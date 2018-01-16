 В уголовном деле по Шабунину возобновили расследование, - ЦПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК), который возглавляет Виталий Шабунин.

Был назначен одновременный допрос Филимоненко и Шабунина. Причем Филимоненко, по информации ЦПК, намерен доказать, что он является журналистом.

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"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статьи Уголовного кодекса", – убеждена юрист ЦПК Елена Щербань.

В организации отметили, что досудебное следствие по делу Шабунина тянется более полугода, причем в нем участвуют девять следователей, но они до сих пор не смогли завершить расследование и направить дело в суд.

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"Следователи уже четвертый раз продлевают сроки расследования через прокуратуру, обосновывая такую необходимость каждый раз другими обстоятельствами", – отметили в ЦПК. В организации расценивают действия прокуратуры и полиции как давление на активистов.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.