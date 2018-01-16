 Пришкольные языковые лагеря с иностранными преподавателями организуют летом в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, школы могут зарегистрироваться до 15 февраля.

Для этого нужно заполнить анкету на сайте инициативы и подать мотивационную работу. "Школа избирается только по двум критериям: мотивация, которую заведение продемонстрирует в креативном задании, и качество заполненной анкеты. Оценка анкет будет осуществляться до 1 марта 2018 года командой инициативы GoGlobal", - говорится в сообщении.

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850 школ-участников проекта, которые пройдут отбор, получат бесплатные тренинги для учителей и методические материалы для проведения лагеря. В зависимости от количества волонтеров, которые приедут в Украину обучать школьников, будет определено количество заведений, на базе которых будут действовать лагеря с участием волонтеров.

В сообщении говорится, что в 2017 году 888 школ со всей Украины заполнили анкеты на участие в программе GoCamp. Иностранные волонтеры отправились в 350 из них.

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GoCamp - это инновационный формат лагеря с углубленным изучением иностранных языков. В течение трех недель дети смогут принять участие в реализации проектов и задач в рамках четырех направлений: STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), гражданское образование, профориентация, спорт и здоровье.

Лагеря GoCamp инициировали GoGlobal совместно с Министерством образования и науки в Украине. Поддержали проект Администрация Президента Украины, Посольство Соединенных Штатов Америки, Волонтеры ООН и ряд других партнеров.