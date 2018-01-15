EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Киевские новости
  434  15
Все про:Киев (15184) памятник (1711) Небесная Сотня (131)

 В Киеве стартуют общественные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни, - КГГА

Ко Дню Героев Небесной Сотни и с целью чествования подвига участников революции Достоинства распоряжением КГГА поддержана инициатива Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства о проведении с 15 января до 15 марта тематических выставочно-информационных мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В сообщении отмечается: "Эти мероприятия будут продолжаться с 9:00 до 22:00 на Майдане Незалежности. В частности, вокруг Монумента Независимости будет действовать выставка "Майдан: ландшафты памяти", которая будет содержать информацию и изображения о событиях и участниках Революции Достоинства, а также о нынешних процессах сохранения и увековечения памяти.

Экспозиция расскажет и о различных аспектах создания этого мемориального комплекса. В частности, о проведении международного архитектурного конкурса проектов на этот объект, отвода земельных участков в центре Киева и их функциональное назначение.

Кроме того, на площади Независимости, между монументом Независимости и по улице Крещатик, для общественной оценки проектных предложений разместят выставку "Мемориал Героев Небесной Сотни". Выставка будет знакомить с проектами участников международного архитектурного конкурса (номинация "Мемориал").

Также смотрите: Гройсман: Семьям героев Небесной Сотни и пострадавших на Майдане выплатят 294 млн грн. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3044541
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще розкажіть, що ви зробили для країни і людей, окрім безвізу, щоб не були задарма віддані їх життя.
 показать весь комментарий
 
 
эти мероприятия напоминают уже совок,развития нет,одна показуха
 показать весь комментарий
 
 
А как насчёт поддержки семей Небесной сотни? На это денег нет!
 показать весь комментарий
 
Перехід українських церков на Григоріанський календар: наскільки це реально і складно?https://www.youtube.com/watch?v=wBNGtpbeVhs
 показать весь комментарий
 
ага, все в країні гаразд, нікчемна влада займається феєричним "замиливанієм"
 показать весь комментарий
 
 
Гадаю, що це абсолютно не потрібно. Не треба ніяких заходів, просто треба згадати тих, яких забила прокацапська влада.
 показать весь комментарий
 
Эта влада к Майдану никакого отношения не имеет. Майдан как раз был против такой власти.
 показать весь комментарий
 
 
Уже "альтернативная" реальность начала появляться. Пчелы против меда.
 показать весь комментарий
 
На фоне результатов расследования выглядит лицемерно..
 показать весь комментарий
 
 
Петро с маринкой опять огородами рано утром будут пробираться.
 показать весь комментарий
 
 
И Лолита придёт, и цветы принесёт,

И слезу крокодилью на землю прольёт
 показать весь комментарий
 
 
Треба щоб бульдозер підігнали,він як вилізе на бульдозер,як скаже слово,народ зразу знову його полюбить і повірить.
 показать весь комментарий
 
 
а беркутня з КОРДУ , у заходах , візьме участь ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве стартуют общественные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни, - КГГА
 
 
 
 
 
 вверх