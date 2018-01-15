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Все про:Будапештское соглашение (87) Лавров (1453) Пайфер (105)

 Заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдно", - экс-посол США в Киеве Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал "абсолютно абсурдным" заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором тот утверждал, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не использовала против Украины ядерное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пайфер написал в Twitter.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать или угрожать любой силой - не просто ядерным оружием - по Украине. Лавров не глуп, он это знает", - отметил Пайфер.

При этом американский дипломат заметил, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе представляют серьезную проблему в отношениях между Россией и странами Запада. "Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма и провоцирования конфликта на Донбассе, что представляет серьезную проблему для отношений между Россией и Западом", - добавил Пайфер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Мы так и не применили ядерное оружие против Украины", - Лавров отрицает нарушение Будапештского меморандума Россией. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая "так и не применяла" ядерное оружие против Украинского государства.

Лавров утверждает, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра "Большого договора" является неактуальным.

Источник: https://censor.net.ua/n3044537
 
 
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_Разумеется, абсурдно. Его цель - вся эта демонстративная, вызывающе наглая ложь - поглумиться и показать напористую решимость идти прежним античеловеческим путём.
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Негоже экс послу США в Киеве опускаться до комментариев какой то мокши из банановой территории!
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Ось як з ними потрібно! Молодці французи.

Журналистам RT France отказали в аккредитации в Елисейском дворце. Пресс-секретаря президента Эммануэля Макрона в понедельник проводил брифинг посвящённый визиту французского лидера в Кале, который состоится 16 января.

Корреспондент RT France Кевин Берг намеревался принять участие в пресс-конференции и отправил подтверждение в администрацию президента. Но когда Берг прибыл на мероприятие, его не пропустили. Объяснили решение просто, он работает на RT, значит «не журналист, а чтобы попасть на брифинг, нужно быть журналистом»
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эт правильно, а то еще бы гавкать начал на людей, а может и кидаться коровьими лепешками или просто кидаться Заява Лаврова про Будапештський меморандум "абсолютно абсурдна", - екс-посол США в Києві Пайфер - Цензор.НЕТ 6134
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А зачем опровергать лающую собаку? В данном случае-ржущую лошадь.
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Блин,как только с приставкой-экс-сразу все умные. Нужно было говорить,когда при должности был.Говорить и делать.
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итак, Атлантический совет устами Дианы Фрэнсис предъявил режиму Порошенко открытый ультиматум
если до конца года режим не примет четыре реформы ( читайте текст), то его ожидает Третий Майдан
возможное вмешательство кремля в события должны заблокировать ВСУ ( естественно, при полной поддержке НАТО)
слово "переворот" прозвучало
и внимание на это обратили ВСЕ
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За рашенского нацбола Виктора Анпилова, который в тирасполе с трибуны орал "Свободу гагаЛузам" и голосовал за крымнаш, уже можно выпить! Не чокаясь Заява Лаврова про Будапештський меморандум "абсолютно абсурдна", - екс-посол США в Києві Пайфер - Цензор.НЕТ 7426 .
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Дохлый рашист (да ещё ортодоксальный, как я понял) - это всегда хорошая новость.
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это хорошо. он уже с докторами лизой менгле и йозефом менгле.
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просто ядерным оружием - по Украине.

А по не Украине если , тогда что ?
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Максим, Обама сказал Турчинову не оказывать сопротивление в Крыму, потому что путин угрожал США ядерным оружием.
Почему вы поддерживаете Обаму и обвиняете всех
Украинских военных, Порошенко и даже крымских татар, а не своего президента ?
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это тупая отмазка шыкаладной пидорасни и агента лолиты.
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Как можно слушать бред старой клячи, а тем более верить?
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Это вопрос.
Не тебе.
Не лезь трольчатина в чужие разговоры.
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рашистский дебил бля...революция 1917 года,благодаря которому лошади куйловые ,при власти в рабсее, и с благодарностью бют челобитную каждодневно, проезжая в Кремль ,возле опочивальни лукавого была в своем роде тем же майданом....но китайцы,фины,американцы не оккупировали территорию мокшей ....
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вся расея - это один большой 'абсурд' которые будет ликвидирован
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я знову ж, в 1813-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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"..лавров не глуп, он єто знает.." Це мабуть, щоб віслюк кацапький від сорому не звалився в глибокий обморок??.. От вже ця бісова "дипломатія"..))). Віслюка потрібно називати віслюком, тим більше, якщо ти в цьому переконаний.
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- Изя, как ты думаешь, сколько Путин будет ходить в президентах?
- Ой, Сёма, он будет ходить в президентах даже, когда уже будет ходить под себя! 😂
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Лошади травка яйца щекочет -
Лошадь по травке бежит и хохочет !
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про

возможное вмешательство кремля в события должны заблокировать ВСУ ( естественно, при полной поддержке НАТО)

При полной поддержке глубокими озабоченностями ?
Идите уже лесом со своими перлами.
😂
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Лошади травка яйца щекочет -
Лошадь по травке бежит и хохочет !
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Ветеран копытной дипломатии не теряет форму(никотин, похоже, только на "пользу").
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Украина уважает целостность России в рамках границ Московского княжества на 1521 год.Заява Лаврова про Будапештський меморандум "абсолютно абсурдна", - екс-посол США в Києві Пайфер - Цензор.НЕТ 4212
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдно", - экс-посол США в Киеве Пайфер
 
 
 
 
 
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