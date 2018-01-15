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 Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования терроризма гражданином Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской  области.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что с 2014 года указанный гражданин занимал должность так называемого "генерального директора" одного из захваченных государственных предприятий Луганщины, находящегося на временно неподконтрольной украинской власти территории области.

Находясь на указанной должности, последний осуществлял общее руководство так называемым "государственным предприятием", в том числе подписывал договоры на поставку продукции комбината, осуществлял уплату налогов в так называемый "бюджет террористической организации "ЛНР", из которого в дальнейшем осуществлялось финансирование силового блока террористической организации , а именно так называемых "Генеральной прокуратуры" ЛНР","Министерства государственной безопасности "ЛНР", "Министерства внутренних дел "ЛНР "и другие.

Сейчас приспешнику террористов сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) и постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда до последнего применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Справка: Санкции ч. 1 ст. 258-5 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества".

Также смотрите: На Луганщине налоговики и полиция пресекли незаконную добычу угля в шахте-копанке. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3044527
 
 
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ЖурнаГлиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец на брифинг пресс-секретаря Макрона. Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 8060
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Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 5536Daniel Rodriguez4 год ·
Французы совсем распоясались, видимо забыли как россияне им Москву сожгли!
Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 9888 4 коментарів3 поширень
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Какая падлюка рассказала армянке про существование слова "конституция"?
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Симоньян раздаёт советы как горячие хачапури Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 6717
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Модер.
Но я продублирую.
Симоньян об отказе RT France в аккредитации: советую Макрону внимательно перечитать Конституцию Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 608

Боброедка решила посоветовать президенту европейской страны , прочитать Конституцию его государства! Эта шмара и ее хозяева свою Конституцию в жизни не открывали.

Они реально ох@евшие твари эти путинские пропагандистские бляди. Они смеют учить президента Франции. Суд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 608
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд взял под стражу сторонника террористов, который финансировал "ЛНР", - прокуратура Луганщины
 
 
 
 
 
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