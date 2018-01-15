В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайте ведомства.

"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, убедившись, что они вакцинированы от кори. Перед отъездом из США младенцы (от 6 до 11 месяцев) должны получить 1 дозу вакцины MMR, а взрослые и дети в возрасте до 1 года должны получить 2 дозы вакцины MMR с интервалом по крайней мере 28 дней", - говорится в сообщении.

Это сообщение относится к первому уровню, а именно требует соблюдения обычных правил для предотвращения заболевания.

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