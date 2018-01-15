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 Политика Украины
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Все про:адвокат (965) Кернес (1045) суд (20269)

 Суд по делу Кернеса продолжится 29 января

Киевский районный суд г.Полтава в понедельник продолжил рассматривать материалы производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Прокурор ГПУ Александр Ганилов зачитывал материалы в течение почти 5 часов заседания. Защита подала ряд ходатайств о признании недопустимыми многих доказательств, полученных с нарушением процессуальных норм", - сообщила корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Г.Кернеса Татьяна Грузинская.

"Адвокаты, в частности, указали на то, первые допросы были проведены до внесения данных в ЕРДР, то есть, фактически, по делу, которого не существовало. Кроме того, защита считает недопустимым приобщать к делу результаты нескольких экспертиз, в частности - выводы медицинского эксперта о возможности травм одного из потерпевшего, которые эксперт сделал без осмотра", - уточнила она.

По словам Т.Грузинской, суд уже изучил 5 томов производства из 13-ти.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Дело Кернеса: ходатайство прокуратуры об отводе судьи отклонено

Следующее заседание по делу назначено на 29 января.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г.Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Источник: https://censor.net.ua/n3044515
 
 
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Sergey Voloshin Народ ви що справді думаєте що працювати міністром економіки при Яникі та не пройти співбесіду в ФСБ та получити дозвіл це реально....Азіров агент всі міністри з сім'ї чи напряму з ФСБ поставлені знищувати державу були...Вже всі світові видання кажуть кого ви Пригріли...тепер Барижка буде доводити що то не його почерк...невістка виявилось що не його...ой граблі буде знати як з Югой плівки монтіровати та ще проти кого..
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кернес помрет от старости до оглашения приговора суда...
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надо скинуться на патрон, и уже пристрелить этого несчастного,а то это ни когда не закончится....
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Сколько еще лет будет заседать полтавский суд...
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не , ну млять эта рожа ,как и рожа нашего трухи уже подсоебала на свободе и без наручников.. или хотябы под зеленым одеялом....
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да отстаньте уже от ущербного... хватит тратить народные деньги... все одно падла откупится... одна лишь просьба - не удовлетворяйте моральной компенсации из бюджета!...
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Рік 2034-й, розгляд справи кернеса перенесено на 2035 рік...
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При существующем раскладе, вполне реальный сценарий.
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Рэформрванэ правосуддя воно такэ. Слава лолите！
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один из кагала будет осуждён..? не прикалывайтесь..
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Я понимаю, что уставшие после лолиты всякие куки и гыги, но хочется знать, почему кернес не сидит при власти находится, а？
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В заголовке написано, что суд продолжиться 29 января, а какого года...
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Секрет бессмертия Гепы: На море есть остров, на том острове - дуб, под дубом - сундук, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце игла, в игле - смерть.
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Я как харьковчанин просто охереваю с наших судов, гепа уже на 5 растрелов заслужил, а в Полтаве никак не могут приговор вынести, хотя бы отстранить его от кормушки, печально на все это блядство смотреть.
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боле или менее хитрые бандюки не для того кучу бабла косят, чтоб в тюрьму идти...а этот вообще из избранных..и хорошо знает, что все покупается... а что не покупается, то шантажируется..
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Зачем этот цирк? Его все равно не посадят.
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тавагища жида нужно судить или зона или печь
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Барыга надавит и о пустят как штепу
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Ця гнида скоріше сама здохне,ніж наший самий гуманний суд цю гниду засудить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу Кернеса продолжится 29 января
 
 
 
 
 
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