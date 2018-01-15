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Все про:задержание (4755) Луценко (6850) Николаев (1036) оппозиционный блок (275)

 В Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что в Николаеве задержана преступная группа, которой руководил заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" в городском совете Николаева Игорь Копейка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Сегодня вечером в Николаеве задержаны "на горячем"  члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ.

Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабря 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство.

В настоящее время задержаны 5 участников преступной группы. Пусть приснится им мультик".

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В Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции Оппоблока в горсовете Копейка, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044545
 
 
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Ну, три-чотири: ета всьо палітічєскіє прєследованія, нє?
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Это показуха и (или) "забыли" поделиться с кем надо. Вот когда получат реальные сроки и лет через 10 окажется, что всё ещё сидят, будет о чём говорить.
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не ,Николаев всегда был гнилое болото,типа Луганска,только без политики,чисто криминал
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Боюсь, что у нас таких болот..... хоч греблю гати.
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Не хвилюйтесь - кого треба все одно відпустять ...
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пусть приснится им мультик,шутки генпгокугога опасны для вашего здоровья В Николаеве задержаны члены преступной группы, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко - Цензор.НЕТ 8510
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Мультик "Остров сокровищ" ,а конкретно песенка "Мы все учасники регаты" У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Опоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 1696
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Затримують якихось Копійок, а Бойко, Шуфрич, Новінський сидять в Раді, а Ахмєтов - взагалі торговий партнер гідранта.
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Генпгокугог без обгазования всегда всё делает в шоколадную точку G.
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Разумеется, ахметка партнёр Лолиты, поскольку Педро стал совладельцем ДТЭК и получает прибыль от платы за электричество.
Предприятия ДТЭК находятся в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, Крыму, Киеве и Ростовской области РФ. В Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко - Цензор.НЕТ 2322
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Вы просто не в курсе событий местного бомонда. Копейка в Николаеве, это как Ефремов в Луганске. Мультик, Пелипас, Копейка - переплетение криминала с местными власть имущими времен Кучмы-Ющенко-Януковича. Посмотрим чем всё закончится и что решит "самый справедливый" суд в мире)
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пока ты будешь смотреть барыги тебе карманы вывернут
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Хорошая версия у алкоплокулола, чтобы увидеть и здесь грузинский след! В Николаеве задержаны члены преступной группы, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко - Цензор.НЕТ 639
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Когда уже генпрокурор научится произносить термины "подозреваются", "подозреваемый"? Пусть ему приснится первый курс юридического.
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А президент 2 раза не судимый и ни разу не сидевший тебя полностью устраивал? Вот такие они двойные стандарты.
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Нет. Не устраивал. Я была в шоке, что лохторат его выбрал. Тебя же не смущает служба пороха на януковича и его участие в создании партии регионов? Нет? Тогда о каких двойных стандартах ты здесь поешь?
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Подобные новости вызывают умиление. Основная фишка - оппозиционный блок. )))
Какая разница к какому политическому кружку принадлежит ворюга?
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ОГО УЛОВ!!! Теперь Юрик точно себе новый мерседес купит
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копейка за копейки решил откупиться )))))
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Копійка рубль зберігає💰 Але то було до вступу в опоблок. Тепер копійки займаються корупцією, але стосовно таких у нас м'який закон.
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Так, так! Иктотам у нас в жопоблоке ??? Ага - мураевы, рабиновичи, шуфричи, добкины, вилкулы, королевские, трухановы и всякая прочая нечесть! 😀😀😀
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В БПП у всех - диабет. Поэтому даже свадьба генпгокугогчика-младшенького была безалкогольной.
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БПП такі, як і інші. Тому всіх у відставку.
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Профессиональный политик от профессиональной проститутки отличается... лишь размером заработка.
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А главного вожака,Порошенео,когдм возьмете? И ,,взять,, в Украине,это не посадить.
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А с БПП случайно как-то не складывается? В Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко - Цензор.НЕТ 836 Или там все честные, типа розенблата?
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Главное, что у БПП с жопоблоком все отлично складывается. Хоть один рыг сидит? Спустя четыре года?
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Да ладно! А нашими вилкулами луценко не хочет заняться? Копейка по сравнению с ними мелкий хулиган.
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Чем наградят его? Куда на повышение продвинут?
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Кума - Лолита, с этим ясно. А у него какой творческий псевдоним?
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Украиноненавистнеческий блок засветился ! )))
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КопейкаДепутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка предлагал взятку прокурору за закрытие дела по факту присвоения бюджетных средств департамента ЖКХ подрядной фирмой за ремонт крыш. Помимо Копейки в уголовном производстве фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.
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Николаев... Я много раз туда заходил, начиная с Союза. Так вот: там есть такие терминалы- НИБУЛОН. Отвечаю за каждое слово: На Уровне Высших Мировых Стандартов работают. Зерно. Мне- понравился нынешний Николаев, по-честному. И девочки понравились. Очень красивые. Мог бы и влюбиться, сразу в трех. Но... у меня коты дома. И жена. А так бы... Я бы уже жил в Николаеве.
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Вадатурский построил терминалы для продажи зерна! У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Оппоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 5265
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Ну, да! И что в этом плохого? И ещё строятся. Повторяю: Вышак! А я многие видел,в своей жизни.
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В этом, как раз ничего плохого нет, поскольку терминалы самые современные! У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Опоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 834
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Как оно ничего,скиталец Морей? Я тут намедни тебя вспоминал, когда моего кота Мойшу кто-то слегка оттрепал - на левую переднюю жалится,хромает.
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Привет! Рад Та, у меня- всё в порядке. А у моих котов- в полнейшем. А лапку- надо лечить! У моего Вальтера, вона- сон пропал... Так жена в трех клиниках побывала! Умница! И нашли причину: ранка на десне. И опухоль.И- вылечили сразу же. Ты ж понимаешь- это мы, люди, способны пожаловаться. А коты- только страдать...
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Ну и слава морским ветрам,нехай они тебе и далее дуют в корму и понежнее. У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Опоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 6102
Тут проблемма в том,шо мои тигры - дикари.Шоб Мойшу предьявить ветеринару - его сначала нужно поймать в ловушку. Подожду неделю, он не в первый раз с боевыми отметинами приползает.
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Понял. Проблема есть. Сталкивался. Поймать-надо. Иначе- сам знаешь. Никогда не забуду своего Управдома, пару лет назад. Я сумел выходить безнадежного Черного Кота, из своей дворни. Четыре визита к ветеринару.Ну, да, по три укола, каждый визит... Ты бы видел его глаза, в процессе уколов. Ему, полагаю, становилось легче... И он- лизал мне руки... Бедный...
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Да! О Управдоме. Он, не ссука оказался. И меня нашел. И сказал вот так:"Ты совершил чудо. Зачтется."(с)
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"бедный"...этот "бедненький" передрался со всей живностью в округе,включая соседского добермана и местного лиса из леса(лес подходит прямо к моему участку с севера). После схватки с лисом(сосед видел) неделю в сарае отлеживался, думали - правый глаз потеряет...отлежался,все мясо в доме сожрал и снова умелся в поиске приключений.Так шо почекаемо.
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Не... Так- не нАдА! Котик- это таки не доберман. Тем более- такой, который решает проблемы с доберманами. Не надо "почекаемо". Надо "кыс-кыс-кыс"... и снова... "кыс-кыс-кыс"... Котик- оценит. И поймет, что нужен.
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Они обое(Мойша и его сестрица Цыля) были рождены дикими. Т.е., абсолютно дикими зверями.Их мама бросила около моего цеха,а я (добрая душа,на мою голову),их в начале зимы поймал,свозил к ветеринару(тут есть почти бесплатная клиника,занимается именно такими дикими зверушками), привез домой и дал им свободу выбора. Причем Цыля стала типичной домашней кошкой(красуля,кстати - черная с белым брюшком,фартучком и чулочками,короткошерстная),а Мойша(лохматое чудовище коричнево-желтого цвета с натуральной львиной гривой) стал типичный уличным гопником,который "домой" заявляется изредка,отожраться,отоспаться. Людей к себе не подпускает. Причем на нас только скалится,рычит и шипит,а приятелю моему руку до кости порвал при попытке погладить.
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А у приятеля,как очевидно- в доме- собачка. И- не одна. Ты же знаешь: коты- это Идеалы. Они никогда не сделают Зла. Они- могут отреагировать, на раздражителя. И имеют право. А ещё0 у них есть Память. На уровне Генетики. Вот эта, малютка, которая была мною спасена 60го октября... Она не может без того, чтобы не вывернуть цветочный горшок, разбросать землю, улечься на ней... И лежать вот так часами... И осуждать всех, кто не понимает... Оцени глазки, И это- часами. Её нравится грязная земля.


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На такое чудо и рассердиться невозможно У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Опоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 6573
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Я прошлым летом построил высокую грядку прямо перед задним крыльцом для всякой зеленой мелочи,шоб было удобно нарвать,когда готовишь...Наши дикари решили,шо это - самое удобное место для их сортира. С планом о доступной зелени пришлось распрощаться.
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Это- понимаемо! Надо так: вокруг грядки- овес пророщенный, в горшочках. Они на него- отвлекаются. Но- недолго. Максимум- минут 20-30... Это- твоя фора. Должен успеть сохранить основное. . Не шучу.
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бесполезно...овес,жито и кукуруза у нас везде,бо на каждом дереве по несколько кормушек для птиц.Они,зверуги,как раз в зарослях овса и жита под кормушками в засаде лежат,птичек ловят. Под этих двоих нам приходится подстраиваться. Вот и определи - кто в доме хозяин? У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Опоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 4183
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И мне- нравится, что они. Ну- коты. Мои, все трое- оказались в Их доме- с рождения, практически, кроме Барбары. Они- разобрались- кто в Доме- Хозяин. И всё было в порядке, аж 8 лет. И тут- Большая Берта!!! Во, были схватки... Могли и удавить, между прочим. А потом- резко полюбили. Оба... Не знаю- почему.
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Ну, да!!! Благодарю! За то, что помните моё Чудо. Она... Щас- Главная. Мои коты о тнеё- без ума, как оказалось.
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Ну, дитю здоровьичка, а папе удачи в дальних краях. Safety first!
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Кстати, о зерне

Украина за 5 дней выбрала все квоты по поставке пшеницы и кукурузы в ЕС

В период с 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.

Об этом информирует УкрАгроКонсалт.

Таким образом, квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно).
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А я в это не верю. Имею право. Знаю, как минимум два терминала в ЕС, где выгружал наше зерно. Так вот: документы переделываются сразу. При приходе. И всё.
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Придурок! Подсказываю тупым: весь оппоблок - злочинная группа, можно задерживать в полном составе, не ошибёшься!
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Ошибешься. Не надо эмоций. Так ошибешься, что все кровью умоемся. Это- подсказка тебе- типо- умному. И - эмоциональному.
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Мне тоже интересует. Но разу не видел нормального рьіга.
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Лолита Алексеевна - нормальный такой для 54% страны рыг.
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Так ти ж за цю підкацапську Лоліту агітував, голосував і тролиш за неї вже четвертий рік.
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Принуждение жопоблока к "дружбе" с соевым ОПГ? Выборы то на носу...
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Крым шел, шел к нам и пришел:

https://www.youtube.com/watch?v=09LMSOdMYps
Кавказкабель обанкротили.Взгляните на эту вату мою местную, они еще надеятся на тупина. У Миколаєві затримано злочинну групу, ватажком якої був заступник голови фракції "Опоблоку" в міськраді Копійка, - Луценко - Цензор.НЕТ 2649
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Николаеве задержана преступная группа, вожаком которой был замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете Копейка, - Луценко
 
 
 
 
 
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