 От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"После Новогодних праздников одесситы и гости города, пожелавшие сфотографироваться у знаменитой копии древнегреческой скульптуры Лаокоон, увидели неприглядную картину. Часть скульптуры, расположенной у Археологического музея, была повреждена неизвестными", - говорится на сайте Одесского городского совета, пишет Цензор.НЕТ.

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрея Шелюгина, утраченный в прошлом году в результате акта вандализма элемент скульптурной композиции "Лаокоон и сыновья" был изготовлен по заказу управления.







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Поврежденные в начале текущего года элементы также будут заказаны для реставрации. Восстановят скульптуру, когда будет благоприятная погода. "Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении скульптурной композиции, которое защитит скульптуру Лаокоона от повторных актов вандализма", - сообщают в горсовете.