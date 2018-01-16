 Дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова, - прокуратура

"Апелляционный суд решил, что уголовное производство в отношении Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд. Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум 5 дней назначат первое заседание", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это будет уже пятое начало рассмотрения дела в отношении Н.Штепы.

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Напомним, 11 января 2018 г. две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе в деле Штепы.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.