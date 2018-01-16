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 Политика Украины
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 Почти 700 поправок подали к законопроекту о реинтеграции Донбасса, - Ирина Геращенко

Некоторые поправки, поданные к законопроекту о реинтеграции оккупированных территорий на Востоке Украины, направлены на их отграничение.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Этот законопроект и поправки к нему. А это - 675 поправок. Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект. Есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории", - рассказала она.

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По ее словам, некоторые поправки регулируют "очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации".

Напомним, Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса. В первом чтении документ поддержан 6 октября 2017 года.

Внес в Верховную Раду законопроект №7163 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” президент Петр Порошенко 4 октября 2017 года.

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Документ, среди прочего, предусматривает утверждение, что временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3044550
 
 
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Олена Бардак. А її призвище можна перекласти з турецької або української?😬
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Спочатку навчися слово "прізвище" правильно писати, а потім вже можна буде до перекладу всіляких "бардаків" переходити.
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Помилився, ніч! Але переклад з турецької - стакан. А сам ти ніколи не помиляєшся?
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Я з цими ... на місці Палатного не мав би справу. Але в самих його діях і пропозиціях криміналу нема, хоч ідея теж незрозуміла. Вчителя є вчителя, а не військові.
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675 поправок.
МВФ , Лавров все на ушах стоят.
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А почему- так мало поправок?! Всего-то 700. Позавчера я сидел, попивая кофе, с одним Реальным Миллиардером. Ему- 77 лет. Из Роттердама. Я и не знал, что это владелец всего... Вот именно всего, с чем я связываю своё будущее. Он- создатель трех проектов, каждый из которых, приносит ему от 80-ти до 85-ти тысяч евро в день. Как оказалось- мой вклад в это- не прошел незамеченным. И мне была предложена должность капитана. Я- отказался сразу. Жестко. И вот... сегодня... мой капитан, поляк, сказал:"Андрей, не пытайся сопротивляться. Я знаю этого человека более 20 лет. Следуй приказам."(с).

И я, старый Андрюха- им последую. Бо жить- охота таки...
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Да... в этом всё и дело. В пенсии. ... Хотя... и в её отсутствии тоже.
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Цей законопроект щось говорить і про Крим, але не безпосередньо. Тому вважаю його злочинним і підходящий для його прийняття. Навіть якщо його приймуть, то він стане ще одним мертвим законом. Корені визволення Донбасу лежать у Криму.
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Совершенно верно...Я абсолютно уверен что законопроэкт написаный поросенко -- антиукраинский...Почему? А почему автор этого проэкта поросенко, и никто другой? Почему цель этого законопроэкта -- легитимизировать бандитскую а точнее расейкую власть на Донбассе? Потому что этого хочет путин, а значит этого должен хотеть и поросенко...Почему поросенко? Потому что он думает о своих заводах в Крыму и фабрике в Липецке больше чем об Украине и ее народе, вот именно поэтому он будет пробивать этот проэкт изо всех сил...Как жаль что в Украине такая непруха -- вынесло наверх лавочника и сук-киного сына! Натерпится с ним Украина...
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Більше того, з Медведчуком пов'язані багато сучасних партій і політиків. Є про що думати.
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До нормальних законів 700 поправок не подають. Можна припустити, яка там лажа прописана...
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Там лажа навіть в назві. Не можна робити закон тільки для однієї території.
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«Хотели как лучше, а получилось как всегда»
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кто..то верит..что перевертыши примут нормальный закон..80% этих депутаьов бегают от батькивщины в партию регионов..а потом в бпп..беспринципные клоуны..
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то спам от "Матькивщины" и "Сцувамвпомощь".. говорят, в Раду зашли хорошие деньги за провал этого законопроекта.. люди говорят, "Свобода" готовит проплаченные акции с дымошашками и вскукареками "ура-патриотов".. а паралельно, грузынскый барыга Сраакашвилька готовит колонны баранов "за ымпычмент и против деупартация".. короче будет жарко в январе

Январь закончится и будет февраль.
На том и стоим.
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Чтецу, порохоботу......порохнявый, иди нахх.. Почти 700 поправок подали к законопроекту о реинтеграции Донбасса, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9855
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Чтец! Вы на Цензор случайно не из анти-колорадоса примчались? Сленг ваш очень мне напоминает комментарии оттуда А то возвращайтесь в свою палату №6
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675 поправок подали к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Это что за законопроект , почему так много поправок ? А наверное официальное утверждение "особого бандитского статуса Донбасса". И будет тогда такой себе кацапский бандустан ...уйла, то есть оккупированная паРашей бандитская резервация "лугандония - длнр". но якобы в составе Украинского государства. Стрёмно как то, ой как шибко тогда разгуляются бандиты сепаратисты - террористы кровавые опричники кремлёвских фашистов ...уйла "новроссы - пиндосы", и уже по всей Украине.
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Вообще нет подробного анализа этого законопроекта, но похоже на вмешательство в Конституцию Украины.
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Хотят успеть до перевыборов Петра добавить выборцев из ДНР и ЛНР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 700 поправок подали к законопроекту о реинтеграции Донбасса, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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