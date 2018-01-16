 У следствия есть версия о том, что кто-то помогал Россошанскому прятать тело Ноздровской, но убийство совершил именно он, - Геращенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

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"Возможно, у него был сообщник, который помогал ему прятать труп позднее. Следствие это устанавливает и установит", - сказал А.Геращенко журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, у следствия есть версия, что кто-то мог помогать Ю.Россошанскому прятать тело И.Ноздровской.

"Но убийство Ноздровской совершил именно он путем нанесения ножевых ранений, и он это признает", - подчеркнул нардеп.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.