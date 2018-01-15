 Заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдно", - экс-посол США в Киеве Пайфер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пайфер написал в Twitter.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать или угрожать любой силой - не просто ядерным оружием - по Украине. Лавров не глуп, он это знает", - отметил Пайфер.

При этом американский дипломат заметил, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе представляют серьезную проблему в отношениях между Россией и странами Запада. "Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма и провоцирования конфликта на Донбассе, что представляет серьезную проблему для отношений между Россией и Западом", - добавил Пайфер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Мы так и не применили ядерное оружие против Украины", - Лавров отрицает нарушение Будапештского меморандума Россией. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая "так и не применяла" ядерное оружие против Украинского государства.

Лавров утверждает, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра "Большого договора" является неактуальным.