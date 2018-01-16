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 Политика Украины, Экономика
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 Агентство Kroll подтвердило вывод минимум $5,5 млрд из "Приватбанка" перед национализацией, - НБУ

"Приватанк" до его национализации в конце 2016 года был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам на сумму минимум $5,5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Национальный банк Украины со ссылкой на нанятую им для независимого аудита компанию Kroll.

"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении НБУ во вторник.

Также приводятся ключевые фрагменты выводов детективной компании: 

1. Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

2. Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

3. Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ОАО "Приватбанк". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников ОАО "Приватбанк".

В сообщении НБУ также отмечается, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Суд разрешил юристам Приватбанка судиться с Коломойским, - Украинские новости

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в расхищении "Приватбанка" выдвинуто подозрение против детективного агентства "Кролл". Замглавы НБУ Екатерина Рожкова назвала расценивает это как "желание вывести из легитимного поля отчет "Кролл" по "Приватбанку".  В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности "Приватбанка".

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

 4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня

 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара. 

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

 До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3044637
 
 
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Никто и не сомневался,что все ложные выпады каламойского с лолитой,лишь повод украсть у страны.
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подумаешь новость! а то никто не знал (особенно в НБУ) зачем и для чего создаются банки в Украине, хозяева привата просто более продвинутые, более жадные и рассчитывали на игру "в долгую", чтобы потом красиво и вовремя свалить... все дела по обворовыванию гос-ва Украина делаются с ведома и под патронатом власть имущих в этом государстве...все, тчк...
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Не можна вкрасти такі гроші без участі гаранта і голови НБУ. Да і у всьому світі (Європа, Штати) про це не могли НЕ ЗНАТИ!!!
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гроші виводили з 2008 року у вас на тому порошенку вже пунктик
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Сядут Усе?)

"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение ДЕСЯТИ ЛЕТ до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении НБУ во вторник.
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Сядет уже в ближайшем будущем весь НБУ, там вор на воре сидит, и мошенником погоняет. Сатановская уже полгода (...мать!!!) не появляется на рабочем месте, и это устраивает (...мать...мать!!) вальцмана с гройсманом.
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А кто заказывал агенству Kroll это расследование?


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бабки виводили по докладу крл з 2008 по 2013рік !
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Любой НЕ идиот тоже постарался бы спасти СВОИ (и своих клиентов) деньги он сраных "национализаторов". Может Приват работал плохо, с убытками? Может занимался финасовыми махинациями? Может не возвращал рефинанс, как многие другие? НИКАК НЕТ!! Банк был НАСТОЯЩИЙ, успешный, ЛУЧШИЙ в Украине! Так какая может быть нахрен "национализация", на каком основании...?! Потому что вальцман захотел ЕЩЕ БАБЛА, которого ему всегда мало? Или Хуйло ему посказало простой путь разрушения финансово-банковской системы Украины?
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"...уйло ему подсказало простой путь разрушения финансово-банковской системы Украины"

А эти товарищи были у него в советниках и одобрили?

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.


Источник: https://censor.net.ua/n3044637
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Ессно, если Гонтарева в своих отчетах в МВФ причисляет всех к связанным лицам. В международных организациях не могут поверить, что их так разводят. А теперь Суркисы вполне логично выигрывают суды. Есть еще комитет зарубежных вкладчиков, их иски еще ждут Украину
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Что будет в будущем, покажет будущее, тем более, что международные институции мониторят деятельность НБУ не только по отчетам Гонтаревой.
А пока связка ...уйло + МВФ + ЕБРР +G7 + Евросоюз + США выглядит не очень убедительно.
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А что там по Ахметову? коломойский отстоял восток Украины своим капиталом. А что рыжая харя с чертом лысым договаривалась и "Восток" запустила и всю ету хрень на Донецке устроила. а теперь ему правительство обеспечило монополию дойки гос. ресурсов? если Украинцы опять выберут нынешних пидарасов то капец Украине. так что будьте бдительны. Личность Коломойского мне более приятна чем другие олигархи. Кроме того если посмотреть на Днепр и Одессу и Дамбасс то видим стиль ведения бизнеса. Поетому я за Коломойского. А банк у него хотели просто отжать. Что ему было делать. В добробатах Коломойского было много патриотов. Кто был в добробатах Ахметова?
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я тоже відстоював країну на востоці де моїх 5,5 міліардів 7
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А ты их имел до этого? таким как ты 11р за высер красная цена.
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Ахмет-джан, нив чём нэ винават, как и Фирташ, которого буржуи гнобят.
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юльоботів підняли по тривозі ! оказується це порошенко всеодно винен що з привата з 2008 року виводили бабки 1 і ці юди ще хочуть жити в нормальній країні
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У коломойского отжимали тупо банк. Озадачься лучше вопросом почему у Ахметова монополия на енергетику. А украинский политикум мне похер. Сами выбирали сами и хлебайте.
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ЯК ТАК МОЖНА !! Бенцион Коломойський рятував Дныпро,а на нього так... Агентство Kroll підтвердило використання "Приватбанку" для шахрайства: збитки - мінімум $ 5,5 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 6123
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Неужто Беню наконец-то нагнут? Если ещё американцы дожмут Фирташа, из самых матёрых останется только Ахметов, ну и наш президент-олигарх. Всё-таки прогресс )
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теперь бы узнать, для полноты картины, сколько из этих миллиардов осело в кармане у лолиты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгентство Kroll подтвердило вывод минимум $5,5 млрд из "Приватбанка" перед национализацией, - НБУ
 
 
 
 
 
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