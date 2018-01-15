 Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу группы The Cranberries в Facebook.

"Ирландская и международная певица Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась в Лондоне сегодня. Ей было 46 лет", - говорится в сообщении. Причины смерти не сообщаются.

Группа вместе с Долорес О'Риордан находилась в Лондоне. Там они работали в звукозаписывающей студии.

Отметим, что Долорес О’Риордан родилась в 1971 году в Ирландии. В 1990 году она выиграла конкурс на право стать вокалисткой The Cranberries, который основатели группы устроили после ухода из нее Найла Куинна. Она записала с группой пять альбомов, в том числе и такие хиты, как Zombie и Linger.

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