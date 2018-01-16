 Агентство Kroll подтвердило вывод минимум $5,5 млрд из "Приватбанка" перед национализацией, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Национальный банк Украины со ссылкой на нанятую им для независимого аудита компанию Kroll.

"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении НБУ во вторник.

Также приводятся ключевые фрагменты выводов детективной компании:

1. Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

2. Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

3. Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ОАО "Приватбанк". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников ОАО "Приватбанк".

В сообщении НБУ также отмечается, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в расхищении "Приватбанка" выдвинуто подозрение против детективного агентства "Кролл". Замглавы НБУ Екатерина Рожкова назвала расценивает это как "желание вывести из легитимного поля отчет "Кролл" по "Приватбанку". В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности "Приватбанка".

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.