 В Киеве стартуют общественные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В сообщении отмечается: "Эти мероприятия будут продолжаться с 9:00 до 22:00 на Майдане Незалежности. В частности, вокруг Монумента Независимости будет действовать выставка "Майдан: ландшафты памяти", которая будет содержать информацию и изображения о событиях и участниках Революции Достоинства, а также о нынешних процессах сохранения и увековечения памяти.

Экспозиция расскажет и о различных аспектах создания этого мемориального комплекса. В частности, о проведении международного архитектурного конкурса проектов на этот объект, отвода земельных участков в центре Киева и их функциональное назначение.

Кроме того, на площади Независимости, между монументом Независимости и по улице Крещатик, для общественной оценки проектных предложений разместят выставку "Мемориал Героев Небесной Сотни". Выставка будет знакомить с проектами участников международного архитектурного конкурса (номинация "Мемориал").

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