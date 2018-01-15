 В Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Сегодня вечером в Николаеве задержаны "на горячем" члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ.
Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабря 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство.
В настоящее время задержаны 5 участников преступной группы. Пусть приснится им мультик".
Предприятия ДТЭК находятся в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, Крыму, Киеве и Ростовской области РФ.
Какая разница к какому политическому кружку принадлежит ворюга?
Тут проблемма в том,шо мои тигры - дикари.Шоб Мойшу предьявить ветеринару - его сначала нужно поймать в ловушку. Подожду неделю, он не в первый раз с боевыми отметинами приползает.
Украина за 5 дней выбрала все квоты по поставке пшеницы и кукурузы в ЕС
В период с 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.
Об этом информирует УкрАгроКонсалт.
Таким образом, квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно).
https://www.youtube.com/watch?v=09LMSOdMYps
Кавказкабель обанкротили.Взгляните на эту вату мою местную, они еще надеятся на тупина.