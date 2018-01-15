 Для представителей Украины в ТКГ на переговорах в Минске созданы все условия, - посол Кизим о заявлении Безсмертного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Naviny.by.
Ранее Роман Безсмертный, чрезвычайный и полномочный посол Украины, заявил о том, что участники Трехсторонней контактной группы от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров. По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за собственный счет. "Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!", - поделился Роман Безсмертный.
"Участники группы от Украины живут в гостиницах, в нормальных условиях, — подчеркнул Кизим в комментарии. — Им оплачивается проезд, они получают командировочные. Посольство обеспечивает их встречу в аэропорту, для чего задействован практически весь автопарк дипмиссии. Белорусская сторона оказывает содействие работе наших представителей. Когда прилетают Кучма или Марчук, они проходят через зал официальных лиц и делегаций, остальные — через VIP-зал".
По словам дипломата, в посольстве оборудована комната для участников переговоров со стороны Украины, где они могут связаться с Киевом и доложить о ситуации.
вы единомышленники?
Толку с этих переговоров .
6 ч ·
Усі вже пошуміли стосовно так званого "листа Порошенка" до "безіменного директора ФСБ Росії", а в мене щойно зараз знайшовся час покопатися в усьому цьому гіменці, тому з запізненням добавлю свої пару слів. Просто я рідкісний зануда, тому люблю порозгрібати деталі. За всіма ознаками - це типова фальшивка. Сам по собі даний докумет, якби був справжнім (що можна спростовувати на всі 100%) теж ні про що особливе не говорить. Власне, вкинутий саакашвілівським телеканалом текст - це імпровізація на тему: "який же нехороший тип цей Порошенко". Там нема якихось незаконних чи зрадницьких дій, але є кілька дуже штучно включених фраз, які Порошенко в тому 2007 році точно не міг би за жодних обставин написати, але які зараз мали б прозвучати вкрай образливо.
Легенда даної фальшивки зводиться до наступного: Порошенка в лютому 2007 року не пропускають на пункті пограничного контролю "Пулково" в Санкт-Петербурзі. Він якимось чином отримує змогу подати російським фсбешникам (чому не прикордонникам???) своє клопотання щодо надання пояснень причини недопуску та наполягає на врученні завіреної копії документа про заборону на в'їзд. Але чомусь саме в цей документ він ніби засовує фрази про свою підтримку Росії в економічній та політичній сферах, згадує про свої підприємства на території РФ, колишню участь у заснуванні Партії регіонів (засновував насправді не ПР, а зовсім іншу партію, яка потім здійснила ребрендинг та змінила назву), заявляє, що не має стосунку до "антиросійської компанії президента Ющенка"...
Якщо ви вже від цього набору не відчули всю абсурдність, то дещо розшифрую.
1. Посилання на петербурзьких батьків сина Олексія. Родичі дружини старшого сина Порошенка дійсно родом із Севастополя, де й вона теж народилася, а пізніше справді переїхали до Петербурга. Але ж він одружився в 2013 році, а в фейковому документі від Саакашвілі та "української неправди" йдеться, що він мав там цих "батьків дружини старшого сина" ще в лютому 2007 року. Навіть у Вікіпедії можна прочитати, що одружився він з Юлією Аліхановою 7 вересня 2013 року. Тай відомості про їхнє знайомство під час якогось навчання в Франції теж відбулося вже значно пізніше, в 10-их роках. Сам факт наявності російських родичів у невістки президента доволі довго мусолила наша блогосфера, тому технологи, які готували даний фейк могли про це знати, а поцікавитися, коли ж Юлія стала невісткою Порошенка, просто полінувалися - це дуже схоже не зверхньо- наплювательський стиль роботи рашистських спецслужб.
2. Почерк. Не раз бачив різні документи, написані від руки Порошенком, зокрема в партії Ющенка Наша Україна та в штабі на виборах 2002 року. Зовсім не схоже. Пошукав ще в інтернеті - те, що побачив, схоже на мої спогади, але аж ніяк не на те, що опублікував підконтрольний Саакашвілі канал. І ще одне - підпис Порошенка явно взятий із якогось теперішнього факсимілє, а не проставлений вживу в 2007 році - він тоді таких кренделів не виписував. Зрештою, якщо хтось має зайві гроші, можете замовити графологічну експертизу. Хоча що це вже міняє після п.1.
3. Суть події. Ось, як про це писала та колишня Українська правда, в якій ще панували принципи її засновника Георгія Горгадзе, а не нинішній генератор фейкових новин та політичних провокацій:
http://www.pravda.com.ua/news/2007/02/9/3208191/
Нагадую, це посилання на текст 2007 року, відразу по гарячих слідах після інциденту. Відчуваєте тональність? Порівняли з текстом від сьогоднішніх шахраїв? Думаю, питань більше нема.
Єдине, що добавлю, Порошенко на той час був нардепом - власником дипломатичного паспорта (яким безумовно й користувався під час даної поїздки), а ще головою комітету Верховної Ради, а ще мільярдером, а ще політиком особливо наближеним до президента країни Віктора Ющенка. В повідомленні в УП за 2007 рік відзначено, що він відразу ж викликав консула (мав такі можливості) й той миттєво примчав до аеропорту, але не був допущений. Не сумніваюся, що за 10 хвилин після недопуску вже на ноги підняли все МЗС і те вимагало відповіді в посольства РФ у Києві. Та врешті-решт, характер Порошенка багато хто пригадує (я тоді був його затятим противником, тож і на собі відчув не раз). Це зараз він став доволі миролюбним та стриманим, а тоді російський прикордонник напевне почув увесь запас аргументів з погрозами й попередженнями. І якась Укрправда та пропагандисти Саакашвілі пробують мене переконати, що оця імпульсивна та повновладна людина стала б тоді схлипувати в хусточку та писати "низькопоклонного листа"? Та розвернув зафрахтований ним же літак і полетів назад до Києва з планами максимально використати цей факт для своєї політичної кар'єри.
4.Текст. Саакашвілі з лєщенками й наємами пропонують нам два документи. Один - це клопотання про надання пояснень щодо причини недопуску, а другий - зобов'язання поводитися належним чином на території РФ. Обидві такі заяви могли б появитися лише, коли людину таки вирішили допустити, але спершу вирішили потріпати нерви (такі приклади з нардепами теж бували), тоді могли наполягти на написанні якогось формального зобов'язання не порушувати закони РФ. Коли повернення невідворотне, вам навіть папірчик нікому всунути не вдасться - розворот і назад до України. Крім того, поясніть мені, яким чином у вимозі надати пояснення недопуску могли появитися вірнопіддані тези, якщо вони туди взагалі жодним чином не в'яжуться. Ще теоретично це могло б появитися в зобов'язанні чи проханні таки пропустити в Росію (але ж такий документ на Лубянці навіть не здогадалися зліпити). Усі тези напхнуті в документ мали б виглядати негативно й принизливо саме в наш час і відповідати тому образу, який пробують зліпити для Порошенка Саакашвілі, Лєщєнка та їхні соратники. До речі, за одну тільки згадку про Партію регіонів тоді від Порошенка можна було в той час і по мармизі заробити, не те, щоб він сам про таке написав.
5. Походження документа. Я навіть не сумніваюся, що самі ці фото дійсно походять із Росії, а не з Тбілісі чи Києва. Напевно у нас би так бездарно не фальшували та не наробили б аж таких тупих ляпів (правда, пане Сергій Гайдай?). Але туман, якого так пробує напускати керівник телеканалу Руставі-2, не рятує від питання: яким чином такий документ із надр самого ФСБ попав до такого "ворожого для Росії каналу чесних грузинських новин". Напевно якийсь грузин-патріот пробрався в надра ворожої спецслужби й виніс звідти заповітні фото з компроматом, хоча й розумів, що буде через це викритий та знищений... Смішно, правда ж?
Зрозуміло, що передали через відповідних контактерів чи через того ж самого Курченка. Хоча найімовірніше, що обійшлися й без зайвих посередників. Просто, коли ми зараз переконуємо себе, що принаймні сам Саакашвілі не міг піти на послуги до російських спецслужб, його ж країну атакували, частину території окупували, то видаємо бажане за дійсне. Все йде, все міняється. І деякі ветерани АТО з добробатів невдовзі перекочували до лав російських диверсантів, і сам Саакашвілі не аж так і боровся проти Москви, але це вже зовсім інша історія, про яку ще вартує написати в майбутньому.
А навіщо це зараз замовникам і виконавцям? Та в кожного ж є свій практичний інтерес. Саакашвілі дуже хоче перебити звинувачення в роботі за фактично російські гроші проти України. Найпримітивніший метод - це "сам дурак" (його й російська пропаганда постійно використовує). На чітке й доказане звинувачення кидаєш своє, нехай і безглузде та бездоказове, а люди ж звикли, "що диму без вогню..." От і немов би урівноважуються в свідомості частини читачів обидва закиди. А далі вже не так важливо: повірять обом, чи перестануть вірити в обидва. А для замовників з Москви усе, що робить Саакашвілі - подарунок: дестабілізація, ворожнеча, зневіра, розбалансування країни... Та й зайвий раз плюнути в бік свого головного ворога - теж якась втіха.
П'ятниця, 9 лютого 2007, 22:24
Рішення про заборону в'їзду в Росію народного депутата України Петра Порошенка використовувалося для тиску на Україну.
Про це в прямому ефірі телеканалу "ICTV" заявив сам Порошенко.
Він розповів, що прилетів у Росію на чартерному рейсі і входив до складу групи, яка прибула в Санкт-Петербург на зустріч керівників європейських банківських установ.
За словами Порошенка, коли біля віконця паспортного контролю прикордонник попросив його почекати 10 або 20 хвилин, він подзвонив у посольство і попросив, щоб під'їхав консул. Однак консулові, за словами українського депутата, у порушення Віденської конвенції заборонили доступ на митну територію РФ.
Після цього Порошенко попросив пілотів готувати літак до повернення.
"Жодної пропозиції про недопуск не було", - сказав Порошенко.
Він відзначив, що роз'яснення з приводу інциденту, надане у п'ятницю російським МЗС, є чітким.
Він підкреслив, що ні як людина, ні як громадянин, ні як глава комітету Верховної Ради, ні як політик не сприймає цього документа і взагалі такого підходу. За його словами, інцидент має політичне забарвлення.
Порошенко переконаний, що шлях взаємного недопуску громадян України і Росії на території сусідніх країн є безперспективним.
За його словами, необхідна ретельна робота з нормалізації відносин між державами.
Порошенко відзначив, що Україна "не повинна приймати подібну позицію з боку Росії".
Він повідомив, що особисто не був проінформований про рішення російської влади і відповідно нічого не знав про це.
Також парламентарій підкреслив, що "у Росії є списки депутатів, до яких готується провокація" і висловив жаль, що саме йому довелося першому випробувати дію цього списку.
6 лютого стало відомо про те, що Порошенку заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.
Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням офіційно дати пояснення щодо цього інциденту.
Представники російського Міністерства закордонних справ поширили документ, де сказано, що заборона на в'їзд у Росію народного депутата України Петра Порошенка є відповіддю на недружню акцію української сторони.
А вот вся Украина судя по рейтингам президента думает,что ему пора валить с Банковой
так что скажи куратору - в методичке прокол
А взагалі то, кожен зараз грає свою гру, і користається тим, що суспільство стало небайдужим, цікавиться буквально кожною блохою, яка з"явиться на інформаційному горизонті. Зараз зовсім легко керувати "суспільною" думкою. І найгірше те, що зараз кожний блюзнір, кожний нікчема, чи то політичний, чи то бізнесовий, може на свою користь спрямовувати/створювати/імітувати думку "суспільства".. Знайшов собі два десятка аХтивістів, підкинув їм грошенят, і вони тобі що хочеш "ісполнят", під будь чиїм будинком/підприємством/офісом. В Україні ніколи не було такої кількості ахтивістів як зараз. Це вже майже професія. Зручна для використання усілякими покидьками. І головне - суспільство ведеться, на усілякі вкиди, брехню, фейки. Сумно.. Хіба ми всього цього прагнули??!
Он, нещодавно в Австрії був доволі таки (для Австрії) численна маніфестація - проти корупції, яку, на думку австрійців, запроваджує нова австрійська влада. Чемно пройшла акція, без істерик, без необхідності долучити купу продажної джинси від журналістики, без роздмухування істериї у соц мережах та на кухнях.
Протестувати теж треба вчитися, цивілізовано, переконливо та наполегливо. Сподіваюсь, часи "шоу" скоро і для України будуть в минулому. Дуже сподіваюсь.
Тут после того, как он угостил Меркель салом, от частого упоминания этого гостеприимства у половины страны уровень холестерина поднялся...