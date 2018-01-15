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 Происшествия, Здоровье
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Все про:США (13086) корь (23)

 В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине

Центр по контролю и предотвращению болезней США предупредил граждан, которые направляются в Украину об опасности заболеть корью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайте ведомства.

"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, убедившись, что они вакцинированы от кори. Перед отъездом из США младенцы (от 6 до 11 месяцев) должны получить 1 дозу вакцины MMR, а взрослые и дети в возрасте до 1 года должны получить 2 дозы вакцины MMR с интервалом по крайней мере 28 дней", - говорится в сообщении.

Это сообщение относится к первому уровню, а именно требует соблюдения обычных правил для предотвращения заболевания.

Также читайте: За 2 недели корью в Киеве заболело столько людей, сколько за весь 2017-й, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3044543
 
 
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В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине.

Ще один "здобуток" соєвої лахудри - Супрун.
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Это Супрун запрещает родителям прививать детей? В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине - Цензор.НЕТ 9638
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Нет . Но эта канадская курва с соевой Пэдрой делает все чтоб уничтожить медицину в Украине.
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Прививку от кори делают в 12 месяцев и в 6 лет.
Дети болеют в садиках и в школах.
При чём здесь порох и супрунша?
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На монетке выпал порох, а если бы другой стороной монетка легла, то виноват был бы Гройсман...
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Бо з неї такий міністр охорони здоров'я, як із собачого хвоста сито.
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Я согласен, но к кори она каким боком?
Мы ими недовольны, это - факт.
Но зачем обманывать самих себя?
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таким, что ситуация в 2018 году ничем не отличается от 2012, 2006, 2001, за исключением истерики, которую подняли сми
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І що тут інколи орки збивають боїнги.
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Порохоботы ползают между Банковой и семинарами в Ольгино,вот и корь наверное занесли
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Вспышка кори началась в Италии и в Румынии.
Так что, занесли её с другой стороны.
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Ну шо, ті мамочки, які відмовлялися від щеплення?
Які в черзі?
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каждый человек имеет право отказаться от прививки ,у нас не крепостной строй
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Та ви шо? А чого ж вони наразі кинилися щеплення діткам робити?
Відмовився так відмовився. Хіба ні?
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И заболеть корью тоже имеет право каждый.
Только, потом винить во всём нужно только себя, а не ольгино.
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кроме кори существует десятки более опасных инфекционных заболеваний от которых прививок нет, и никто не парится
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Как-то не вовремя эта вспышка... Совсем... Но, эпидемии нет ведь? Супрун же сказала! Просто вспышка. Аж продлить контракт хочется. Понаблюдать, со стороны, за развитием ситуации. Но, не стану. Хотя- хочется.
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А ты что, не привитый?
Если не привитый - продлевай контракт.
А-то...
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Привитый. Но, оказалось- это не панацея вовсе! То есть- мы имеем дело с каким-то иным штаммом.
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Андрій! Вакцина діє 15- 20 років. Коли щеплення було?)
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Если это было бы правдой - сейчас была бы грандиозная вспышка кори и болели бы в основном взрослые. А сейчас две трети заболевших - дети.
Снижение иммунитета после прививок происходит далеко не у всех и не так быстро.
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по крайней мере все кто родился до 67 года (может и немного позже) - то есть в возрасте 50 лет и старше (большинство таких людей) обладают коллективным иммунитетом, так как в свое время большинство переболели корью, но лица от 30 до 50 лет - это группа риска. Даже когда идет эпидемия гриппа - то болеет не более 10-15% населения, похожая ситуация с любой высококонтагиозной инфекцией, так что все болеть не могут даже если иммунитета нет ни у кого, иначе если бы все заболевали - то эпидемий бы просто не бы в принципе, такова природа.
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Плохо. Совсем плохо... Настолько плохо, что я стервенею. Второй раз сегодня. Первый- после Насировской трибуны тута...
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Та не-е-е.
Просто, приобретённый иммунитет может дать сбой.
Редко, но может.
И есть люди у которых, вообще, с иммунитетом проблемы.
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Не! У меня- супер-иммунитет. Не шучу. Есть примеры. Не стану заострять, а то- женщины не поймут. Но! Реально есть.
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Это- можно... Странно, но Олена, кажись поняла... Я- краснею, от стыда.
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Та ладно.... Только, держи его в тепле и всё будет ОК.
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Больше всего в истории с заявлениями порошенко от 2007г. на границе с РФ веселит факт, что придворные холуи в 3ч ночи собрались по тревоге, напряглись и неистово писали опровержение)) и срочно ночью же разослали изменения в методички всем порохоботам с задачей №1 - доказать, что агент Лолита - фейк. чо-то ржу
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Дело в том, что многие ржут. Я- например. Причина: я убежден, что это сварганено лично Петром Алексеевичем. А вот вы- почему ржете?
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я ржу с бурной истеричной в конвульсиях реакции порохоботов-запэдротов
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Ёкалымэнэ...ну чем не "пэрэмога"?

Порохоботы, вы уж не серчайте на меня что я вас так "обожаю", просто вас людьми назвать язык не поворачивается...обезьяны во сто раз мудрее вас, они за Пороха не топят и не пилят ветку на которой сидят!
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потому что нужно впарить вакцину))) а если ввести карантин - как того требуют простые профилактические мероприятия, окажется что с корью можно бороться простыми методами, а не ширять детям всякую дрянь, которую бесплатно отправляют в страны третьего мира, а наши покупают
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Якими простими методами? Дуже хочу знати!
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такымы ж як борються з грипом - карантин
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Капець. Серьозно? Ви вважаєте ,що карантин допоможе?
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естественно, это не я вважаю, так вважае наука - инфектология
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А що ця наука про захист шляхом щеплень каже?
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Санитарная охрана территории страны состоит из комплекса мероприятий:
- организационных;
- санитарно-гигиенических;
- противоэпидемических;
- лечебно-профилактических;
- экономических;
- технических и иных

то есть прививки - это только один из 6 видов мероприятий применяемых для борьбы с эпидемиями
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Вы обвиняете власти в том, что для борьбы с эпидемиями они используют противоэпидемические мероприятия?
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я обвиняю власть в том, что она из всего комплекса мер использует только одну - вакцинацию, при этом создали ажиотаж и панику у прививочных кабинетов, и это не способствует снижению заболеваемости никак
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и в том, что панику раскрутили специально, исключительно с одной целью - освоить партию вакцин, у которой истекает срок годности, вот и все.
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а что придумала власть? - они раздули панику и создали в прививочных кабинетах ажиоатаж, придет один больной корью на прививку - уйдут больные все кто стоял в очереди, так что вместо того, чтобы погасить эпидемию - власть сделала все, чтобы ее раскрутить, тварюки тупорылые
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Я якраз не порохоботка. Але влада в цьому випадку ні до чого. Є природні явища .І проти них не попреш. "Не рахуй своїх дітей поки вони не перехворіли на кір"- так казали наші бабусі. Щеплення в єсесері МАЙЖЕ побороло цю хворобу. Але знайшлися великорозумні мамочки, які повернули всі на круги своя. До чого тут влада???
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обязанность власти минимизировать последствия, а они их наоборот максимизируют, выстраивая в очереди по сотне человек у прививочных кабинетов, такое мог придумать только мудак
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Як вони її можуть мінілізірувати, якщо тільки щеплення рятує від тієї біди? Ну мовчатимуть...
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чтобы не писать глупости и не постить бездумно прививочную пропаганду - читайте литературу
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От. Саме з цього все і почалося."прививочную пропаганду" . А тепер влада винна?
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То Ви звинувачуєте владу, яка свого часу не змогла забезпечити достатній рівень вакцінації під час планових щеплень?
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то что власть делает сейчас таким способом - это называется просто - преступление
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Злочином були бігборди по всьому Київу проти щеплень. Наразі маємо те що маємо.
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1 ст. ложку ряски маленькой (все части растения) залить 100 мл кипятка. Настоять 10 минут и процедить. Настой следует выпить сразу тёплым. Так заваривать и пить 4 раза в день.


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А де ряску взяти, з під льоду колупати?
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Нужно было с лета заготавливать.
Вы что, не знали, что эпидемия грядёт?
Здесь, на цензоре, ещё летом начали писать о кори в Европе.
Но все смеялись. А тут, ещё и безвиз... В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине - Цензор.НЕТ 7751
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Пропустил наверное про корь, хотя в Румынии 6 раз был в прошлом году, може пронесет, в смысле болячки.
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Хотя не уверен что и летом найду эту ряску, в горных реках ее нет.
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Представил... даже без льда... Мариуполь.... река Кальмиус.... левый берег- "Азовсталь", правый- "Ильича"... и ещё куча химкомбинатов- вверх по течению. И вот я- этой ряской- закусил... Меня тока одно интересует. У меня тока желудок взорвется? Или сразу, при попытке проглотить- череп снесет???
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А как ты думал?
Вот, например, утки....
Они ряску обожают! И кори у них не бывает.
Грипп - бывает, а кори - нет. В США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине - Цензор.НЕТ 7992
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А у Малахова були ще простіші методи лікування всіх хвороб - чим надзюрчав тим і полікувався.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ США предупредили путешественников о вспышке кори в Украине
 
 
 
 
 
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