 Суд по делу Кернеса продолжится 29 января

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Прокурор ГПУ Александр Ганилов зачитывал материалы в течение почти 5 часов заседания. Защита подала ряд ходатайств о признании недопустимыми многих доказательств, полученных с нарушением процессуальных норм", - сообщила корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Г.Кернеса Татьяна Грузинская.

"Адвокаты, в частности, указали на то, первые допросы были проведены до внесения данных в ЕРДР, то есть, фактически, по делу, которого не существовало. Кроме того, защита считает недопустимым приобщать к делу результаты нескольких экспертиз, в частности - выводы медицинского эксперта о возможности травм одного из потерпевшего, которые эксперт сделал без осмотра", - уточнила она.

По словам Т.Грузинской, суд уже изучил 5 томов производства из 13-ти.

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Следующее заседание по делу назначено на 29 января.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г.Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.