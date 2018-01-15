 Суд оставил в должности подозреваемого в махинациях замглавы Запорожского облсовета Марченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря суда Евгению Бондаренко.

"Суд рассмотрел апелляцию прокурора, которая подана на постановление следователя судьи Червонозаводского райсуда Харькова от 28 декабря 2017 года об отказе в отстранении от должности заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Суд взял во внимание ходатайство участников процесса и заслушал объяснения сторон уголовного производства", - отметила Бондаренко.

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По ее словам, по результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения.

"Таким образом, постановление следователя судьи Червонозаводского райсуда Харькова об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора об отстранении Марченко от должности в пределах срока досудебного расследования осталось без изменений", - сказала Бондаренко.

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Напомним, в конце декабря 2017 года Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников. Среди них заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии Владислав Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание Марченко как давление на политическую силу, но генпрокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

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22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины)Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые, вместе с другими лицами, разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

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24 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

28 декабря подозрение по этому делу было предъявлено также Пустоварову.

11 января 2018 года Апелляционный суд Харьковской области оставил под домашним арестом братьев Марка и Владислава Марченко - фигурантов дела о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).