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 Украинские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2018, начали получать форму, - НОК

Через 25 дней, 9 февраля, в южнокорейском Пхенхчане начнутся XXIII зимние Олимпийские игры.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Планируется, что в главных стартах четырехлетия примут участие 2500 атлетов из более 90 стран мира, которые разыграют 102 комплекта наград в 15 зимних видах спорта.

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"Сейчас наши спортсмены начали получать экипировку от компании PEAK, которая с 2015 года является официальным поставщиком одежды Олимпийских сборных команд Украины. Первыми новую форму примерили представители лыжных гонок во главе с опытной Валентиной Шевченко, для которой Игры-2018 станут уже шестыми в карьере", - говорится в сообщении.

Каждый член сборной получает более 50 наименований спортивной экипировки, предназначенных как для официальных церемоний, так и повседневной носки.

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Презентация Олимпийской формы состоится 23 января во время торжественной церемонии проводов команды.

Источник: https://censor.net.ua/n3044538
 
 
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а как обстоит дело с рюкзаками для спортсменов?
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Краще ніж з формою із написом "ООООО" замість двоголової курки та аквафрешу ))
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чому не петя це розголосив..? особисто не роздавав спортсменам на камери, а сам був у тренувальному костюмі..?
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я його статевим життям не цікавлюсь..
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твоїм "нЕйтралам" то ватнікі стьогані коли видадуть?
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2018, начали получать форму, - НОК
 
 
 
 
 
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