 У следствия есть версия о том, что кто-то помогал Россошанскому прятать тело Ноздровской, но убийство совершил именно он, - Геращенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
Видео 112
"Возможно, у него был сообщник, который помогал ему прятать труп позднее. Следствие это устанавливает и установит", - сказал А.Геращенко журналистам во вторник в Киеве.
По его словам, у следствия есть версия, что кто-то мог помогать Ю.Россошанскому прятать тело И.Ноздровской.
"Но убийство Ноздровской совершил именно он путем нанесения ножевых ранений, и он это признает", - подчеркнул нардеп.
Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.
Советника по шаровым перевозкам тёлок....
но убийство совершил именно он ( , ) - Геращенко.... - это заглавие
но если убрать запятую, получаем приговор...
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
по факту , з їх же слів " рівень райвідділку" ...
меня терзают смутные сомнения (с)...а чи таке воно вже "повсякденне"....
как можно во время следствия... до суда... что-то гавкать?
тайна следствия... презумпция невиновности... язык мой - враг мой... - забытые понятия...
кто первый придумал-гавкнул - тот и следствие раскрыл??? уряяя!!!
Чому Юрій Россошанський бере повністю вину на себе??
Він хоче своїми діями виключити проміжну ланку, тобто особу чи осіб, які також приймали участь у вбивстві, яке беззаперечно він своїми діями, висловлюваннями чи прямими закликами, як замовник, спонукав до здійснення...
Із коментарів радників міністра вже виходить дуже запутане вбивство... напевно необхідно нам позвати пана Еркюля Пуаро чи міс Джейн Марпл, щоб вони допомогли в розслудуванні... а Антоніна Геращенко використати при проведенні слідчих дій на місцевості... хай покаже, як самому на собі нести тіло 1,5 км...