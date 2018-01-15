 Почти половина украинцев считает, что ради мира Украине следует пойти на некоторые компромиссы, - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Отвечая на вопрос о том, необходимо ли для установления мира на Донбассе идти на компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных республик, 18,1% респондентов высказались за то, что мир должен быть восстановлен любой ценой, и необходимо соглашаться на любые компромиссы, с кем угодно и о чем угодно. 17,1% опрошенных высказались за то, что мир на Донбассе может быть установлен только с позиции силы, когда одна из стороны победит. В то же время 49% опрошенных считают, что для мира на востоке страны необходимо соглашаться на компромиссы, но не на все.

Такая готовность к компромиссам снижается с возрастанием отдаленности от территории военных действий. То есть, готовность идти на любые компромиссы ради мира высказали 30,5% жителей юга, 23% - востока, 25,5% Донбасса, тогда как на западе Украины такую позицию поддержало только 8% опрошенных.

Кроме того, опрос показал, что важным моментом является приемлемость или неприемлемость украинцами определенных компромиссов, которые предлагаются ради установления мира на Донбассе.

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Согласно опросу, фактически ни один из компромиссов не был поддержан большинством населения Украины. Наиболее неприемлемыми оказались предложения относительно проведения местных выборов на условиях, которые требуют боевики на Донбассе - 63% респондентов считают такой компромисс неприемлемым и только 12% приемлемым, - и полная амнистия всех участников боевых действий против украинских войск – 58% респондентов считают это неприемлемым и 16% согласны на такой компромисс.

"Согласен на особые политические и экономические отношения на временно неподконтрольных территориях с Россией" - не находит общественной поддержки – 49% против, 20% - "за".

Что касается предоставления оккупированным территориям особого статуса с закреплением его в Конституции, то в региональном разрезе наиболее неприемлемым это является для жителей центра (59%), и запада (55%). На Донбассе же разрыв между теми, кто согласился бы на такой компромисс, и теми, для кого он недопустим, минимальны – 39% и 41 соответственно. Для жителей востока страны это предложение вполне приемлемо - 44% "за", 32% "против".

Особо поддерживается перспектива особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей на юге – 47% "за" и 29% "против".

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Общенациональное социологическое исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2004 респондента возрастом от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.