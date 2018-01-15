 Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Одним из видов государственных услуг, которые предоставляет полиция, является добровольная государственная дактилоскопическая регистрация. Данная процедура, основанная на использовании следов пальцев рук, является наиболее надежным средством идентификации личности", – отметили оккупационные силовики.

В "ведомстве" добавили, что дактилоскопическая информация помогает правоохранителям в случае, когда граждане теряют память или становятся жертвами несчастных случаев.

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Процедура дактилоскопической регистрации осуществляется "с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией", она проводится по письменному заявлению на безвозмездной основе.