EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  1003  43
Материалы по теме:
Все про:ВР (21508) Пашинский (535) деоккупация (231)

 Пашинский о законопроекте по Донбассу: Заявления о непризнании РФ агрессором и "забытом" Крыме - это фейки

Завтра во время рассмотрения законопроекта о деоккупации в Раде возможны провокации.

Об этом в ходе Согласительного совета заявил глава комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский (НФ), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня не было никаких сомнений, что накануне голосования за закон о деоккупации эфэсбэшные кликуши и их агентура будут рассказывать нам, почему нельзя голосовать за этот закон, будут лгать, будут вкидывать разные фейки. Например, в этом зале мы сегодня услышали, что в тексте закона Россия не признается агрессором, только в преамбуле. Абсолютная ложь. Текст закона вывешен на сайте. Ст. 1 четко определяет. Еще одна ложь, что якобы этот закон забыл о Крыме. Ст.1,2 все это предусматривает", - заявил Пашинский.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

"Только что было сказано, что мы имплементируем Минские соглашения. Еще одна ложь. Действительно в законе упоминается резолюция Генассамблеи ООН о том, что "референдум" не признается. Точка. Я не удивлюсь, если завтра будут шашки, если завтра нечисть оденет сине-желтые флаги себе вместо плащей и буду выполнять, как они это не раз уже делали, команды Путина и ФСБ. Но я уверен, что мы за этот закон проголосуем, даже если нечисть завтра придется выкинуть из парламента", - резюмировал нардеп.

Отметим, что сегодня во время Согласительного совета вице-спикер Оксана Сыроид резко раскритиковала законопроект по Донбассу.

Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.

6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.

За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3044419
 
 
TUV4bVVYTk9Rell3VERkUmRsTkVVWFpwUkZGMFRrTXhNRXczVVhWMFF6WXdXVkJSZGpsRGR6QlpZbEYxVGtNMFNVNURNREJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSXdURUYyVERsRFpqQk1SRkpwVGtNME1Fd3pVbWRrUXpZd1RHcFJkVk00ZGpCTVZGRjBaRU1yTUV4eVVYVjBSMFF3VEM5UmMwNUhSekJNYWxKcU0zcFJhM1JEWnc9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А легенда про Чупакабару - это фейк, или нет?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То к мексиканцам. Они первые в долг у мвф взяли.
 показать весь комментарий
 


Анатолій Гриценко
Арифметика юридичної без(грамотності).
Президентський законопроект 7163 "про реінтеграцію" - 15 сторінок. Зауваження Головного юридичного управління - 27 сторінок. Президент пропонує порушити все, що тільки можна порушити: Конституцію України, закони України, рішення Конституційного Суду України, міжнародні угоди, підписані/ратифіковані Україною. Голосування завтра зранку. Слідкуйте за їхніми руками.
 показать весь комментарий
 
А ты шо на фотке Чупакабру, ручкой махающую, не видишь?
 показать весь комментарий
 
 
Так может фото - фейк. Я без закона про фейки не могу определиться.
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы верить в искренность,но не этим Гадам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ахрэссор только после объявления войны и эвакуации посольства. А так всё это фэйк.
 показать весь комментарий
 
хватит заливать,когда монголы подошли к москве вы сдались и пошли им коней чистить и мыть в москва реке,посольство они эвакуировали фантазеры Пашинский о законопроекте по Донбассу: Заявления о непризнании РФ агрессором и "забытом" Крыме - это фейки - Цензор.НЕТ 8110 Москва сдалась батыю еще раньше Владимира,хотели не злить новых хозяев
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты ещё динозавров вспомни. Нечего было тогда Гастарбайтерить у нас и строить нам столицу - сами виноваты)
 показать весь комментарий
 
Киевские князья основали Москву,а гастарбайтерами были местные мокша,меря и другие племена из которых потом монголы вывели русских ,что бы им за конями навоз чистили Пашинский о законопроекте по Донбассу: Заявления о непризнании РФ агрессором и "забытом" Крыме - это фейки - Цензор.НЕТ 7871 ну ты знаешь свою родословную
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И ты свою знаешь, потомок хазарина и сармата. И ты сам ответил, шо "ваши" князья уже тогда работали на нас)
 показать весь комментарий
 
Князья киевские колонизировали московию и отлавливали дикарей в лесах,заставляли строить город, хазары и сарматы это народы влившиеся в состав русских,это тебе любой учебник истории скажет,даже советский Пашинський про законопроект щодо Донбасу: Заяви про невизнання РФ агресором і "забутий" Крим - це фейки - Цензор.НЕТ 6425 стыдно тебе должно быть метис
 показать весь комментарий
 
а если кто то с Пашинским не согласен,он стрельнет вам в ногу,потом суд решит что вы заслужили пулю
 показать весь комментарий
 
 
Фейк это братва соевая,которая пришла к власти на крови Украинцев и Патриотов.
 показать весь комментарий
 
 
Как Пашинский Новый год провел? Никого не стрельнул?
 показать весь комментарий
 
 
За майже 4 роки уже можна було зробити остаточні висновки щодо цієї мімікруючої кодли (бпп+нф+інші проригівські клони), що, як шашель, поступово, але цілеспрямованно, знищує Україну. Тому тільки клінічні ідіоти або риго-соєві боти на зарплаті у мінстеця можуть вірити всій маячні, що оголошують оракули цієї кодли, на кшалт покидька пашинського.
 показать весь комментарий
 
 
В центре Угла должен стоять Крым и его Оккупация,а Донбасс, это как Коридор,который Хуйло рубил в Крым. Всё остальное от Лукавого -Троянский Конь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это да, подкачала тогда ваша армия.
 показать весь комментарий
 
а ваша ?до Киева за три дня,а смогли только бабушек под Авдеевкой обстрелять
 показать весь комментарий
 
 
Ты в мацкве этого не заметишь.Потом когда бабки перестанут из сибири засылать)))
 показать весь комментарий
 
Вроде по рускки общаемся))))или уже китайскую учишь.
 показать весь комментарий
 
так уже идет полным ходом,протрезвей и увидишь Пашинський про законопроект щодо Донбасу: Заяви про невизнання РФ агресором і "забутий" Крим - це фейки - Цензор.НЕТ 1578
 показать весь комментарий
 
Был в Сибири или те по телику такое рассказали?)
 показать весь комментарий
 
ты не правильно вопрос ставишь, резервный фонд где?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вы в курсе шо РФ спонсирует правый сектор через Польшу, Шоб отжать у вас львов?
 показать весь комментарий
 
Пардон,а в природе существует особь омерзительней пашинского ? Интересно Ваше мнение знать ,панове ....
 показать весь комментарий
 
Пусть лучше расскажет почему там так много про налаживание торговли с ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, у Пашинского истерика. Отвратительный человек.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПашинский о законопроекте по Донбассу: Заявления о непризнании РФ агрессором и "забытом" Крыме - это фейки
 
 
 
 
 
 вверх