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 Пять человек пострадали в аварии на Соломенской площади. ФОТОрепортаж

Вечером в Киеве произошло лобовое столкновение Mitsubishi Lancer и BMW.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Dtp.kiev.ua.

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Пять человек пострадали в аварии на Соломенской площади 10

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi поворачивал с улицы Соломенской в направлении Севастопольской площади на красный свет. В него на полном ходу врезался автомобиль BMW. Пострадали два человека из автомобиля BMW и три, включая ребенка, - из Mitsubishi. Ребенка отвезли в Охматдет, а остальных - в 17-ю больницу", – говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044549
 
 
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Опять БМВ. Проклятая марка. Наверняка больше всего людей убилось на БМВ.
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Самое прикольное будет, если владельцами авто и участниками ДТП окажутся студенты Академии МВД, под окнами которой это и произошло.
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До речі, дійсно Академія виходить вікнами на площу.
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Кто летит там - Бариккелло? Нет скорей всего Гастелло!
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Зараз напишуть, що Солом'янська площа не була площею Урицькоо і Брежнєва🙉 Ну то діла водіїв старих "трамвайчиків".
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а всё - превышение скорости! при 50 - 80 такого бв не было.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять человек пострадали в аварии на Соломенской площади. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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