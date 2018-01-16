 Пять человек пострадали в аварии на Соломенской площади. ФОТОрепортаж

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Dtp.kiev.ua.







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"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi поворачивал с улицы Соломенской в направлении Севастопольской площади на красный свет. В него на полном ходу врезался автомобиль BMW. Пострадали два человека из автомобиля BMW и три, включая ребенка, - из Mitsubishi. Ребенка отвезли в Охматдет, а остальных - в 17-ю больницу", – говорится в сообщении.



