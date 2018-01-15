В прошлом году правоохранители расследовали 4,5 тысячи киберпреступлений, - Демедюк.

"Департамент киберполиции - новое подразделение Национальной полиции. Он только формируется, однако с каждым годом приобретает больший опыт, нарабатывает методологию, получает знания от зарубежных партнеров", - рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк в интервью Экономической правде, пишет Цензор.НЕТ.

"Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. - исключительно киберпреступления. За одиннадцать месяцев 2017 года мы направили в суд обвинительные акты по 726 человек", - отметил он.

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По словам главы киберполиции, наиболее распространенный вид преступлений - кибермошенничество, "когда преступник пытается путем обмана завладеть информацией о банковских картах", а также кардинг - кража данных банковской карты и доступа к интернет-банкингу жертвы.

"На втором месте - противоправный контент. Речь идет о защите интеллектуальной собственности и борьбе с распространением детской порнографии. На третьем месте - распространение вредоносного программного обеспечения и создание площадок для продажи похищенной информации", - рассказал Сергей Демедюк.