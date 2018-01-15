EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3219  11
Все про:смерть (4534) Черкассы (495) ГСЧС (1194)

 Двое подростков провалились под лед в Черкассах, один из них погиб, - ГСЧС. ФОТО+ВИДЕО

Двое юношей шли по замерзшему Днепру в 150 метрах от берега. Лед не выдержал и они провалились.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Черкассах сегодня, 15 января 2018 года, двое подростков провалились под лед на Днепре, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сбитый на Буковеле 30-летний сноубордист скончался в больнице

"15 января в 14:06 спасателям ГСЧС поступила информация о двух парнях, которые провалились под лед на реке Днепре недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка". Происшествие произошло в 150 метрах от берега", - говорится в сообщении.

Двое подростков провалились под лед в Черкассах, один из них погиб, - ГСЧС 01
Двое подростков провалились под лед в Черкассах, один из них погиб, - ГСЧС 02
Двое подростков провалились под лед в Черкассах, один из них погиб, - ГСЧС 03

Очевидцы сообщили спасателям, что подростки направлялись по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал и они провалились. Парням пытались помочь рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия.

Также читайте: Спасатели нашли двух лыжников, заблудившихся в Славском на Львовщине

Еще до прибытия спасателей они добрались до проруби и с помощью веток спасли 17-летнего парня. Второго подростка спасти не удалось - 16-летний парень исчез под водой. "Тело погибшего спустя 40 минут поисков спасатели подняли на поверхность", - констатируют спасатели.

Источник: https://censor.net.ua/n3044531
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Який ще лід, вода ледь встигла примерзти.
Необережність і поспіх коштували молодого життя...
Співчуття родині загиблого.
 показать весь комментарий
 
 
начинается...
школьники на неокрепший лед
рыбаки... туда же..
та погодите чуток...
ну как же так?
 показать весь комментарий
 
 
Рыбаки хрен с ними, то больной народ, знают куда идут, а вот дети...
 показать весь комментарий
 
 
детей толкает любопытство, беспечность, бесшабашность, и ложное бесстрашие...
вспомните себя - хоть раз, но ноги промочили... у берега хотя бы...
и с этим не возможно бороться... но необходимо!!!
 показать весь комментарий
 
 
Шановні адміни Цензору! Відключіть, будь-ласка, коментарі під цією новиною, бо тут нема що коментувати.
 показать весь комментарий
 
 
Нам с братом было лет по десять, тоже поперлись на речку Лопань в Харькове, тоже провалились, но правда там глубины было до полу метра, таких дома получили, что даже сейчас на зимнюю рыбалку нет желания ходить, да и не нужно, только родным нервы портить, а парня конечно жаль. Соболезнование близким.
 показать весь комментарий
 
 
да и мы пацанами выкопали пещеру в глиняной круче на берегу каховки. проводили там вечера, человек 10. а потом наши двое решили прогулять уроки и пошли на море. круча обвалилась. обоих хоронили всей школой.
очень жаль детские жизни.
 показать весь комментарий
 
Я такой же был, как и любой нормальный пацан. Как только весна, так с друзьями на лед озер, которые окружали городок в котором жили, что бы видеть, как вода просачивается под ногами ломающегося льда. Намочишь ноги или нет - вот вопрос. Оказывается, можно и провалится.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое подростков провалились под лед в Черкассах, один из них погиб, - ГСЧС. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх