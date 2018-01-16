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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (6703) Шабунин (81)

 В уголовном деле по Шабунину возобновили расследование, - ЦПК

Полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко и готовит новое подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК), который возглавляет Виталий Шабунин.

Был назначен одновременный допрос Филимоненко и Шабунина. Причем Филимоненко, по информации ЦПК, намерен доказать, что он является журналистом.

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"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статьи Уголовного кодекса", – убеждена юрист ЦПК Елена Щербань.

В организации отметили, что досудебное следствие по делу Шабунина тянется более полугода, причем в нем участвуют девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.

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"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", – отметили в ЦПК. В организации расценивают действия прокуратуры и полиции как давление на активистов.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3044546
 
 
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В чей бюджет первоначально попали грошики шапкокрада? В бюджет слепотрастовского офшора?
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Какие грошики?
Не было грошиков.
Были долги Украины перед шапкокрадом.
А теперь нет их.
Простили.
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ты тупой или прикидываешся? где вас лола находит? не понимать основы экономики, это уровень мордвы.
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Грубо говоря был госдолг 76 млрд а стал 74.5. Но это я уж совсем тебе как для ребенка расписываю.
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эмиссия и выпуск новых долговых обязательств происходит постоянно. и не связан ни с какими конфискациями и телодвижениями пьяной жабы и агента лолиты.
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Да, но сумма госдолга записана в бюджете.
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несомненно, но в разделе обязательства Украины. Чтобы тебе было понятно. эти облигации могут вообще не существовать физически в виде красивых бумажек с водяными знаками а только в виде строчки в копии платежки, не более.
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смотри. По простому.
Вася взял у Пети 10 гривен и обязался вернуть.
А потом оказалось что Петя спер лопату и сломал. Которая стоила 12 гривен.
Вася говорит тогда я тебе ничего не отдам и ты мне должен еще 2 гривны.
Тоесть Вася считает что у него теперь 0 гривен в результате спецконфискации.

Вопрос. Как Вася мог спереть 10 грн и у кого???
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Объясняю. У васи бабло в свою очередь украла подружка лола, которая использовала их по своему усмотрению, купила шыкаладок. Про это узнает вася и говорит , ну его нах. разбирайся с лолой. Типа долг уже не мой а лолы. Но у пети другие взгляды на этот счет . Во встречает васю, лолу и ее подружку жабу и отрывает им яйца за потерю 10 гривень.
Повторяю. Долг невозможно списать, только вернуть.
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Ну вот пусть Петя приходит и попробует что-то оторвать. Ты то че за этого петю так печешься?
Пусть заодно сначала с Прибалтики 55 млн скачает, которая точно так же конфисковала подозрительные деньги в свой бюджет.
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ну наконец то ты начал понимать смысл этого гешефта.
И когда вася начинает стращать пацанами с соседнего двора, что расскажит какой кончены1й питорас эта лола и его подружка жаба то из за гаражей появляется переселенец из г.Краматорска который решает все похерить и скрыть грязные не пацанские мутки лолы.
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бредишь
вся ваша жизнь- это сплоной феерический бред.
И лола которая никакая не лола а просто фантазия письки с канала саакашвили
и деньги "украденые" гонторевой, котоые на самом деле ей возвращены а прямо сейчас на эти деньги строится завод по производству боеприпасов
И актиивист Шабунин, который никакой не актимвист а помошник депутата и лоббист интересов западных корпораций
и все эти ваши мутки нафантазирваные, деньги Порошенкой у тебя украденые, которых у тебя никогда не было и не будет.

Все это выдуманный тобой мир чтобы объяснить собственную никчемность.
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ок. пусть будет так.
можно было проще написать типа лолита онижыдети и вретивывсе.
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вы столько раз врали в том числе с этой лолитой, что в приличном обществе вам давно начистили бы лицо.
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Конечно если б не Порошенко, то ты бы был огого!
Бабло бы ломилось, своя фирма, яхта, острова..

А вот хер там.

Так же постил бы на цензоре и искал себе других виноватых.
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я не ищу виноватых. я просто хочу наказания пейсатых.
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а чего ты решил что я в злыднях? Я себя нормально чувствую.
Или ты думаешь что если у тебя это болит то и у других тоже? Проблема ведь в тебе , ты по глупости своей надеешся разбогатеть на просроченных соевых плитках. Так они паленые, и воняет от них.
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Ты не можешь жить нормально. Если бы ты хоть немного как-то имел дело с бизнесом ты бы не нес тот бред что ты несешь. Ты бы искал как заработать а не у кого бы отобрать.

Комнезамы - твой уровень.
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Ты ж не можешь привести ни 1 факта что Порошенко украл - ну ведь ни единого.
Но конечно украл. У тебя. Лично.
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ну так писал же выше что лола онижыдети.
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онижедети это вообще-то краеугольный камень майдана.
Забыл?
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нет. Но при чем здесь майдан? дело про прачку пьяную жабу и ее крышу лолиту.
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Дело в твоих фантазиях про то как все наладится когда не станет пейсатых
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сами по себе они не пропадут. тут придется приложить некоторые усилия.
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Наказания пейсатых за то что они заработали свое бабло пока ты ждал наказания пейсатых
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Шабунин, Коломойский - отане, людей похитилиденьгиукрали,
грантоедды, кроволехиминометовапивцы ! ату ату ату-ту ихЪ !
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"Чиновники переслідують тих, хто заважає їм жити у їх викривленій реальності", - Олег Березюк.
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Макар Ернстенко 🇺🇦
@MakarErnst 7 год

Всі навколо ху..ові.І МВФ і ЕС з США і нарід ху..овий,всі поголівно агєнти кремля.І підїзди не миті і лампочки не вкручені і сміття не винесене.Офшори то фейк,лист то фейк,светрик то фейк,ригі у БПП то фейк,корупція то фейк.Все фейк.Один лиш сивий батько нації не фейк.Наш Бог.
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«В ближайшее время мы создадим исполнительную структуру - антикоррупционную. Как это будет называться - комитет, бюро - я не знаю, но суть будет заключаться в том, что эта исполнительная структура займется борьбой с коррупцией и использовать в своей деятельности усовершенствованное антикоррупционное законодательство», - сказал Президент в марте 2010 года в Крыму. В уголовном деле по Шабунину возобновили расследование, - ЦПК - Цензор.НЕТ 249
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Для паствы диякона УПЦ МП поясняю:
Грантоед - получает финансирование за рубежем и налоги платит тут!
а Панамус - обворовывает тут, а платит неграм!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ уголовном деле по Шабунину возобновили расследование, - ЦПК
 
 
 
 
 
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