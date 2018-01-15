 Пашинский о законопроекте по Донбассу: Заявления о непризнании РФ агрессором и "забытом" Крыме - это фейки

Об этом в ходе Согласительного совета заявил глава комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский (НФ), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня не было никаких сомнений, что накануне голосования за закон о деоккупации эфэсбэшные кликуши и их агентура будут рассказывать нам, почему нельзя голосовать за этот закон, будут лгать, будут вкидывать разные фейки. Например, в этом зале мы сегодня услышали, что в тексте закона Россия не признается агрессором, только в преамбуле. Абсолютная ложь. Текст закона вывешен на сайте. Ст. 1 четко определяет. Еще одна ложь, что якобы этот закон забыл о Крыме. Ст.1,2 все это предусматривает", - заявил Пашинский.

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"Только что было сказано, что мы имплементируем Минские соглашения. Еще одна ложь. Действительно в законе упоминается резолюция Генассамблеи ООН о том, что "референдум" не признается. Точка. Я не удивлюсь, если завтра будут шашки, если завтра нечисть оденет сине-желтые флаги себе вместо плащей и буду выполнять, как они это не раз уже делали, команды Путина и ФСБ. Но я уверен, что мы за этот закон проголосуем, даже если нечисть завтра придется выкинуть из парламента", - резюмировал нардеп.

Отметим, что сегодня во время Согласительного совета вице-спикер Оксана Сыроид резко раскритиковала законопроект по Донбассу.

Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.



Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.



6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.



За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.



Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".



Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.