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Все про:киберпреступление (377) Демедюк (6)

 В прошлом году правоохранители расследовали 4,5 тысячи киберпреступлений, - Демедюк

Полиция в 2017 году направила в суд обвинительные акты в отношении более 700 подозреваемых в киберпреступлениях.

"Департамент киберполиции - новое подразделение Национальной полиции. Он только формируется, однако с каждым годом приобретает больший опыт, нарабатывает методологию, получает знания от зарубежных партнеров", - рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк в интервью Экономической правде, пишет Цензор.НЕТ.

"Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. - исключительно киберпреступления. За одиннадцать месяцев 2017 года мы направили в суд обвинительные акты по 726 человек", - отметил он.

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По словам главы киберполиции, наиболее распространенный вид преступлений - кибермошенничество, "когда преступник пытается путем обмана завладеть информацией о банковских картах", а также кардинг - кража данных банковской карты и доступа к интернет-банкингу жертвы.

"На втором месте - противоправный контент. Речь идет о защите интеллектуальной собственности и борьбе с распространением детской порнографии. На третьем месте - распространение вредоносного программного обеспечения и создание площадок для продажи похищенной информации", - рассказал Сергей Демедюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3044540
 
 
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а мажоров сколько посадили, придурки?
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В прошлом году правоохранители расследовали 4,5 тысячи киберпреступлений, - Демедюк.

"В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом - катастрофически опережает" (с)
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Погромы в офисах компаний, занимающихся разработкой ПО, это тоже была борьба с киберпреступлениями?
Мало в каких государствах, существуют законы, вроде нашего "маски-шоу стоп".
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на моє звернення до кіберполіції, що мене атакують і кожний мій крок в інеті під чиїмось контролем було отримано повідомлення, що немає складу злочину
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ прошлом году правоохранители расследовали 4,5 тысячи киберпреступлений, - Демедюк
 
 
 
 
 
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