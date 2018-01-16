 В уголовном деле по Шабунину возобновили расследование, - ЦПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК), который возглавляет Виталий Шабунин.
Был назначен одновременный допрос Филимоненко и Шабунина. Причем Филимоненко, по информации ЦПК, намерен доказать, что он является журналистом.
"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статьи Уголовного кодекса", – убеждена юрист ЦПК Елена Щербань.
В организации отметили, что досудебное следствие по делу Шабунина тянется более полугода, причем в нем участвуют девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.
"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", – отметили в ЦПК. В организации расценивают действия прокуратуры и полиции как давление на активистов.
Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.
Не было грошиков.
Были долги Украины перед шапкокрадом.
А теперь нет их.
Простили.
Вася взял у Пети 10 гривен и обязался вернуть.
А потом оказалось что Петя спер лопату и сломал. Которая стоила 12 гривен.
Вася говорит тогда я тебе ничего не отдам и ты мне должен еще 2 гривны.
Тоесть Вася считает что у него теперь 0 гривен в результате спецконфискации.
Вопрос. Как Вася мог спереть 10 грн и у кого???
Повторяю. Долг невозможно списать, только вернуть.
Пусть заодно сначала с Прибалтики 55 млн скачает, которая точно так же конфисковала подозрительные деньги в свой бюджет.
И когда вася начинает стращать пацанами с соседнего двора, что расскажит какой кончены1й питорас эта лола и его подружка жаба то из за гаражей появляется переселенец из г.Краматорска который решает все похерить и скрыть грязные не пацанские мутки лолы.
вся ваша жизнь- это сплоной феерический бред.
И лола которая никакая не лола а просто фантазия письки с канала саакашвили
и деньги "украденые" гонторевой, котоые на самом деле ей возвращены а прямо сейчас на эти деньги строится завод по производству боеприпасов
И актиивист Шабунин, который никакой не актимвист а помошник депутата и лоббист интересов западных корпораций
и все эти ваши мутки нафантазирваные, деньги Порошенкой у тебя украденые, которых у тебя никогда не было и не будет.
Все это выдуманный тобой мир чтобы объяснить собственную никчемность.
можно было проще написать типа лолита онижыдети и вретивывсе.
Бабло бы ломилось, своя фирма, яхта, острова..
А вот хер там.
Так же постил бы на цензоре и искал себе других виноватых.
Или ты думаешь что если у тебя это болит то и у других тоже? Проблема ведь в тебе , ты по глупости своей надеешся разбогатеть на просроченных соевых плитках. Так они паленые, и воняет от них.
Комнезамы - твой уровень.
Но конечно украл. У тебя. Лично.
Забыл?
грантоедды, кроволехиминометовапивцы ! ату ату ату-ту ихЪ !
@MakarErnst 7 год
Всі навколо ху..ові.І МВФ і ЕС з США і нарід ху..овий,всі поголівно агєнти кремля.І підїзди не миті і лампочки не вкручені і сміття не винесене.Офшори то фейк,лист то фейк,светрик то фейк,ригі у БПП то фейк,корупція то фейк.Все фейк.Один лиш сивий батько нації не фейк.Наш Бог.
Грантоед - получает финансирование за рубежем и налоги платит тут!
а Панамус - обворовывает тут, а платит неграм!