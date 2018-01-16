EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  368  6
Все про:Одесса (4724) скульптура (23) вандализм (336)

 От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Знаменитую копию древнегреческой скульптуры Лаокоон, пострадавшую от рук вандалов, планируют отреставрировать.

"После Новогодних праздников одесситы и гости города, пожелавшие сфотографироваться у знаменитой копии древнегреческой скульптуры Лаокоон, увидели неприглядную картину. Часть скульптуры, расположенной у Археологического музея, была повреждена неизвестными", - говорится на сайте Одесского городского совета, пишет Цензор.НЕТ.

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрея Шелюгина, утраченный в прошлом году в результате акта вандализма элемент скульптурной композиции "Лаокоон и сыновья" был изготовлен по заказу управления.

От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 01
От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 02
От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 03

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Вандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны. ФОТО


От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 04
От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 05
От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 06

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Вандалы в третий раз разгромили памятник героям АТО в Константиновке. ФОТО


От рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет 07

Поврежденные в начале текущего года элементы также будут заказаны для реставрации. Восстановят скульптуру, когда будет благоприятная погода. "Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении скульптурной композиции, которое защитит скульптуру Лаокоона от повторных актов вандализма", - сообщают в горсовете.

Источник: https://censor.net.ua/n3044552
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К сожалению вандалов теперь стало еще больше, уж очень большая нетерпимость сейчас. Но чем помешала эта скульптура?
 показать весь комментарий
 
А вы представьте ватника, который увидел этот с его точки зрения разврат. Да и любой пьяный идиот также мог это сделать
 показать весь комментарий
 
 
Скорее это пьяный идиот. Ватников больше волнует как оскорбить Украину, а в Горсовете в Одессе как раз ватники, которые согласились с этой скульптурой.
 показать весь комментарий
 
Давайте так, на ночь: у кого самый любимый город, в нашей Украине. У меня:
1-е место- Ровно.
2-е место- Киев.
2-е место-Львов.
Готов- обосновать.

Если интересен список с дна, то я могу. Легко.

1-е место- Одесса
2-е место- Пересыпь, в Одессе
3-е место- самый исторический центр Одессы.

Отак от!
 показать весь комментарий
 
А чего Ровно на первом месте? Я был в Ровно много раз.
 показать весь комментарий
 
Бомжи за шмурдяком спорили об искусстве, и вошли в раж.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОт рук вандалов пострадала скульптура Лаокоона в Одессе, - горсовет. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх