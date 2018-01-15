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 Общество
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 Почти половина украинцев считает, что ради мира Украине следует пойти на некоторые компромиссы, - опрос

Лишь 17% населения Украины поддерживают идею установления мира на Донбассе силовым путем, в то время как почти половина считает, что ради мира следует соглашаться на компромиссы, но не на все, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Отвечая на вопрос о том, необходимо ли для установления мира на Донбассе идти на компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных республик, 18,1% респондентов высказались за то, что мир должен быть восстановлен любой ценой, и необходимо соглашаться на любые компромиссы, с кем угодно и о чем угодно. 17,1% опрошенных высказались за то, что мир на Донбассе может быть установлен только с позиции силы, когда одна из стороны победит. В то же время 49% опрошенных считают, что для мира на востоке страны необходимо соглашаться на компромиссы, но не на все.

Такая готовность к компромиссам снижается с возрастанием отдаленности от территории военных действий. То есть, готовность идти на любые компромиссы ради мира высказали 30,5% жителей юга, 23% - востока, 25,5% Донбасса, тогда как на западе Украины такую позицию поддержало только 8% опрошенных.

Кроме того, опрос показал, что важным моментом является приемлемость или неприемлемость украинцами определенных компромиссов, которые предлагаются ради установления мира на Донбассе.

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Согласно опросу, фактически ни один из компромиссов не был поддержан большинством населения Украины. Наиболее неприемлемыми оказались предложения относительно проведения местных выборов на условиях, которые требуют боевики на Донбассе - 63% респондентов считают такой компромисс неприемлемым и только 12% приемлемым, - и полная амнистия всех участников боевых действий против украинских войск – 58% респондентов считают это неприемлемым и 16% согласны на такой компромисс.

"Согласен на особые политические и экономические отношения на временно неподконтрольных территориях с Россией" - не находит общественной поддержки – 49% против, 20% - "за".

Что касается предоставления оккупированным территориям особого статуса с закреплением его в Конституции, то в региональном разрезе наиболее неприемлемым это является для жителей центра (59%), и запада (55%). На Донбассе же разрыв между теми, кто согласился бы на такой компромисс, и теми, для кого он недопустим, минимальны – 39% и 41 соответственно. Для жителей востока страны это предложение вполне приемлемо - 44% "за", 32% "против".

Особо поддерживается перспектива особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей на юге – 47% "за" и 29% "против".

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Общенациональное социологическое исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2004 респондента возрастом от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3044425
 
 
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Ложь!!!! Компромисы ради мира - это наплевать на погибших парней и сложив лапки залезть в пасть кровавой грязной паскудно-лживой ненавидящей украинцев Рашки!!
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Я згоден на компроміс, путіна можна не вішати, дозволимо йому отруїтись в Гаазі.
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Так готовят стадо к капитуляции победоносной реинтеграции Домбаса.
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Компромисс может быть только один - Моль на фонарь ,Лолиту на кол или наоборот !!!!
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Я против кола! Лолите может понравиться, а это ж, типа, в наказание!
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Это уже не первая ложь которую скармливает нам этот центр!У них тактика такая,как с порохоботами,что бы люди усомнились в своих убеждениях
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+1. Кто опрашивал почти 2 миллиона вынужденных переселенцев по всей Украине? Почему не слышно о возмещении убытков в результате войны, развязанной рабсией?
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чем дальше от начала, тем менее агрессивны настроения
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Тут не в агресивності справа.
Помсту подають охолодженною-неможливо бути емоційнно налаштованим протягом років,але про спокуту забувати не є можливим.Кацапам неможна спустити ані макового зернятка брехні та зла.
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Мене не питали.
На компроміси з ворогом ,таким як кацапи можуть погодитися лише дурні хахли.
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Всё,желудки не выдержали.
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Шо это за новость такая? Или это Петец нас готовит к сдаче )(уйлу?!
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Здається там мова йшла про повне перезавантаження перевиборами уквлади. Починаючи з президентських
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О, знову чергове "опитування" центру Разумкова Ідіотікова!
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Такая страна не может существовать...
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Звичайно,ми того і прагнемо-аби рашка перестала існувати.
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Не выё тут.
В соответствии с опросом, люди больше готовы выпустить тех, кто убивал, чем дать тамошним жителям выбрать в местную(!) власть того, кого они хотят. Иными словами, опрошенные скорее будут убиты, чем дадут кому-то жить не так, как хочется опрошенным.
С такими настроями и правда нельзя существовать.
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Какие нах могут быть компромиссы с оккупантами? Ну разве я согласен слово "хуйло" начать писать с большой буквы.
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Наша Канада‏ @NashaCanada 15 ч.15 часов назад
14 янв.1991, после ввода советских танков в Вильнюс, на Манежную площадь в Москве в знак протеста вышли 500 тыс. человек. После ввода российских войск в Грузию, Украину, Сирию - не вышел никто. Все порядочные люди уехали из России.

Почти половина украинцев считает, что ради мира Украине следует пойти на некоторые компромиссы, - опрос - Цензор.НЕТ 9184
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Страна, которая
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
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но вы же как то существуете еще с пуйлом,которое у вас педофилит
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Кому що,а кремлеботи чіпляються за останні можливості підгадити.
Ці твої три крапки на кінці речення певне мають символізувати глибокий сум за "перставшей существовать Украиной",який тобі веліли висловлювати куратори з Лахта-центру.
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Якщо дострокові президентські цієї весни можна вважати компромісом, то я згоден.
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Выборов мало ,соевые твари должны быть закатаны живыми в асфальт !!!
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Навіть погоджуюсь після дострокових президентських провести відразу парламентські. Ну, якщо треба, то треба.
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Это ложь от соевой банды ,чтобы уже ОФИЦИАЛЬНО,никого не стесняясь сдать Украину ватным тварям ,УКРАИНЦЫ ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ,ЧТО ГОТОВЫ УМИРАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ И СВОБОДУ а банда воров находящаяся у власти ,просто воспользовалась этим для набивания своих поганых утроб !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ !!! СМЕРТЬ оккупантам и предателям захватившим в Украине власть !!!
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Вопросы центра разумкова - это такой подвох, куда надо туда кручу и верчу. Херня все это.
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Це ще раз підтверджує те, що Мінські домовленості померли.
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Ось ці, що за компроміси і обирали Парашенка. Такі як Дрищатики, Риги, Пуки, Іради, 133 133 та інша соєва потолоч. Вони і не проти торгівлі з окупантом, за шастання туди-сюди, "аби не гірше ..." На поступки кому? терористам?
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петю - в липецк, тварюка компромисная
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компромиссы: давить вату танком Оплот вместо танка Булат или строить забор не 3, а 4 метра
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Относился
когда-то с уважением к жителям Западной Украины. Ладно, у нас на востоке
"совки". Но на последних президентских выборах там население местами
до 70% проголосовало за однотурового. Лишь бы не Юлька! Отношение к украинским
патриотам-националистам изменилось. Могут избрать шоколадно-оффшорного и на
второй срок.
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фонарь это а не опросы.... с кем идти на компромиссы с этим кацапским быдлом... пацаны которые положили свои головы не искали с врагом комромиссов... защищали страну на своей же земле.... кто заказал этот опрос? посмотреть бы на эту мразь... это как плюнуть на могилы погибших
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Почему вообще возникает обсуждение каких-то компромиссов????
Хуйло должно убраться с нашей земли без всяких дополнительных разговоров!
Почему никто ему не скажет прямым текстом : убирайся из Украины и никаких компромиссов!!!! Почему мы должны что-то уступать преступнику - вору и убийце????
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Компромісне рішення: 50% попочленців накладуть на себе руки, 50% виїдуть в наросію воювати за "русский мир", який бачили по рос. каналам.
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А вот мою семью , всех мои знакомых, тех кто воевал в АТО ,никто не опрашивал , этот опрос - голимое враньё,приуроченное к очередному договорняку с убийцами украинского народа!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти половина украинцев считает, что ради мира Украине следует пойти на некоторые компромиссы, - опрос
 
 
 
 
 
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