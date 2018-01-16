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 Киевские новости
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Все про:дороги (1534) КГГА (1916) Киев (15188) Кличко (2504) мэр (1314) ремонт (739)

 Кличко: В этом году в Киеве мы планируем отремонтировать как минимум 300 км дорог

Столица не будет уменьшать темпов обновления дорожного покрытия и в этом году в Киеве планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов. 

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщается на сайте мэра Киева.

"Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году", - отметил Кличко.

Он отметил, что с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

"Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход", - сказал Киевский городской голова.

Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также Киевский городской голова напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет.

Виталий Кличко отметил, что в следующем году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, 2-х транспортных развязках - на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела. Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3044633
 
 
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Нравятся мне люди что имя и деньги заработали честно. Ето не ушлепки клептомани типа наших олигархов - у тех только ДЕНЬГИ на уме .а на все остальное им наплевать.....Кличко умеет работать и имеет еще много сил.Киеву повезло с Мером.
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"Также Киевский городской голова напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет." - было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Виталий Кличко отметил, "МЫ планируем отремонтировать"
Хочу видеть, как Кличко с лопатой ремонтирует дороги, если он "МЫ планируем отремонтировать"
В чем заслуга Кличко, если ремонт за народные деньги????


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Не, блин, президенты и меры должны с вилами бегать по городам и с аистами летать. Что за селюковская логика? Почему никто не говорит, мол, какое отношение директор предприятия имеет к строительству дорог, ведь асфальт кладут простые рабочие, а он даже не пришёл ведро с битумом подержать. Меры и президенты создают условия, когда все остальные, в том числе и дорожные службы, могут нормально функционировать. Плюс выделение денег из бюджета. Да, он и назначенные им люди управляют этими процессами.
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Российский наемник Коля Нихонович из Томской области воевавший против Украины на Донбассе вчера уничтожен муджахедами на юге провинции #Идлиб/ #Сирия


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MUD - грязь, а HEAD - голова
муджахеды - люди, боящиеся мыла и шампуня?
Мойдодыр нервно курит, когда грязнули хреначат кацапов?

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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…(с)
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Американці готуються до війни. А Клічко штучно довів до банкрутства Київский Метрополітен і віддав його за копійки члену путінського ОЗУ мільярдеру Фуксу. Який заробив мільярди кидаючи на гроші партнерів.
Кияни! Може час дострокові? Чи вам Київ вже набрид?
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Метрополітен під час війни - стратегічний об'єкт. Кращого бомбосховища не знайти.
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В который раз сообщаю: от киевлян ничего не зависит, даже при условии честных выборов. Настоящую власть в Киеве имеет не мер, а глава КГГА. Сейчас главой КГГА Порошенко назначил Кличко. Даже если вдруг Кличко подаст в отставку с поста мера - на его полномочиях в Киеве это практически никак не скажется. Вот такая вот реформа децентрализации в Киеве - по сути у нас прямое президентское правление.
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Дострокові президентські цієї весни. В Дніпрі будемо виходити 21го Січня на віче і голосувати за негайну відставку шпигуну.
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50 км - это два часа. Поэтому не только лишь каждый, но по существу всякий из калькуляторов может нам сказать, я вам так сообщу, что 300 километров - это 12 часов. И если из этого выходить, то мы успеем подготовиться к земле ранее, чем указанная дата наступления весеннего сезона, это если так ребром ставить вопрос, что якобы мы.
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Кличко, а где тот "Диснейленд" в Гидропарке, на который ты выделил с горбюджета 8млн. грн. (август 2016) и обещал построить в 2017 "с помощью немецких инвесторов"?
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Йому у Відні Фірташ сказав, що красти - це нормально. Лише лохі чесно живуть
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Планують відремонтувати 300 км, а "освоять" коштів на 1000 км, бо "КиевАвтоДВор" - сумлінна компанія.
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И тебя отремонтируют, и нас отремонтируют...
Сколько же можно, уважаемый мэр-боксер, говорить об одном и том же? Где конкретные дела? Где всенародный отчет о проделанной работе? Даже на пр. Палладина, где живу - до сих пор на дороге ухабы, по которым авто порой просто прыгают, как жабы. Что уж говорить о боле отдаленных путях - яма на яме и ямой погоняет...
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По всему Киеву вырубаются зелёные зоны , уничтожаются парки и озёра , а потомцу что друзья у Кличка застройщики взяточники корупционеры . И кум у него сепаратист корупционер предатель Украины игорь Бакай .
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Дурак не дурак, а уже в Израиле и с баблом.
Так что ещё не известно кто идиот, мы тут все, или Лёня попивающий холодный мохито и наблюдающий Мёртвое море с балкона своего израильского особняка.
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а участок на проспекте победы (вроде турки строили) ещё живой и ровный, обычно на один сезон хватает...
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І головне щоб дощі йшли частіше, а то наші дорожники не дуже люблть ремонтувати дорги в суху і ясну погоду.
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ремонты это хорошо! вот сегодня ехала по отремонтированной осенью дороге, Отрадный проспект это бывшее Чубаря... шоб так "качествнно" делали у Кличко в его имении.
и опять виноватых НЕТ!
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Отрадный ещё терпимо в сравнении с тем что там было раньше.
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Ну если засыпать выбоины землёй, то можно было бы пообещать и 2тыс. км. отремонтировать киевских дорог.
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А чё,300 км и все по Богдана Хмельницкого.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко: В этом году в Киеве мы планируем отремонтировать как минимум 300 км дорог
 
 
 
 
 
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