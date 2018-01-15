В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайте ведомства.
"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, убедившись, что они вакцинированы от кори. Перед отъездом из США младенцы (от 6 до 11 месяцев) должны получить 1 дозу вакцины MMR, а взрослые и дети в возрасте до 1 года должны получить 2 дозы вакцины MMR с интервалом по крайней мере 28 дней", - говорится в сообщении.
Это сообщение относится к первому уровню, а именно требует соблюдения обычных правил для предотвращения заболевания.
Ще один "здобуток" соєвої лахудри - Супрун.
Дети болеют в садиках и в школах.
При чём здесь порох и супрунша?
Мы ими недовольны, это - факт.
Но зачем обманывать самих себя?
Так что, занесли её с другой стороны.
А Вам?
Які в черзі?
Відмовився так відмовився. Хіба ні?
Только, потом винить во всём нужно только себя, а не ольгино.
Если не привитый - продлевай контракт.
А-то...
Снижение иммунитета после прививок происходит далеко не у всех и не так быстро.
Просто, приобретённый иммунитет может дать сбой.
Редко, но может.
И есть люди у которых, вообще, с иммунитетом проблемы.
Порохоботы, вы уж не серчайте на меня что я вас так "обожаю", просто вас людьми назвать язык не поворачивается...обезьяны во сто раз мудрее вас, они за Пороха не топят и не пилят ветку на которой сидят!
- организационных;
- санитарно-гигиенических;
- противоэпидемических;
- лечебно-профилактических;
- экономических;
- технических и иных
то есть прививки - это только один из 6 видов мероприятий применяемых для борьбы с эпидемиями
Вы что, не знали, что эпидемия грядёт?
Здесь, на цензоре, ещё летом начали писать о кори в Европе.
Но все смеялись. А тут, ещё и безвиз...
Вот, например, утки....
Они ряску обожают! И кори у них не бывает.
Грипп - бывает, а кори - нет.