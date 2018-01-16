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 Политика Украины
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Все про:суд (20276) Штепа (103)

 Дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова, - прокуратура

Апелляционный суд Харьковской области решил направить уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в Октябрьский районный суд города.

"Апелляционный суд решил, что уголовное производство в отношении Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд. Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум 5 дней назначат первое заседание", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это будет уже пятое начало рассмотрения дела в отношении Н.Штепы.

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Напомним, 11 января 2018 г. две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе в деле Штепы.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

Источник: https://censor.net.ua/n3044622
 
 
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да посадите вы ее уже - смотреть больно ))))
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А може краще... пристрелити, при попытке...
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Никогда пархатый кондитер не посадит своих однопартийцев из ПР.
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Скажіть, що набагато легше посадити проукраїнського добровольця чи волонтера, ніж проросійського бойовика чи сепаратюгу.
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Спускают дело в унитаз.

(с) "Злылы нас!" - Хороший был спивак. Убили, суки. Правду резал про тварей, за то и порешили.
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Скорей Колмогорова снова закроют, чем эту шапоклячку. Круговая порука украиножерив.
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Сколько бы людей живо было, если б в 2 мировую так суды работали.....
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Будут за сиськи по судам тягать пока сама в монастырь не попроситься)))
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ШтЯпе в кино про монстров роли не предлагали? Жаль, Фредди Крюгер по сравнению со Штяпой херувим.
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пусть во Львове или Тернополе осудят её
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Отпустите ету Штепу.Она поняла свою вину и уже понесла наказание...Она что убийца? 3 года в сизо - ето вполне нормальное наказание....
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Она сидела в ВИП-условиях, не переживай за неё; ей на воле сейчас опаснее чем под охраной.
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Дело Штепы... розвалюється "реформованою" соєвою судовою системою.
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Никак не найдут место,где ее по тихому отмажут.
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Какой пастух, такое и стадо. А надеялись на него, а ВОНО ......... , еще и выбирать собираются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново: на этот раз в Октябрьском райсуде Харькова, - прокуратура
 
 
 
 
 
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