 Дело о неоказании помощи ребенку в 4-й больнице Киева: "Амеда" готова поддержать мальчика

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в клинике "Амеда".

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Речь идет о ситуации, произошедшей в начале января 2018 года. В семейную клинику "Амеда" обратилась Ирина Нижинская со своим двухлетним сыном, который терял сознание. Там ребенка направили в 4-ю детскую больницу, где ему не оказали должной помощи.

"Ребенок не находился на лечении в нашей клинике в январе 2018 года. 5 января 2018 года мама обратилась в контакт-центр нашей клиники и координатор, с учетом озвученных мамой вопросов и диагноза ребенка, порекомендовал обратиться в Киевскую городскую детскую больницу №4, что соответствовало пожеланиям мамы в части территориальной близости медицинского учреждения соответствующего профиля", - говорится в сообщении администрации клиники.

В клинике подчеркивают, что "Амеда" не предоставляет услуги экстренной медицинской помощи, поэтому и направила ребенка в больницу.

"Информация касаемо лицензии Минздрава, в т.ч. и о направлениях деятельности нашей клиники - в соответствии с которыми клиника не предоставляет услуги экстренной медицинской помощи - находится в свободном доступе на официальных информационных интернет - ресурсах".

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Кроме того, в линике "Амеда" выразили готовность поддержать семью, предоставив при необходимости медицинскую помощь, о чем проинформировали маму пациента.