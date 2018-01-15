 Украинские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2018, начали получать форму, - НОК

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.
Планируется, что в главных стартах четырехлетия примут участие 2500 атлетов из более 90 стран мира, которые разыграют 102 комплекта наград в 15 зимних видах спорта.
"Сейчас наши спортсмены начали получать экипировку от компании PEAK, которая с 2015 года является официальным поставщиком одежды Олимпийских сборных команд Украины. Первыми новую форму примерили представители лыжных гонок во главе с опытной Валентиной Шевченко, для которой Игры-2018 станут уже шестыми в карьере", - говорится в сообщении.
Каждый член сборной получает более 50 наименований спортивной экипировки, предназначенных как для официальных церемоний, так и повседневной носки.
Презентация Олимпийской формы состоится 23 января во время торжественной церемонии проводов команды.