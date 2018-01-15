 В Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Сегодня вечером в Николаеве задержаны "на горячем" члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ.

Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабря 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство.

В настоящее время задержаны 5 участников преступной группы. Пусть приснится им мультик".

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