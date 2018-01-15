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 Невозможно защитить свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, - Кулеба о законе о фейках

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба поддерживает инициативу принятия закона о противодействии фейкам, но считает это недостаточным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей facebook-странице.

"Закон о борьбе с фейками - это хорошо. Мы первые начали активно бороться. Есть, что узаконить. Плюс другие активно начали бороться. Поэтому все будет, все-таки сказать, в мировом тренде. Есть только одна проблема: успешная борьба с фейками не имеет прямой связи с изменением человеческих убеждений. А фейки - это же не мельницы товарища Дон Кихота. Не имеет практического смысла бороться с ними ради борьбы. Противодействовать надо ради изменения фейковых убеждений", - утверждает Кулеба.

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Он отмечает, что существует даже термин "предвзятость подтверждения". "На этом явлении в значительной степени основывается российская пропаганда - строишь фейковые предубеждения, а потом человек сам начинает видеть везде подтверждение того, что фейк - это правда. Ты ему правду, а она ему не заходит. Так устроен мозг. Есть исследования, доказывающие - человек получает удовольствие, когда получает информацию, подтверждающую ее убеждения. В мозгу происходит впрыск дофамина и человеку становится хорошо", - говорится в посте.

Кулеба указывает, что этот принцип сыграл роль в ситуации с распиской, которую Порошенко якобы дал ФСБ. "Даже если привести 100500 аргументов, что это фейк, рядовой избиратель-прихожанин верит, что эти аргументы - это и есть фейк, а расписка - святая правда. А популярный блогер еще и напишет: власть врет, расписка - это не фейк, а аргументы власти - фейк. А в сообществе в ФБ все это обсудят и убедятся, что блогер таки прав. И этого будет достаточно, чтобы убить все рациональные аргументы. Так как отдельные люди могут быть рациональными, а массы, особенно электоральные - нет", - уверен представитель Украины при СЕ.

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По его мнению, бурные обсуждения в Facebook происходят в основном не из-за "злых проплаченных комментаторов", а "потому что людям нравится неистово защищать свои убеждения".

"Интернет дает столько информации, что защитить можно угодно. ФБ дает столько возможностей высказаться, что Крестовые походы покажутся мизерными отступлениями от социальной гармонии, по сравнению с ежедневными холиварами в соцсетях. А холивары расшатывают эмоционально и вгоняют в депресняк. "Все пропало" и усталость от якобы безрезультатного вихря борьбы становятся нормой. И тут приходит враг и говорит: добрый вечер, я вам тут немного стабильности принес", - констатирует Кулеба.

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Поэтому закон, предложение о котором было высказано сегодня в Верховной Раде, - это хорошо, но этого мало. "Невозможно защитить свой нарратив и свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, направленной на управление человеческими убеждениями. Как это эффективно делать в рамках закона и европейских ценностей пока никому не ясно. Но кто ищет, тот найдет", - резюмирует представитель Украины при СЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3044535
 
 
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Ще одного соєвого хлопчика покликали, щоб їздити по вухам людям. Просто весь процес державного управління риго-соєвою кодлою - один суцільний фейк, з яким треба боротись.
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Расписки порошенко не имели эффекта разорвавшейся бомбы или супер сенсации потому, что основная часть населения нисколько не сомневалась в прокремлевскости гаранта. Начиная договорняков с промосковским фирташем и заканчивая минскими соглашениями, в которых ни слова про россию-агрессора.
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Цензура? Порохатое быдло рукоплещет?
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Сегодня как раз 16 января (совпадение?! не думаю!), если кто понимает о чем я. Послидовныкам не дает покоя слава папиредников.
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Пусть принимают. Первыми за фейки о покращеннях сядут порошенко, гройсман, луценко и вся их гопкомпания.)))
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Помнится в семидесятые ходил такой анекдот -- Кто такой демагог? Ответ: Это перец который обстоятельно может доказать розгоряченной барышне Что нестоячий член лутше чем стоячий Потому что он мягче Но как не странно общество словно одурело и с открытыми ртами слушает басни о том Что 1 72 за електрику лутше чем 20 коп как при воровке 7 грн куб газа собственой добычи Лутше чем при агэнтшэ крымля Юльке по 1. 10 куб Потихоньку ловиш себя на мысли что мы привыкли к паралельной реальности и демагогии
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И пожалуйста еще Закон о ботофермах!!!!!!!! Настаиваю!!!!!!
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Цензор опустеет, побойтесь Бога! Тут кроме стецьков уже и мартыны обживаются, боевой кроль вышел на тропу выборов Неможливо захистити свою реальність без тихої та дієвої національної інформаційної політики, - Кулеба щодо закону про фейки - Цензор.НЕТ 4927 Как только всплыло в ветке слово НАБУ или Яценюк - так и слетаются вороны.
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Правильно！Народ должен знать только то, что жить становится лучше, жить становится веселей！Все остальное －это фэйки от агентов Крымля, которые просто завидуют.
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Напоминает попытку принять "диктаторские законы" 16.01.14. Кстати, сегодня 16.01. У них что, как на утренниках в детсаду, один сценарий,повторяющийся раз в несколько лет? Надеюсь, до новой Небесной сотни не дойдет.
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_Боюсь, дойдёт до гораздо более страшного и кровавого мордобоя. Потому что эти закоренелые мародёры, очевидно вполне, останавливаться и не думают.
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"Пока вы не научитесь управлять вёслами, бесполезно менять лодку.." (-с) Шри Шри Рави Шанкар.
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ходиш собі по місту, дивишся на красивих людей, гарно вдягнених, з усмішками на обличчях, з дітками, з санчатами, у магазинах, біля прикрашених святкових ялинок, дивишся на кількість всіх цих альфа-ромео та лексусів, нісанів та бмв, на шикарні магазини та на покупців в них,на заповнені ресторани.. Повертаєшся додому, вмикаєш Цензор і бачиш тут зовсім іншу "країну" - помираючих біля своїх клавіатур від голоду, з натруженими пальцями "дописувачів", "лоліт", баріг, "численні" саахівські протести, дахи, по яких з завмиранням серця йде слідом за своїм куміром "обурений" та "непідкупний" народ, і думаєш, - то лі лижі не ідуть, то лі я .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНевозможно защитить свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, - Кулеба о законе о фейках
 
 
 
 
 
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