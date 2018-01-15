 Двое подростков провалились под лед в Черкассах, один из них погиб, - ГСЧС. ФОТО+ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Черкассах сегодня, 15 января 2018 года, двое подростков провалились под лед на Днепре, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"15 января в 14:06 спасателям ГСЧС поступила информация о двух парнях, которые провалились под лед на реке Днепре недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка". Происшествие произошло в 150 метрах от берега", - говорится в сообщении.







Очевидцы сообщили спасателям, что подростки направлялись по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал и они провалились. Парням пытались помочь рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия.

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Еще до прибытия спасателей они добрались до проруби и с помощью веток спасли 17-летнего парня. Второго подростка спасти не удалось - 16-летний парень исчез под водой. "Тело погибшего спустя 40 минут поисков спасатели подняли на поверхность", - констатируют спасатели.