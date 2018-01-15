 Для представителей Украины в ТКГ на переговорах в Минске созданы все условия, - посол Кизим о заявлении Безсмертного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Naviny.by.

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Ранее Роман Безсмертный, чрезвычайный и полномочный посол Украины, заявил о том, что участники Трехсторонней контактной группы от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров. По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за собственный счет. "Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!", - поделился Роман Безсмертный.



"Участники группы от Украины живут в гостиницах, в нормальных условиях, — подчеркнул Кизим в комментарии. — Им оплачивается проезд, они получают командировочные. Посольство обеспечивает их встречу в аэропорту, для чего задействован практически весь автопарк дипмиссии. Белорусская сторона оказывает содействие работе наших представителей. Когда прилетают Кучма или Марчук, они проходят через зал официальных лиц и делегаций, остальные — через VIP-зал".

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По словам дипломата, в посольстве оборудована комната для участников переговоров со стороны Украины, где они могут связаться с Киевом и доложить о ситуации.