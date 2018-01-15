 Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что с 2014 года указанный гражданин занимал должность так называемого "генерального директора" одного из захваченных государственных предприятий Луганщины, находящегося на временно неподконтрольной украинской власти территории области.
Находясь на указанной должности, последний осуществлял общее руководство так называемым "государственным предприятием", в том числе подписывал договоры на поставку продукции комбината, осуществлял уплату налогов в так называемый "бюджет террористической организации "ЛНР", из которого в дальнейшем осуществлялось финансирование силового блока террористической организации , а именно так называемых "Генеральной прокуратуры" ЛНР","Министерства государственной безопасности "ЛНР", "Министерства внутренних дел "ЛНР "и другие.
Сейчас приспешнику террористов сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) и постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда до последнего применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Справка: Санкции ч. 1 ст. 258-5 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества".
Французы совсем распоясались, видимо забыли как россияне им Москву сожгли!
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Но я продублирую.
Симоньян об отказе RT France в аккредитации: советую Макрону внимательно перечитать Конституцию
Боброедка решила посоветовать президенту европейской страны , прочитать Конституцию его государства! Эта шмара и ее хозяева свою Конституцию в жизни не открывали.
Они реально ох@евшие твари эти путинские пропагандистские бляди. Они смеют учить президента Франции.