EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4653  100
Материалы по теме:
Все про:болезнь (401) здоровье (1125) лечение (546) Насиров (650)

 "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров рассказал, что у него были проблемы с давлением и он неоднократно обращался к врачам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил отстраненный от выполнения полномочий главы ГФС Роман Насиров.

Также смотрите: Насиров просил НАБУ разрешить ему выезд в США для лечения папиллярного рака щитовидной железы. ДОКУМЕНТ

Отвечая на вопрос о том, что его ставят в один ряд с публичными лицами, кому резко стало плохо в зале суда, Насиров заявил, что "мне не стало резко плохо в зале суда".

"У меня были проблемы с давлением. Я неоднократно обращался к врачам, и когда в очередной раз поехал в больницу, произошли все эти события. Потом, к моему большому сожалению, у меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - рассказал отстраненный от выполнения полномочий главы ГФС.

"В зале суда я физически не мог сам себя защищать. Мне даже не столько адвокаты нужны были, сколько возможность организовать защиту. Детективы и руководство НАБУ обещали передать дело в суд в апреле, но затянули, и только в августе открыли материалы дела", - добавил Насиров.

Полный текст интервью с Романом Насировым читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3044530
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 5356да садись в коляску,дурень!через пару недель случится чудо! "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 5356
 показать весь комментарий
 
 
классика жанра)). никто тогда и не знал, шо депапуты будут точно так исцелятся ))
 показать весь комментарий
 
 
И пусть не забудет клетчатое одеяло набросить! "У мене виявили рак щитовидної залози. Зробили операцію. Сподіваюся, що все буде нормально", - Насіров - Цензор.НЕТ 3740
 показать весь комментарий
 
вотты мля...а шо,интсульт под клетчатым одеялом уже не конает? "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 1843
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У всех кто у власти в Украине, а так же: на них молящееся и их отбеливающие, начинает прогрессировать болезнь Вальцгеймера.
 показать весь комментарий
 
 
кацапоюмор? "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 9580вам бы армянского хотя бы уровня питрасяна достичь
 показать весь комментарий
 
 
Гляжу на тебя и думаю--ну почему ты, поц, весь негатив пытаешься связать с президентом, которого ты называешь Вальцманом, А позитив с ним не пытаешься связать? Хочешь сказать, что разоблачение Насирова произошло вопреки желанию Порошенко? Хотя....Что тут думать? Ты или враг, или полезній Путину идиот
 показать весь комментарий
 
 
Ну "чех" же. Там на Савушкина через одного то "чехи", то "немцы", то "французы". И все очень любят зраду... разгонять зраду.
 показать весь комментарий
 
 
Я обычно таким пинчерам сообщаю (и это чистая правда) что каждый месяц я десятую часть своих доходов отправляю через волонтеров в армию. И моя помощь превращается в то, что позволяет нашим солдатам более эффективно уничтожать российскую сволочь. И очень надеюсь, что благодаря мне будет убит или станет калекой друг или родственник этого говно-тролля.
 показать весь комментарий
 
 
прошу прощения, вы или крест, или саша???
Или все-таки галя?
 показать весь комментарий
 
 
Больные люди у власти, куда не глянь, но от власти не оторвать, так за страну переживают
 показать весь комментарий
 
 
это предупреждение.....рак щитовидки хорошо лечат в Израиле....
 показать весь комментарий
 
 
Пусть лучше лечит давление в тюряге, там его быстро опустят (давление).
 показать весь комментарий
 
 
Потом, к моему большому сожалению, у меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально"

Переживаем за тебя, дорогой. Держись. "За десять бед - один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Может и не было бы проблем со щитовидкой, если бы не наталкивал в зоб столько бабла.
 показать весь комментарий
 
 
З такими хворобами не жартують і зайвого на себе не наговорюють.
Хоча...
 показать весь комментарий
 
 
ой, не буди лихо пока оно тихо!
разве можно прикрываться таким диагнозом?
 показать весь комментарий
 
 
если в кармане скрутить фигу, то можно...
 показать весь комментарий
 
 
та ну на фиг!
моя бабуня (Царствие небесное) говорила -
в сутках есть минута, когда сказанное - исполняется!!!
ляпнул... и попал именно в ту минуту...
поэтому... (и фига не спасет и перекрещенные пальцы)
 показать весь комментарий
 
 
Точно-точно. И моя бабця называла её "благая часiна". И после каждого своего сомнительного высказывания всегда добавляла - не ў благую часiну будзе гаворана.)
 показать весь комментарий
 
если сильно скрутить в кармане будет больно...
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, у цього поца Насірова атрофія совісті, повний параліч порядності та гангрена честі.
 показать весь комментарий
 
 
Давай в киевскую райбольницу лечиться, деньги идут за пациентом, все бесплатно, гарантия качества от Супрун.
 показать весь комментарий
 
 
А лучше телемедициной. надежнее. особенно операцию.
 показать весь комментарий
 
 
Супрун диагноз ставила или Богомолец? "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 2258 сколько отвалил за такой диагноз?
 показать весь комментарий
 
 
Подскользнулся на хорошей работе, низко упал, потерял совесть и сознание, что нельзя красть, очнулся, был здоров как бык, а сейчас почти отпевают.
 показать весь комментарий
 
 
у нас есть много онкодиспансеров..клиенты огромных кладбищ- рекомендуют..
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 2105

Нормально уже не будет, насралов, пардоньте...
Если , курва, не "рак", то веревка. И то, и то - мучительно больно.
Кличешь на себя заразу, она к тебе и придет!
АМИНЬ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Воруя чужие деньги,получаешь вместе с ними чужие болячки....воруйте пидарасы больше,быстрее передохните!!
 показать весь комментарий
 
 
"Когда орлы молчат, болтают попугаи." - Уинстон Черчилль.
 показать весь комментарий
 
 
та не - это канарейки

жтот ещё от английского гражданства откажется с дуру "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 1257
шо они все такие больные капец))))
 показать весь комментарий
 
 
Хай не брешет. "Вдруг" обнаружился рак. Вдург ничего не бывает. До этого куча симптомов, мешающих нормально жить, и такой самовлюбленный гусак, як Рома Насиров, давно б поднял всех эскулапов на алярм. А тут аж дело до рака дошло, причем, так "вовремя", а он надеется, что все будет нормально. ну-ну, надейся и про карму не забывай.
Пол Украины после Чернобыля через болезни щитовидки прошло, а этот сказочник байки травит.
 показать весь комментарий
 
 
а как там радикулит пятки - ниче - прошел? "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров - Цензор.НЕТ 9437
 показать весь комментарий
 
 
Чаще всего у ликвидаторов. А у него от чего? Под реактором не лежал.
Скорей всего от переизбытка бабла.
 показать весь комментарий
 
 
не сцы, ублюдок насыров ... ты же не в госбольнице Украины лечишься, подонок
 показать весь комментарий
 
 
Как он с такой "вавкой" в голове и занимал такой важный пост?!
 показать весь комментарий
 
 
шрам покажи! После операции по неоплазии обязательно - радио- и химиотерапия. Чёт по нему не видно,т.к. после таких терапий лежат.
 показать весь комментарий
 
 
рак щитовидки в принципе лечится без этого в большинстве случаев.
 показать весь комментарий
 
он самый, Ленчик!
Сначала был "инсульт", плавно перешел в... тьфу-тьфу... ради бабла такую мерзость на себя накликать..... Хай Бог бороныть!
 показать весь комментарий
 
 
У него было время переиначит диагноз "У мене виявили рак щитовидної залози. Зробили операцію. Сподіваюся, що все буде нормально", - Насіров - Цензор.НЕТ 9565.
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнилось - ещё цвет одеял менял, щёголь!
 показать весь комментарий
 
 
А мы надеемся, что будет всё плохо, и на 1 мразь в Украине скоро станет меньше
 показать весь комментарий
 
 
О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем...

Мастер и Маргарита.
 показать весь комментарий
 
 
"Тьма,пришедшая со Средиземного моря,накрыла ненавидимый прокуратором город"...(с) Жаль тільки,що не накрила мокрим рядном і цього ублюдка...
 показать весь комментарий
 
 
Как здоровье вашей жены?
- Все может быть...
 показать весь комментарий
 
 
Как только их тварей за сраку берут, так сразу все такие больные, куда деваца. Помните как воровку посадили? Так сразу вся такая больная, ноги отнимаюца, на инвалидку пересела...ой какая больная. Тока выпустили - пара дней и как лошадь на каблуках забегала. Всё сразу выздоровела.
 показать весь комментарий
 
 
Из этого вытекает истина - никогда нельзя имитировать болезнь, не ровен час...
 показать весь комментарий
 
 
Рак щитовидки локализован, а вот с раком мозгов все куда сложнее !!!
 показать весь комментарий
 
 
"...и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка."
Джером К.Джером "Трое в лодке (не считая собаки)".
 показать весь комментарий
 
 
Цікава історія України такої крімінальної справи! Як завжди підозрюваний вийшов на волю за меншу суму, ніж вкрав😋
 показать весь комментарий
 
 
У цього мудака проблеми не з тиском,а з совістю.Хоча,таке поняття,як совість,для цієї падли нічого не говорить,на жаль...
 показать весь комментарий
 
 
"Всемилостивому создателю благоугодно было ниспослать на меня ревматизм, и я возгордился..."
 показать весь комментарий
 
Хитрожопые твари хотять за дороги, построенные на наши налоги, брать теперь плату за проезд и это при неебическойй цене на горючку, в которую включена стоимость этих самых дорог.

Які дороги в Україні будуть платними-

"У мене виявили рак щитовидної залози. Зробили операцію. Сподіваюся, що все буде нормально", - Насіров - Цензор.НЕТ 9547
 показать весь комментарий
 
 
Кріпись Рома! Дальше буде тільки гірше! Позбавитись цієї хвороби і всіх інших оптом можна тільки ампутацією голови!
 показать весь комментарий
 
Пропоную лікувати Насірова інтенсивною трудотерапією - років за 8-10 думаю вилікується.
 показать весь комментарий
 
 
може ртуть попробувати, сифіліс колись так лікували.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня этот соевый упи..ок спонсором новостей о себе заделался... Все таки нужно было ему башку отрезать во время операции, чтоб проверить гипотезу что вору чтоб воровать голова не нужна!!
 показать весь комментарий
 
 
Так-с...
Следующая болезнь будет корь, я так понимаю...
Насиров (шарик) - ты балбес! (с)
 показать весь комментарий
 
 
У кого проблема з щитовидкою, звертайтесь.
 показать весь комментарий
 
Смотрю на его рожу - эталон здоровья, а нет, оказывется, бедняга болен.
 показать весь комментарий
 
 
Отак взяти і накликати на себе хворобу, маладец, що сказати.
 показать весь комментарий
 
 
.

фееричный придурок. Ну и вор конечно... на долях с лалитой
 показать весь комментарий
 
 
А чому не рак простати, більш ефектно виглядало б при показі.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, как только кого то из этих вылупков берут за жопу, тут же оказывается, что он самый больной в мире человек, при смерти фактически. Не правительство, а богадельня какая то. А еще говорят, что у нас инвалиды ущемленные. Да там, каждого возьми - морда едва в дверной проем помещается. Ими пахать землю нужно, а не трындежь их слушать.
 показать весь комментарий
 
 
как к власти дорваться у нас здоровье как у быка как отвечать у нас все сразу при смерти
Депутаты президенты министры и прочая хрень болезнь у Вас одна патологическое жлобство и самодурство "У мене виявили рак щитовидної залози. Зробили операцію. Сподіваюся, що все буде нормально", - Насіров - Цензор.НЕТ 2220
 показать весь комментарий
 
 
Ну пусть группу по инвалидности оформляет.. с таким диагнозом на гос.службу уже нельзя..а вот видеть можно )))
 показать весь комментарий
 
А почему ОБСЕРОВ скромно умолчал о своей внематочной беременности и инсульте его единственной мозговой извилины- ПРЯМОЙ КИШКИ?
 показать весь комментарий
 
 
Прогрессирующая свинка, перистальта вилочковой железы, фиброма задней катаракты...
Столько ещё всего...
А клетчатый грип, видать, дал осложнения...
 показать весь комментарий
 
ЯК НЭ СРАЧКА - ТАК БОЛЯЧКА! (ц) НАРОДНЫЙ АФОРИЗМ
 показать весь комментарий
 
Спазм сфинктеров очка включило Насёрову воображение на полную катушку...
 показать весь комментарий
 
Рак щитовидной серьезное заболевание но основное и которое он скрывает это усыхание мозга...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров
 
 
 
 
 
 вверх