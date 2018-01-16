 Многие украинские кибермошенники "работают" из мест заключения, - Демедюк

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ноябре 2017 мы задержали организатора масштабной мошеннической схемы "Ваш родственник в полиции". Им оказался заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украине территории. Он там отбывал наказание свыше двух лет", - рассказал Демедюк.

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Он назвал это межведомственным вопросом Национальной полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы. "Мы этим очень обеспокоены. Эта проблема существует на уровне Пенитенциарной службы. Из-за этого служба была реформирована. Надеемся, изменения действительно будут. Мы видим, что некоторые пенитенциарные учреждения начинают с нами сотрудничать", - поделился глава киберполиции.

Он отметил, что преступления в этих учреждениях будут совершаться, пока не исчезнет коррупционная составляющая. "Группа мошенников, которую мы задерживали последней, получала в сутки более миллиона гривен оборота. Если отдавать какую-то долю государственным служащим, которые за это отвечают, то это для них легкие деньги. Преступники построили на этом целую империю мошенничества. У них даже есть свои "преступники в законе", которые отвечают за эту линию, организуют эти схемы. Мы отслеживаем эти схемы совместно с уголовным розыском и в 2018 году будем проводить целевые тотальные операции по их искоренению", - резюмировал Демедюк.