Таким образом, как отметили в ведомстве, учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, в текущем учебном году получают полное общее среднее образование и составляют ГИА в форме ВНО, комплект регистрационных документов подают в учреждения образования, в которых они учатся. Руководители учебных заведений после получения регистрационных документов своих учеников должны сформировать список лиц, которые будут проходить ГИА в форме ВНО. Список лиц и комплекты документов в установленные сроки руководители учреждений направляют в соответствующий региональный центр или передают нарочно. Таким ученикам Сертификаты ВНО в индивидуальных конвертах будут отправлены по адресу учебного заведения, где они учатся.

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Также сообщается, что выпускникам прошлых лет и лицам, которые не проходят государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, сертификаты будут отправлены по адресу, указанному при регистрации.

Кроме этого, исключена норма о возможности представления копии свидетельства о рождении вместо копии паспорта гражданина Украины для регистрации для участия во внешнем независимом оценивании лицами, которым по состоянию на 01 сентября года не исполнилось 16 лет, предшествующий году их участия во внешнем независимом оценивании. Изменения произошли в соответствии с требованиями действующего законодательства (паспорт гражданина Украины должен быть получен лицом, достигшим 14-летнего возраста).

Еще одной новацией является то, что лица, которые должны сдавать ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации, смогут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО в дополнительный период (3-21 мая). Такие лица могут выбрать только те предметы, результат которых им будет засчитан как оценка ГИА.