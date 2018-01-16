 Кличко: В этом году в Киеве мы планируем отремонтировать как минимум 300 км дорог

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщается на сайте мэра Киева.

"Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году", - отметил Кличко.

Он отметил, что с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

"Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход", - сказал Киевский городской голова.

Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также Киевский городской голова напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет.

Виталий Кличко отметил, что в следующем году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, 2-х транспортных развязках - на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела. Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.