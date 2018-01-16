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 Политика Украины, Общество
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 Пришкольные языковые лагеря с иностранными преподавателями организуют летом в Украине

15 января 2018 года началась регистрация школ для участия в проекте пришкольных языковых лагерей GoCamp, которые летом 2018 года будут работать в населенных пунктах по всей Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, школы могут зарегистрироваться до 15 февраля.

Для этого нужно заполнить анкету на сайте инициативы и подать мотивационную работу. "Школа избирается только по двум критериям: мотивация, которую заведение продемонстрирует в креативном задании, и качество заполненной анкеты. Оценка анкет будет осуществляться до 1 марта 2018 года командой инициативы GoGlobal", - говорится в сообщении.

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850 школ-участников проекта, которые пройдут отбор, получат бесплатные тренинги для учителей и методические материалы для проведения лагеря. В зависимости от количества волонтеров, которые приедут в Украину обучать школьников, будет определено количество заведений, на базе которых будут действовать лагеря с участием волонтеров.

В сообщении говорится, что в 2017 году 888 школ со всей Украины заполнили анкеты на участие в программе GoCamp. Иностранные волонтеры отправились в 350 из них.

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GoCamp - это инновационный формат лагеря с углубленным изучением иностранных языков. В течение трех недель дети смогут принять участие в реализации проектов и задач в рамках четырех направлений: STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), гражданское образование, профориентация, спорт и здоровье.

Лагеря GoCamp инициировали GoGlobal совместно с Министерством образования и науки в Украине. Поддержали проект Администрация Президента Украины, Посольство Соединенных Штатов Америки, Волонтеры ООН и ряд других партнеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3044548
 
 
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Отличное дело, поскольку дети смогут выучить иностранные языки и хорошо отдохнут! Пришкольные языковые лагеря с иностранными преподавателями организуют летом в Украине - Цензор.НЕТ 9441
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Самое ценное, что научатся общаться, используя имеющийся запас слов и набирать новые. А можно учить иностранный в школе, потом в универе, потом учить других, а при встрече с иностранцем не иметь понятия, как и что сказать, потому что в голове каша от хреновых учебников и преподов.
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Дуже приємна новина! Добре би було, якщо там будуть вчити не тільки англійську, а також східні мови: китайську, арабську, турецьку...Для дітей такі мови будуть путівкою у життя.
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Ні ,за такий короткий термін не вивчеш. Але ,хоча б, підтягнути англійську - респект.
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Навіть просто поспілкуватися з іноземними волонтерами - це для дітей вже добре! Пришкольные языковые лагеря с иностранными преподавателями организуют летом в Украине - Цензор.НЕТ 6276
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Если ограничить все общение(даже меню в столовой,обьявления,телепередачи) исключительно Английским,то и за 1 месяц будет феноменальный прогресс
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Є діти, які трохи володіють цими мовами...
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выучат по десть новых слов потусят и разбегутся
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Десять - это много!
Я ещё с детского садика инглиш учить начал, пока Хрущёв учился кукурузу сажать, а потом настала Куба и словарный запас всей группы закончился на "чикен" и "кок-э-дудл-ду" Пришкольные языковые лагеря с иностранными преподавателями организуют летом в Украине - Цензор.НЕТ 6121
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GoCamp - это инновационный формат лагеря с углубленным изучением иностранных языков. В течение трех недель дети смогут принять участие в реализации проектов и задач в рамках четырех направлений: STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), гражданское образование, профориентация, спорт и здоровье.Источник: https://censor.net.ua/n3044548--- Деньги налогоплательщиков с моей точки зрения должны тратится именно на приблизительно на такое образование а не на зубрежку 19-20 века, в течении 10-ка лет и на выходе продукт-человек с ограниченным видением окружающего мира- кругозором и вложенной точкой зрения в которой нет научных знаний в тех областях + отсутствие аналитического инструмента(ума) и отсутствие международного(английского языка) что кардинально сужает кругозор. --- "Вот говорят: Нужно в человеке разбудить лучшие его качества. Нельзя разбудить в человеке то чего в нем нет, то что не вложено в него. Адекватный индиец - это адекватный индиец. Адекватный мексиканец - это адекватный мексиканец. Адекватного человека не существует. Ничто не появилось благодаря прогулкам в глубокой концентрации... Так не бывает. Как только люди поймут, что ценности и взгляды человека формируются средой, манипулировать ими станет намного сложнее. Дети могут учиться всему уже в том возрасте, когда вы им сказки читаете. «Овечка встретил коровку. «Му-му», - сказала коровка. «Бе-бе», - ответила овечка. Вы забиваете голову ребенка этим дерьмом и хотите, чтобы он вырос разумным? Креативность - это значит взять уже известные элементы и соединить их уникальным образом. Люди не понимают потрясающих возможностей разумного использования технологий.Я пытаюсь вернуть вам мозги, которые у вас забрали в школе и при воспитании. Я пытаюсь показать вам, как устроен мир. Так что, если вы хотите сделать лучше этот мир, пора оторвать задницу от дивана и сделать его лучше. Образованные люди не нуждаются в контроле.Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит." Жак Фреско (англ. Jacque Fresco; 13 марта 1916, Нью-Йорк - 18 мая 2017, Себринг)
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