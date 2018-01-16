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Все про:киберпреступление (377) киберполиция (81) Демедюк (6)

 Многие украинские кибермошенники "работают" из мест заключения, - Демедюк

Группа мошенников, которую полиция раскрыла в ноябре 2017 года, имела более миллиона гривен оборота в сутки.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ноябре 2017 мы задержали организатора масштабной мошеннической схемы "Ваш родственник в полиции". Им оказался заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украине территории. Он там отбывал наказание свыше двух лет", - рассказал Демедюк.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В прошлом году правоохранители расследовали 4,5 тысячи киберпреступлений, - Демедюк

Он назвал это межведомственным вопросом Национальной полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы. "Мы этим очень обеспокоены. Эта проблема существует на уровне Пенитенциарной службы. Из-за этого служба была реформирована. Надеемся, изменения действительно будут. Мы видим, что некоторые пенитенциарные учреждения начинают с нами сотрудничать", - поделился глава киберполиции.

Он отметил, что преступления в этих учреждениях будут совершаться, пока не исчезнет коррупционная составляющая. "Группа мошенников, которую мы задерживали последней, получала в сутки более миллиона гривен оборота. Если отдавать какую-то долю государственным служащим, которые за это отвечают, то это для них легкие деньги. Преступники построили на этом целую империю мошенничества. У них даже есть свои "преступники в законе", которые отвечают за эту линию, организуют эти схемы. Мы отслеживаем эти схемы совместно с уголовным розыском и в 2018 году будем проводить целевые тотальные операции по их искоренению", - резюмировал Демедюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3044551
 
 
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Нічого не зрозумів. В чому суть їх злочину?
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Звонят старой маме или папе и говорят, что ваш сын или дочь попали в полицию, скажем за какое нибудь надуманное преступление, а потом говорят, что нужны деньги, чтобы отмазать от полиции, причём немедленно, поскольку завтра дело уже передадут следаку или в суд и сделать ничего будет нельзя. Звонят вечером или ночью. Перепуганная мама, ничего не соображая соглашается передать деньги, либо на карточку, либо подъехавшему "следователю". Многие украинские кибермошенники "работают" из мест заключения, - Демедюк - Цензор.НЕТ 9705
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Позвоните маме! С уважением, мэр всех киян Л. Черновецкий.
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Було! Моїй давно вік наближається до 90 років. Але я був поруч, то вона їх добряче покрила матюками😬
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С учетом реалий страны и в то, что следователь ну просто не может не требовать взятки - люди верят!
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Ну так самые продвинутые из совка - программеры, которые тырят деньги с карточек и взламывают машинки, химики-нарко-изобретатели и физики, разработчики ракетно-ядерных технологий для народных кореев и иранов.
Больше ни на чём они пока что не зарабатывают, если не свалили в какое-нибудь Сан-Хосе в Калифорнии.
О! Ещё колхозник Гудинин может может насобирать целую тыщу рублей на избирательную кампанию в президенты россии.
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Не прошло и 3х лет...... видно так хотелось.

А это, вычисляется за пол часа, но им просто, ну очень не хотелось, от таких бабок отказываться на верху.

Телефонных террористов, ловить научились, а здесь видно хорошо откупались.
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Киберполиция - сплошная фикция. Имею очень негативный опыт общения с ними, когда долго и кропотливо собираешь всю информацию о мошенниках, выкладываешь им на блюдечке, а они тебя потом мурыжат месяцами, перебрасывая дело то в службу по борьбе с экономическими преступлениями, то в райотдел, потом пересылают по месту нахождения мошенников, там годами идет следствие, суды, часть потерпевших не внесена в дело, заявления теряются и т.п. А недавно попытался сообщить через call center о мошенническом сайте со всеми признаками фиктивности, включая отфотошопленные свидетельства о регистрации юрлица, так меня вообще злобно отшили с фразой "У нас колл центр расформировали, жалуйтесь в полицию !".
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Вся эта нэзалэжнисть,самастийнисть, то что президентик - гарант законов и конституции -сплошная фикция.
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Не только на родителей и бабушек давят, но и новая их фишка:
Знакомый, вы его голос сами идентифицируете и назовёте, срочно за запчасть к машине перевести должен в гривне а у него доллары, по курсу привлекательному , и тут он вам насрёт в уши в 3 короба, чтобы вы перевели...., и подъехали забрали валюту, к тому кого вы опознали по голосу.
Или покупки в ОЛХ, у вас хотят купить, что то дорогое, но оплатить только если вы сделаете некую операцию в банкомате, так как по другому они не смогут перевести средства.....
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Свободно работают мошенники из мест заключения потому- что укрмусора с ними в доле . Так - же мусора крышуют наркоторговцев......
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хакеры в законе, все как положено, наколки, звезды, коронуют на козырный домен, лол
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМногие украинские кибермошенники "работают" из мест заключения, - Демедюк
 
 
 
 
 
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