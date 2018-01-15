 Российские оккупанты предлагают жителям Севастополя "добровольно" сдать отпечатки пальцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Одним из видов государственных услуг, которые предоставляет полиция, является добровольная государственная дактилоскопическая регистрация. Данная процедура, основанная на использовании следов пальцев рук, является наиболее надежным средством идентификации личности", – отметили оккупационные силовики.
В "ведомстве" добавили, что дактилоскопическая информация помогает правоохранителям в случае, когда граждане теряют память или становятся жертвами несчастных случаев.
Процедура дактилоскопической регистрации осуществляется "с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией", она проводится по письменному заявлению на безвозмездной основе.
та хай _буться як хотять..
разве ж то деньги для боХатых намКрышцев?
А саме цікаве вказане проводиться під благородним приводом відстеження подорожей та міграційних потоків громадян . Як за худобу вже тривають, яка в стойло не йде.
Интересный способ вычисления неугодных власти...
Севастополь, я так понимаю - начало