 Литва обнародовала список россиян, которым запретили въезд по "Закону Магнитского"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

Также читайте: В Литве вступил в силу "закон Магнитского", в списке - 49 россиян

В списке значатся лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возглавлявший дело Магнитского заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, принявшие решения в деле судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица и другие чиновники.



С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке.



12 января министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас подписал распоряжение о запрете на въезд в Литву 49-ти гражданам России, которые обвиняются в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список был утвержден на основании вступившего в силу с 1 января Закона Магнитского.

"Закон Магнитского" был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Парламент Великобритании принял аналог "закона Магнитского"

Под запрет попадают лица, включённые в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза, Европейской ассоциацией свободной торговли, государством-членом НАТО.

Литва – пятое государство, принявшее этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный "список Магнитского", туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артём Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.