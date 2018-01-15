 Заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдно", - экс-посол США в Киеве Пайфер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пайфер написал в Twitter.
"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать или угрожать любой силой - не просто ядерным оружием - по Украине. Лавров не глуп, он это знает", - отметил Пайфер.
При этом американский дипломат заметил, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе представляют серьезную проблему в отношениях между Россией и странами Запада. "Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма и провоцирования конфликта на Донбассе, что представляет серьезную проблему для отношений между Россией и Западом", - добавил Пайфер.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Мы так и не применили ядерное оружие против Украины", - Лавров отрицает нарушение Будапештского меморандума Россией. ВИДЕО
Как сообщал Цензор.НЕТ 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая "так и не применяла" ядерное оружие против Украинского государства.
Лавров утверждает, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра "Большого договора" является неактуальным.Источник: https://censor.net.ua/n3044537
Журналистам RT France отказали в аккредитации в Елисейском дворце. Пресс-секретаря президента Эммануэля Макрона в понедельник проводил брифинг посвящённый визиту французского лидера в Кале, который состоится 16 января.
Корреспондент RT France Кевин Берг намеревался принять участие в пресс-конференции и отправил подтверждение в администрацию президента. Но когда Берг прибыл на мероприятие, его не пропустили. Объяснили решение просто, он работает на RT, значит «не журналист, а чтобы попасть на брифинг, нужно быть журналистом»
если до конца года режим не примет четыре реформы ( читайте текст), то его ожидает Третий Майдан
возможное вмешательство кремля в события должны заблокировать ВСУ ( естественно, при полной поддержке НАТО)
слово "переворот" прозвучало
и внимание на это обратили ВСЕ
А по не Украине если , тогда что ?
Почему вы поддерживаете Обаму и обвиняете всех
Украинских военных, Порошенко и даже крымских татар, а не своего президента ?
Не тебе.
Не лезь трольчатина в чужие разговоры.
- Ой, Сёма, он будет ходить в президентах даже, когда уже будет ходить под себя! 😂
Лошадь по травке бежит и хохочет !
возможное вмешательство кремля в события должны заблокировать ВСУ ( естественно, при полной поддержке НАТО)
При полной поддержке глубокими озабоченностями ?
Идите уже лесом со своими перлами.
😂
Лошадь по травке бежит и хохочет !