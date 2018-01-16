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Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Происшествия
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 У следствия есть версия о том, что кто-то помогал Россошанскому прятать тело Ноздровской, но убийство совершил именно он, - Геращенко. ВИДЕО

У Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, мог быть сообщник, который помог ему спрятать тело.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

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"Возможно, у него был сообщник, который помогал ему прятать труп позднее. Следствие это устанавливает и установит", - сказал А.Геращенко журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, у следствия есть версия, что кто-то мог помогать Ю.Россошанскому прятать тело И.Ноздровской.

"Но убийство Ноздровской совершил именно он путем нанесения ножевых ранений, и он это признает", - подчеркнул нардеп.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Нацполиция покажет оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской. ВИДЕО

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской", - посольство Британии

 8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.

Источник: https://censor.net.ua/n3044623
 
 
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А у нас есть версия что тоха съел того, кто ему помогал.
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Суд определил и винес приговор? Я б етого КЛОУНА наказал би за длинний язичек...Мозгов у него нету как и уважения к Суду....Хотя какой в Украине Суд и закон такие и КЛОУНИ....
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"как и уважения к Суду...." - любиш постібатись над народом!
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За что уважать? За Юрия Крысина и Нелю Штепу? Может быть за судью с банкой баксов Чауса?
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16.01.18 14:32 Срок домашнего ареста Штепы истек, - прокуратура. Это к вашему вопросу об уважению к украинскому суду! Стебалы. Всю жизнь простебали.
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Интересно услышать еще версии советника министра Шкиряка и Кивы, что на Бали жрёт руками....
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Извините, уточнение!
Советника по шаровым перевозкам тёлок....
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Желательно еще узнать мнение Хрякогеращенко...
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....что кто-то помогал Россошанскому прятать тело Ноздровской,
но убийство совершил именно он ( , ) - Геращенко.... - это заглавие

но если убрать запятую, получаем приговор... У слідства є версія про те, що хтось допомагав Россошанському ховати тіло Ноздровської, але вбивство скоїв саме він, - Геращенко - Цензор.НЕТ 172
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а у кого советник кива?он же вроде занял нишу борцуна с коррупцией на платформе соцпартии.
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От же ж, хряк ясновидящий. Ни следствие не закончено, ни суда не было, а он уже всё расставил.
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Подумал о президенте и сработал рефлекс...

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И шо? Ну, был сообщник. Пусть- даже не один, а сто сообщников. Шо из этого следует? Шо эту тётю ненавидела не только одна семья, а и все, с кем эта идиотка(правозащитница) соприкасалась? Странная трактовка образа идиотки. Меня тока одно тут не устраивает: шо труп нашли сразу. Легко. Причина неприятия: если бы я валил эту бабу, то я гарантирую: её труп искали бы до сих пор. И через лет двадцать искали бы. И- не нашли бы. Гарантия- 1000%. Тысяча процентов. А нас тут- пытаются развести. А мне это- не нравится!
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говорят после выборов хуйла вас, ботов разгонят за ненадобностью и для экономии дырявого бюджета хуйлостана
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брешут...то вам платить уже никто не будет У слідства є версія про те, що хтось допомагав Россошанському ховати тіло Ноздровської, але вбивство скоїв саме він, - Геращенко - Цензор.НЕТ 837
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Рошо бы еще пересмотреть дело по ДТП, по которому она парня на 7 лет упекла! Там тоже не всё так просто...
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- Выдайте рубль герою труда - предложил Остап, - и, пожалуйста, не записывайте на мой счет!
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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Ну кто ещё кроме родственников ? Один электрод ему в жопу , второй на его сморщенный куй и эта семейка вурдалаков всё расскажет , как было .
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Та так слишком хлопотно, можно попроще. Терморектальный полиграф даёт поразительный результат уже при 40 градусах по Цельсию
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А что делал Кива на месте преступления?
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Кстати когда сину сидеть в Украинской тюрьме 7 лет - отец и в убийстве Кенеди признается...Нашли слабое звено - надавили ,отчитались что "преступник" пойман и чему то радуются.....Жуть.
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О, оптимистичный пупс Тосик очухался после утраты мамки-Деевой и радует нас широтой интеллекта, гениальной прозорливостью, всеобъемлющей осведомленностью. Хорошо бы объяснить, если убийство -месть, то зачем раздевать до гола труп. Це якась маніакальна гидота.
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это вроде бы и так было понятно, что сам он ничего бы не смог сделать.
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вибачте мене за цинізм, але чому "рядове вбивство" ще й на грутні (як вони кажуть) особистою неприязні (битовуха) коментують "перші лиця" країни починаючи з Президента?!
по факту , з їх же слів " рівень райвідділку" ...

меня терзают смутные сомнения (с)...а чи таке воно вже "повсякденне"....
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как!
как можно во время следствия... до суда... что-то гавкать?
тайна следствия... презумпция невиновности... язык мой - враг мой... - забытые понятия...
кто первый придумал-гавкнул - тот и следствие раскрыл??? уряяя!!!
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С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает член коллегии министерства внутренних дел Украины ))))
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З самого початку було ясно, що підозрюваний був не один... тільки для Антоніни Геращенко було це важко спочатку сприйняти...
Чому Юрій Россошанський бере повністю вину на себе??
Він хоче своїми діями виключити проміжну ланку, тобто особу чи осіб, які також приймали участь у вбивстві, яке беззаперечно він своїми діями, висловлюваннями чи прямими закликами, як замовник, спонукав до здійснення...
Із коментарів радників міністра вже виходить дуже запутане вбивство... напевно необхідно нам позвати пана Еркюля Пуаро чи міс Джейн Марпл, щоб вони допомогли в розслудуванні... а Антоніна Геращенко використати при проведенні слідчих дій на місцевості... хай покаже, як самому на собі нести тіло 1,5 км...
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признание так и осталося "царицей доказательств"
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Вот и Антонина призналась что видтворення - пшик!
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Саакашвили и Шеварнадзе несли труп, не?
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Под тяжестью улик Антонина вынуждена была сознаться... но продолжала лукавить..
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Лолита, Антонина, Ирка ужас 3го тысячелетия, ещё одна Ирка ТП, однофамилица Антонины ....у нас матриархат?
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Эти советники Авакова совсем не умеют себя вести за столом. Один тарелки облизывает, другой руками жрёт. - Журналисты сняли, как советник главы МВД Илья Кива ест руками во время отдыха на Бали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ следствия есть версия о том, что кто-то помогал Россошанскому прятать тело Ноздровской, но убийство совершил именно он, - Геращенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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