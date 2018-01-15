 Невозможно защитить свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, - Кулеба о законе о фейках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей facebook-странице.

"Закон о борьбе с фейками - это хорошо. Мы первые начали активно бороться. Есть, что узаконить. Плюс другие активно начали бороться. Поэтому все будет, все-таки сказать, в мировом тренде. Есть только одна проблема: успешная борьба с фейками не имеет прямой связи с изменением человеческих убеждений. А фейки - это же не мельницы товарища Дон Кихота. Не имеет практического смысла бороться с ними ради борьбы. Противодействовать надо ради изменения фейковых убеждений", - утверждает Кулеба.

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Он отмечает, что существует даже термин "предвзятость подтверждения". "На этом явлении в значительной степени основывается российская пропаганда - строишь фейковые предубеждения, а потом человек сам начинает видеть везде подтверждение того, что фейк - это правда. Ты ему правду, а она ему не заходит. Так устроен мозг. Есть исследования, доказывающие - человек получает удовольствие, когда получает информацию, подтверждающую ее убеждения. В мозгу происходит впрыск дофамина и человеку становится хорошо", - говорится в посте.

Кулеба указывает, что этот принцип сыграл роль в ситуации с распиской, которую Порошенко якобы дал ФСБ. "Даже если привести 100500 аргументов, что это фейк, рядовой избиратель-прихожанин верит, что эти аргументы - это и есть фейк, а расписка - святая правда. А популярный блогер еще и напишет: власть врет, расписка - это не фейк, а аргументы власти - фейк. А в сообществе в ФБ все это обсудят и убедятся, что блогер таки прав. И этого будет достаточно, чтобы убить все рациональные аргументы. Так как отдельные люди могут быть рациональными, а массы, особенно электоральные - нет", - уверен представитель Украины при СЕ.

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По его мнению, бурные обсуждения в Facebook происходят в основном не из-за "злых проплаченных комментаторов", а "потому что людям нравится неистово защищать свои убеждения".

"Интернет дает столько информации, что защитить можно угодно. ФБ дает столько возможностей высказаться, что Крестовые походы покажутся мизерными отступлениями от социальной гармонии, по сравнению с ежедневными холиварами в соцсетях. А холивары расшатывают эмоционально и вгоняют в депресняк. "Все пропало" и усталость от якобы безрезультатного вихря борьбы становятся нормой. И тут приходит враг и говорит: добрый вечер, я вам тут немного стабильности принес", - констатирует Кулеба.

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Поэтому закон, предложение о котором было высказано сегодня в Верховной Раде, - это хорошо, но этого мало. "Невозможно защитить свой нарратив и свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, направленной на управление человеческими убеждениями. Как это эффективно делать в рамках закона и европейских ценностей пока никому не ясно. Но кто ищет, тот найдет", - резюмирует представитель Украины при СЕ.