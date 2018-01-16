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 Дело о неоказании помощи ребенку в 4-й больнице Киева: "Амеда" готова поддержать мальчика

Семейная клиника "Амеда" готова поддержать ребенка, который ранее был направлен ее координатором в 4-ю городскую больницу Киева, где ему не оказали должной медицинской помощи.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в клинике "Амеда".

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Речь идет о ситуации, произошедшей в начале января 2018 года. В семейную клинику "Амеда" обратилась Ирина Нижинская со своим двухлетним сыном, который терял сознание. Там  ребенка направили в 4-ю детскую больницу, где ему не оказали должной помощи.

"Ребенок не находился на лечении в нашей клинике в январе 2018 года. 5 января 2018 года мама обратилась в контакт-центр нашей клиники и координатор, с учетом озвученных мамой вопросов и диагноза ребенка, порекомендовал обратиться в Киевскую городскую детскую больницу №4, что соответствовало пожеланиям мамы в части территориальной близости медицинского учреждения соответствующего профиля", - говорится в сообщении администрации клиники.

В клинике подчеркивают, что "Амеда" не предоставляет услуги экстренной медицинской помощи, поэтому и направила ребенка в больницу.

"Информация касаемо лицензии Минздрава, в т.ч. и о направлениях деятельности нашей клиники - в соответствии с которыми клиника не предоставляет услуги экстренной медицинской помощи - находится в свободном доступе на официальных информационных интернет - ресурсах".

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Кроме того, в линике "Амеда" выразили готовность поддержать семью, предоставив при необходимости медицинскую помощь, о чем проинформировали маму пациента.

Источник: https://censor.net.ua/n3044630
 
 
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В "Амеду" ни ногой- колхозно-совдеповская "лечебница".
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Амеда - 300 грн приём, Медиком - 600 грн приём.
Каждый выбирает по себе.
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так в "бесплатной" говорят вообще помощи не оказали
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а у нас в бесплатной, говорят что Амеда и Медиком черти сбивающие своими расценками им бизнес
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Где у вас в бесплатной? Город, район номер больницы. Троль ?
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Мукачево, бери любую на выбор, советую детскую областную... а в чем проблемы? У тебя есть бесплатная медицина? Какая разная у нас однако страна...
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По самым простым вопросам типа простуды, отравления, процедур - хорошая клиника, все назначения в тему и ставили нс ноги.
По остальному не обращался.
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экстренную помощь оказывает скорая и больницы с стационаром. Что бы открыть у нас в частной клинике стационар, надо быть родственником министра или выше.
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это уже рехворма или ещё пилотный проект?
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а может мы, несчастные "гои", обойдемся без ваших умовыводов что и для кого главное?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДело о неоказании помощи ребенку в 4-й больнице Киева: "Амеда" готова поддержать мальчика
 
 
 
 
 
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