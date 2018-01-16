 Почти 700 поправок подали к законопроекту о реинтеграции Донбасса, - Ирина Геращенко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Этот законопроект и поправки к нему. А это - 675 поправок. Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект. Есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории", - рассказала она.
По ее словам, некоторые поправки регулируют "очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации".
Напомним, Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса. В первом чтении документ поддержан 6 октября 2017 года.
Внес в Верховную Раду законопроект №7163 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” президент Петр Порошенко 4 октября 2017 года.
Документ, среди прочего, предусматривает утверждение, что временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
МВФ , Лавров все на ушах стоят.
И я, старый Андрюха- им последую. Бо жить- охота таки...
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кто..то верит..что перевертыши примут нормальный закон..80% этих депутаьов бегают от батькивщины в партию регионов..а потом в бпп..беспринципные клоуны..
Январь закончится и будет февраль.
На том и стоим.