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 Политика Украины
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 Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев

Российская оккупационная "полиция" в Севастополе предлагает жителям города "добровольно" сдать отпечатки пальцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: В оккупированном Севастополе "неизвестные" люди записывают всех, кто не будет голосовать на оккупационных выборах президента РФ, - Белоцерковец

"Одним из видов государственных услуг, которые предоставляет полиция, является добровольная государственная дактилоскопическая регистрация. Данная процедура, основанная на использовании следов пальцев рук, является наиболее надежным средством идентификации личности", – отметили оккупационные силовики.

В "ведомстве" добавили, что дактилоскопическая информация помогает правоохранителям в случае, когда граждане теряют память или становятся жертвами несчастных случаев.

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Процедура дактилоскопической регистрации осуществляется "с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией", она проводится по письменному заявлению на безвозмездной основе.

Источник: https://censor.net.ua/n3044532
 
 
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а почки... еще не предлагают добровольно сдать?
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"маловато будет.."
та хай _буться як хотять..
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Пока предлагают отбить почки тем, кто откажется от "добровольной " дактилоскопии.
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Бесплатно...

разве ж то деньги для боХатых намКрышцев?
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Та и золотые коронки на зубах уже давно не в моде...
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С них потом взыщут согласно прейскуранта. С процентами.
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Вот правильно. А потом эшелон почек продать за границу и снова казна до краёв.
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Почки будут после анализа крови, добровольного естественно. Російські окупанти пропонують жителям Севастополя "добровільно" здати відбитки пальців - Цензор.НЕТ 5158
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Камни из почек... а то с неба маловато будет...
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Оккупанты, да не стесняйтесь уже. Чего там. Делайте, как раньше:
Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев - Цензор.НЕТ 6075
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А в нас, що не так відбувається ще гірше - під рекламним приводом "біометрічних паспортів" вже 10 мільйонів довірливих громадян України откатали пальчики та внесли в "базу".
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Більш того, вже проводиться "фіксація" перебування всіх без виключення абонентів стільникового зв"язку у певному місці без передбачених Законами дозволів.
А саме цікаве вказане проводиться під благородним приводом відстеження подорожей та міграційних потоків громадян . Як за худобу вже тривають, яка в стойло не йде.
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не все, а только указательный, зрадофил.
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У него все сняли. И правильно сделали.
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жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцевРосійські окупанти пропонують жителям Севастополя "добровільно" здати відбитки пальців - Цензор.НЕТ 5494
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гуд очень гуд! особенно вот это- Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев - Цензор.НЕТ 565 на безвозмездной основе. Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев - Цензор.НЕТ 4182
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Кхм...
Интересный способ вычисления неугодных власти...
Севастополь, я так понимаю - начало
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Cевастопільська вата так бажала назад у совок, то ж тепер хай насолоджується.
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(с) "Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев" - С пальцами?
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с пальцами то кровавый пастор предлагал - каждому и кулечек обещал...
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Пол Украины ДОБРОВОЛЬНО сдало отпечатки пальцев, провда это бызвызГ именуется!
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следующий шаг - аусвайс для аборигенов.
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Нє,ну вони ж па рускі пропонують,які тоді ще питання...Побільше вам каменюк з неба,крисчани.Морячка випускайте,няхай спляшеть...
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бг-ггг...отпечатка пальцев у тюленей....хех...
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Ніякого креативу, прісно якось. Заохотити наприклад блинами, чи боярою і вата одне в одного руки відривати буде, щоб халяви побільше перепало.
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Шпионов ищут. И методика простая - подозрение снимают, только если отпечаток от копыта.
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сдать отпечатки пальцев и каждому на ухо метку гражданина России . . как у овец Російські окупанти пропонують жителям Севастополя "добровільно" здати відбитки пальців - Цензор.НЕТ 3936
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Кроме отпечатков, установить кольца в уши, для удобства удерживания на коленях, и выдать так хорошо зарекомендованные в Рабссии наколенники, чтобы вставать с колен и , становится на них было удобнее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев
 
 
 
 
 
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