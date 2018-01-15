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Все про:Литва (1179) Россия (67700) санкции (6435) списки (173)

 Литва обнародовала список россиян, которым запретили въезд по "Закону Магнитского"

Департамент миграции Литвы в понедельник обнародовал список из 49-ти россиян, которым запрещен въезд в страну из-за нарушений в области прав человека и отмывания денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

Также читайте: В Литве вступил в силу "закон Магнитского", в списке - 49 россиян

В списке значатся лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возглавлявший дело Магнитского заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, принявшие решения в деле судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица и другие чиновники.

С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке.

12 января министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас подписал распоряжение о запрете на въезд в Литву 49-ти гражданам России, которые обвиняются в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список был утвержден на основании вступившего в силу с 1 января Закона Магнитского.

"Закон Магнитского" был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

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Под запрет попадают лица, включённые в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза, Европейской ассоциацией свободной торговли, государством-членом НАТО.

Литва – пятое государство, принявшее этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный "список Магнитского", туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артём Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Источник: https://censor.net.ua/n3044536
 
 
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Литва борется с рРоссией, а украинский министр санкции снимает, чтобы рыжему таракану сверх прибыли приносить. Вот в чем и вся разница.
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Кстати, Лукой почти ушел из Литвы. И еще выпендривался, что для Литвы Лукойл платит очен болшие налоги. А ушел Лукойл после того, кгогда расасия ,,не напала" на Украину. И самое интересное, не было ни какой травли против этой компании. Прости литовцы впдители стали режже туда покупать бензин И решили не кормить бюджет окупанта Украины. Литва оприлюднила список росіян, яким заборонили в'їзд за "Законом Магнітського" - Цензор.НЕТ 8857
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Бензин от бывшего Лукойла (сейчас сеть называется Amic) - отстой! Под видом беларусского (Мозырского, который контролируется концерном ORLEN) лили и льют российский (с сожержанием серы). А под маркой A95+ "ЭКТО" льют не румынский. а вообще неизвестно что. Пусть "Газели" у них заправляются.
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Не фига себе. Амик, типа Беларуская фирма, которая под контролем Орлеан (Польша, не?) льют русский бензин? А под маркой сеть, каторая какбы Беларуская, но на самом деле Полськая, продают Румынский бензин. В Литве. Ну вот и дела. Амик где то видел. Мне все это напоминают ситуацию: и это не шутка, кстати. Это случилось примерно 2 года тому назад (это - не шутка) на улице Janonis в Литве, в Вильнюсе столкнулось две машини. Первую водил Американец (машину взял на прокат не в Литве, если не ошибаюсь), а другую - гражданин Эстонии (русскоязычний с колорадкой - как то пограничнки его не усекли). В кратце: американец на машине из Франции вьехал в Вильнюсе на машину кацапа из Эстонии.
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а хуле. В Литуане Президент человек большой воли а не лолита какая нибудь.
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А просто ніякого буя кацапні робити в цивілізованій Европі.Нехай мандують в таможений саюз...На істаріческую родіну...
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для сравнения, вот что сделала за пару дней власть страны , которая воюет с россией:
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Интересный комент, но я его не понял. Спасибо за комплимент Литве. А не могли Вы, салтовский партизан, как то более разборчиво?
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Вот это Президент! Вот это лидер и политик! Завидую литовцам...Отдайте Украине!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитва обнародовала список россиян, которым запретили въезд по "Закону Магнитского"
 
 
 
 
 
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